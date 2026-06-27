Nhiều chuyên gia khuyến nghị người dùng cân nhắc các mẫu iPhone đời cũ nhờ cấu hình mạnh, mức giá tốt so với thời điểm mới lên kệ.

Trong bối cảnh giá linh kiện điện tử liên tục tăng, Apple được cho là khó tránh khỏi việc điều chỉnh giá bán các dòng iPhone mới. Điều này khiến thị trường điện thoại cũ trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với nhiều người dùng, đặc biệt là những ai không có nhu cầu sở hữu các tính năng mới nhất.

Theo Wired, CEO Tim Cook mới đây thừa nhận Apple không còn khả năng tiếp tục hấp thụ toàn bộ chi phí sản xuất đang gia tăng, nhất là giá chip nhớ. Trong cuộc trao đổi với Wall Street Journal, ông cho biết việc tăng giá sản phẩm là điều "không thể tránh khỏi", dù chưa công bố thời điểm hay mức tăng cụ thể.

Không riêng Apple, nhiều hãng sản xuất laptop và máy chơi game cũng đã tăng giá sản phẩm trong thời gian qua. Bên cạnh đó, những biến động từ chính sách thuế quan và căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến chi phí sản xuất khó có thể quay trở lại mức cũ.

Dòng iPhone 16, iPhone 16 Pro là những mẫu iPhone cũ được đánh giá là đáng mua nhất hiện nay. (Ảnh minh hoạ)

Trong bối cảnh đó, Apple cũng đang tìm cách kéo dài vòng đời các thiết bị hiện có thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm mới. Hãng cho biết iOS 27 sẽ được tối ưu để cải thiện hiệu năng trên nhiều mẫu iPhone đời cũ, trong đó có iPhone 11. Theo Apple, bản cập nhật này giúp tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn khoảng 30% và rút ngắn thời gian tải ảnh trong thư viện tới 70%.

Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với người dùng đang cân nhắc mua iPhone cũ. Khi phần mềm vẫn được tối ưu và hỗ trợ trong nhiều năm, khoảng cách trải nghiệm giữa các thế hệ máy không còn quá lớn như trước.

Theo SlashGear, nếu không muốn bỏ ra gần 800 USD cho iPhone 17, người dùng vẫn có nhiều lựa chọn iPhone đời cũ đáng mua trong năm 2026, đặc biệt là các máy tân trang từ nguồn uy tín. Những thiết bị này có giá rẻ hơn đáng kể nhưng vẫn được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm trong nhiều năm.

iPhone 16 series là lựa chọn toàn diện nhất nhờ còn được hỗ trợ đến khoảng năm 2031, sở hữu chip A18, hỗ trợ Apple Intelligence, nút Action và Camera Control. Máy tân trang có giá từ khoảng 600 USD, trong khi bản Pro dao động 700-800 USD.

Nếu muốn tiết kiệm hơn, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vẫn là những mẫu máy rất đáng cân nhắc nhờ màn hình ProMotion 120 Hz, hỗ trợ Apple Intelligence và hiệu năng mạnh. Trong khi đó, iPhone 15 và 15 Plus có giá mềm hơn, vẫn được cập nhật đến năm 2030 nhưng không hỗ trợ các tính năng AI mới của Apple.

iPhone 15 Pro Max cũng được đánh giá là món hời trong năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Ở phân khúc dưới 500 USD, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được đánh giá là "món hời" khi vẫn sở hữu màn hình Always-On, Dynamic Island, camera ba ống kính chất lượng cao và hiệu năng đủ mạnh cho hầu hết nhu cầu. Điểm hạn chế lớn nhất là vẫn sử dụng cổng Lightning thay vì USB-C.

SlashGear cho rằng người dùng nên ưu tiên các mẫu iPhone từ dòng 14 Pro trở lên để có trải nghiệm tốt trong nhiều năm tới, thay vì lựa chọn những model quá cũ như iPhone 12 dù giá chỉ dưới 200 USD.

Bên cạnh giá mua ban đầu thấp hơn, chi phí sử dụng iPhone cũ cũng được đánh giá dễ chịu hơn. Ví dụ, thay pin cho iPhone 17 có giá khoảng 120 USD, trong khi iPhone 13 chỉ khoảng 90 USD. Theo Kyle Wiens, CEO của iFixit, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể nếu chọn một chiếc điện thoại đã qua sử dụng và thay pin định kỳ khi cần thiết.

Trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là giai đoạn thuận lợi để người dùng cân nhắc mua iPhone đã qua sử dụng. Khi khoảng cách trải nghiệm giữa các thế hệ ngày càng thu hẹp trong khi giá iPhone mới có xu hướng đi lên, máy cũ đang trở thành lựa chọn kinh tế hơn đối với nhiều người tiêu dùng.