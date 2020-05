4 bóng hồng từng "qua tay" Nguyễn Quang Hải gồm những ai?

Không hiểu vì sao Quang Hải là thỏi nam châm "hút" gái đẹp bởi ngôi sao của Hà Nội FC hiện là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam. Nguyễn Quang Hải dính tin đồn cặp kè với hàng loạt mỹ nhân Việt Nam và đây là 4 trong số những mối tình của Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Nhật Lê

Quang Hải và Nhật Lê thời còn mặn nồng.

Nhật Lê chính là mối tình đầu của Nguyễn Quang Hải. Sau 3 năm công khai hẹn hò, chuyện tình của cặp đôi này có dấu hiệu rạn nứt từ cuối năm ngoái.



Sau nhiều lần chia tay rồi gương vỡ lại lành, Nhật Lê và Quang Hải cắt đứt hẳn quan hệ vào đầu năm 2020. Mỹ nữ sinh năm 1999 quê ở Quảng Nam này hiện sinh sống ở Hà Nội. Nhật Lê yêu Quang Hải từ khi ngôi sao của Hà Nội FC là cầu thủ chưa có chút tiếng tăm gì.

Ca sỹ Hiền Hồ

Ca sỹ Hiền Hồ dự tiệc cùng Quang Hải.

Trở thành "lính phòng không" sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với hàng loạt mỹ nữ, điển hình trong số này là ca sỹ Hiền Hồ. Dân mạng phát hiện Quang Hải thường xuyên tương tác với Hiền Hồ trên mạng xã hội.



Trước tin đồn hẹn hò, nữ ca sỹ xinh đẹp này đã lên tiếng phủ nhận chuyện tình với Quang Hải. Về phía Quang Hải, ngôi sao của tuyển Việt Nam không hề có phản ứng gì.

Theo đồn thổi, sau một thời gian tìm hiểu, Quang Hải và Hiền Hồ đã không thể tiến từ tình bạn lên tình yêu vì không hợp nhau. Vì thế, chuyện tình cảm của họ không thể tiến xa hơn.

Huyền My

Quang Hải và Huyền My.

Vào tháng 2/2020, Quang Hải đã bất ngờ công khai bức ảnh đang tình tứ bên bồ mới. Tình mới của tuyển thủ Việt Nam là Huyền My. Mỹ nữ này là bạn thân của Nhật Linh, vợ Phan Văn Đức.



Được biết, chính Nhật Linh và Phan Văn Đức đã mai mối Huyền My cho Quang Hải. Trước khi Quang Hải công khai mối tình này, mỹ nhân người Nghệ An từng sang Thái Lan cổ vũ anh bạn trai nổi tiếng ở VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng hẹn hò, Quang Hải và Huyền My đã đường ai nấy đi không hiểu lý do vì sao.

Huỳnh Anh

Quang Hải và Huỳnh Anh.

Sau khi chia tay Huyền My, Quang Hải được cho đã nối lại tình xưa với Nhật Lê. Tuy nhiên, cách đây 2 ngày, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 bất ngờ công khai tình mới. Mỹ nhân mới bị Quang Hải cưa đổ là Huỳnh Anh.



Theo dân mạng Việt Nam, Huỳnh Anh hiện sinh sống ở Hà Nội. Mỹ nhân xinh xắn và nhỏ nhắn sinh năm 1999, xuất thân từ một gia đình rất giàu có và từng là du học sinh ở Singapore.

Rất nhiều bạn bè, người thân và NHM đã chúc mừng Quang Hải đã có tình mới. Tuy nhiên, không ít người dự đoán rằng Huỳnh Anh sẽ không phải là bến đỗ cuối cùng trên tình trường của tiền vệ 23 tuổi.