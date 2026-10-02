4 bước giải phóng bộ nhớ iPhone 18 Pro mà không phải xóa một tấm ảnh nào

Thay vì ngồi lọc từng tấm ảnh để lấy chỗ trống, người dùng có thể nhờ chính các tùy chọn có sẵn trong Cài đặt để dọn bộ nhớ gọn gàng hơn.

Thông báo "Dung lượng sắp hết" thường bật lên đúng lúc đang quay dở một đoạn video. Trên iPhone 18 Pro 256GB , phản xạ đầu tiên của nhiều người là mở ứng dụng Ảnh để xóa bớt, trong khi Apple đã đặt sẵn vài công cụ giúp lấy lại dung lượng mà thư viện ảnh vẫn còn nguyên.

Các bước dưới đây dựa trên tài liệu hỗ trợ tiếng Việt của Apple, áp dụng cho các mẫu iPhone 18 chạy iOS 27, tên mục giữ đúng như trong Cài đặt để dễ tìm.

Bước 1: Mở mục Dung lượng iPhone để xem ứng dụng nào đang chiếm nhiều chỗ

Theo Apple, người dùng vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung rồi chạm vào Dung lượng iPhone. Dung lượng khả dụng hiện ở đầu màn hình, bên dưới là các đề xuất và danh sách ứng dụng kèm mức dung lượng mỗi ứng dụng đang dùng, đủ để biết bộ nhớ đang dồn vào đâu.

Ở phần đề xuất, chạm vào Hiển thị tất cả, đọc mô tả rồi chạm vào Bật với đề xuất phù hợp. Apple cũng cho biết thiết bị tự xóa bộ nhớ đệm và tệp tạm thời khi cần thêm dung lượng, nên người dùng không phải tự tay dọn những tệp này.

Ứng dụng trên màn hình iPhone, nhiều cái chỉ được nhớ ra khi kiểm tra Dung lượng iPhone. Ảnh minh hoạ

Bước 2: Gỡ bỏ ứng dụng ít dùng nhưng vẫn giữ nguyên tài liệu và dữ liệu

Khi chạm vào tên một ứng dụng trong Dung lượng iPhone, người dùng sẽ thấy hai lựa chọn: Xóa ứng dụng sẽ xóa cả ứng dụng lẫn dữ liệu liên quan, còn Gỡ bỏ ứng dụng chỉ giải phóng phần dung lượng ứng dụng dùng, tài liệu và dữ liệu vẫn được giữ lại.

Nếu không muốn làm thủ công, người dùng vào Cài đặt, chạm vào Ứng dụng, chọn App Store rồi bật Gỡ bỏ ứng dụng không dùng. Khi sắp hết dung lượng, iPhone sẽ tự gỡ những ứng dụng không dùng, biểu tượng vẫn nằm trên Màn hình chính kèm hình đám mây để chạm vào là cài lại.

Bước 3: Bật Tối ưu hóa dung lượng để bản gốc của ảnh nằm trên iCloud

Bước này giữ lại toàn bộ thư viện mà không bắt máy phải chứa mọi bản gốc. Người dùng vào Cài đặt, chạm vào tên của mình, chọn iCloud, trong phần Đã lưu vào iCloud chạm vào Ảnh, bật Đồng bộ hóa thiết bị này, rồi chạm vào Dung lượng iPhone và chọn Tối ưu hóa dung lượng.

Khi đó, iPhone chỉ lưu các phiên bản ảnh và video tiết kiệm dung lượng, còn bản gốc độ phân giải cao nằm trên Ảnh iCloud. Lúc máy cần thêm chỗ, hệ thống tối ưu từ những ảnh và video ít được mở nhất, và bản gốc vẫn tải về được qua Wi-Fi hoặc mạng di động.

Thư viện trên Ảnh iCloud mở được trên mọi thiết bị đăng nhập cùng Tài khoản Apple, kể cả khi sau này người dùng chuyển sang mẫu iPhone Duo mà Apple vừa công bố. Đổi lại, ảnh và video sẽ dùng dung lượng iCloud, nên thư viện lớn có thể cần gói lưu trữ cao hơn, và Apple khuyên giữ thêm bản sao dự phòng của thư viện.

Các tùy chọn quản lý dung lượng nằm sẵn trong Cài đặt của iOS 27. Ảnh: Apple

Bước 4: Dọn tệp đính kèm Tin nhắn, video đã tải về và tệp cũ



Ngoài thư viện ảnh, Apple liệt kê thêm vài nguồn chiếm dung lượng phổ biến: cuộc hội thoại và tệp đính kèm không còn cần trong Tin nhắn, video tải về để xem ngoại tuyến trong ứng dụng TV hay các ứng dụng phát trực tuyến, cùng tài liệu cũ trong ứng dụng Tệp. Xóa những mục này không đụng tới ảnh trong thư viện.

Giá các phiên bản iPhone 18 Pro từ 256GB đến 2TB tại thời điểm viết bài

Người hay quay video 4K có thể chọn bản dung lượng cao hơn ngay từ đầu để đỡ phải dọn dẹp. Tại thời điểm viết bài (01/10/2026), iPhone 18 Pro có giá 38.990.000 đồng (256GB), 45.490.000 đồng (512GB), 58.490.000 đồng (1TB) và 77.990.000 đồng (2TB), còn iPhone 18 Pro Max có giá từ 41.990.000 đồng (256GB) đến 80.990.000 đồng (2TB).

Màn hình chính iPhone khi dùng ngoài trời. Ảnh minh hoạ

Dù chọn bản nào, người mua vẫn có thêm cách để chia nhỏ khoản chi. Bạn có thể mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại Thế Giới Di Động với nhiều ưu đãi như trả chậm 0%, hỗ trợ thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đồng, tặng phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng cho đơn hàng từ 500.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận hoàn đến 800.000 đồng khi mở thẻ tín dụng VPBank MWG. Một số ưu đãi có điều kiện áp dụng riêng và có thể không được cộng dồn, vì vậy người mua nên kiểm tra thông tin trực tiếp trên website thegioididong.com hoặc tại cửa hàng trước khi quyết định.