4 bệnh viện tư như khách sạn được loạt phú bà Showbiz Việt lựa chọn để “vượt cạn”: Là niềm ao ước của bất cứ sản phụ nào nhưng mức giá mới đáng giật mình

Mới đây, thông tin nữ diễn viên Ngô Thanh Vân hạ sinh con gái đầu lòng “bé Gạo” đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Hiện cả hai mẹ con đều trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang được chăm sóc chu đáo bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH).

Chia sẻ về giây phút thiêng liêng, đả nữ màn ảnh Việt viết: “Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất – con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo”.

Không giấu được cảm xúc hạnh phúc, ông bố Huy Trần cũng bộc bạch trên trang cá nhân: “Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay.”

Ảnh: FBNV

Không chỉ Ngô Thanh Vân, nhiều nghệ sĩ Việt hiện nay cũng đang cởi mở chia sẻ hành trình làm mẹ của mình, từ việc lựa chọn bệnh viện, ekip y bác sĩ đến các dịch vụ chăm sóc hậu sản. Một điểm đáng chú ý là phần lớn trong số họ đều ưu tiên chọn các bệnh viện tư nhân có dịch vụ sinh con trọn gói với mức giá không hề nhỏ – nhiều gói lên tới hơn 30 triệu đồng.

Trước đây, mức chi này từng được xem là xa xỉ, chỉ dành cho số ít. Nhưng hiện nay, xu hướng đã thay đổi. Ngày càng nhiều sản phụ – không chỉ là người nổi tiếng – sẵn sàng chi trả để đổi lấy một trải nghiệm sinh nở riêng tư, an toàn và được chăm sóc một cách cá nhân hóa, từ phòng sinh riêng biệt, đội ngũ y bác sĩ tận tình, đến phòng hậu sản chuẩn khách sạn.

4 bệnh viện dưới đây là ví dụ tiêu biểu cho sự chuyển dịch ấy – nơi không chỉ cung cấp dịch vụ chất lượng, mà còn góp phần làm thay đổi góc nhìn của nhiều chị em về “giá trị thật” của việc đầu tư cho sức khỏe mẹ và bé.

Khoa Phụ Sản là một trong các chuyên khoa mũi nhọn tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), cung cấp đa dạng các dịch vụ chăm sóc y tế sản phụ khoa, nổi bật với các chương trình. Là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình phòng sinh chuẩn Mỹ – LDRP (Labor – Delivery – Recovery – Postpartum), AIH mang đến cho sản phụ và gia đình trải nghiệm sinh nở riêng tư, tiện nghi và an toàn tại một phòng duy nhất xuyên suốt 4 quá trình chuyển dạ, sinh, hồi phục và theo dõi sau sinh.

Ảnh: FBNV

Các gói thai sản tại AIH được thiết kế linh hoạt theo hình thức sinh với chi phí được đánh giá ở mức cao, thậm chí nhỉnh hơn Vinmec, phù hợp với phân khúc khách hàng tìm kiếm dịch vụ y tế cao cấp, cá nhân hóa và chuẩn quốc tế.

Cụ thể Gói sinh thường từ 34,6 triệu - 39.8 triệu đồng; Gói sinh thường tại phòng sinh 4 trong 1 có giá từ 38,4 triệu - 58,6 triệu đồng. Gói sinh mổ từ 47,5 triệu - 63,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, AIH còn cung cấp gói sinh thường với bác sĩ cao cấp hoặc bác sĩ hợp tác, dành cho những sản phụ có nhu cầu lựa chọn bác sĩ riêng. Trong đó, chi phí sinh thường từ 37 triệu - 58,5 triệu đồng, chi phí sinh thường tại phòng sinh 4 trong 1 từ 41,1 triệu - 62,7 triệu đồng. Giá gói chưa bao gồm phí bác sĩ, thuốc và vật tư y tế,…

Với dịch vụ sinh con được nhận xét là đẳng cấp, đi sinh như đi nghỉ dưỡng, Bệnh viện AIH đã được nhiều sao Việt lựa chọn để sinh con như: ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Minh Hằng, MC - Á Hậu Hoàng Oanh, siêu mẫu Lan Khuê,...Với các ông bố nghệ sĩ, đây cũng là nơi mà gia đình diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm đặt trọn an tâm để chào đón 2 bé Bảo Ngọc và Dĩ Kha chào đời. Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ cũng đã chào đón quý tử đầu lòng tại bệnh viện này.

Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc đã có thâm niên hoạt động lâu năm với đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm chuyên môn cao. Đây là nơi mà nhiều sao Việt lựa chọn để sinh con trước đó như Hồ Ngọc Hà, Phạm Quỳnh Anh,…

Tại đây, các sản phụ có thể lựa chọn đa dạng các gói sinh phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, từ sinh thường đến sinh mổ, với mức độ chăm sóc và tiện nghi khác nhau.

Đối với sinh thường, bệnh viện hiện cung cấp hai lựa chọn: Gói Hạnh Phúc An Nhiên với mức giá 29,9 triệu đồng, tập trung vào các dịch vụ thiết yếu, kết hợp chương trình hỗ trợ sau sinh toàn diện, đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho mẹ trong suốt quá trình sinh nở; Gói Hạnh Phúc Cát Tường giá 39,9 triệu đồng, mang đến trải nghiệm toàn diện hơn với không gian riêng tư, dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa và nhiều tiện ích sau sinh được nâng cấp.

Với các trường hợp sinh mổ, sản phụ có thể chọn: Gói Hạnh Phúc An Nhiên giá 39,9 triệu đồng được thiết kế để tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và chăm sóc sau mổ toàn diện. Trong khi đó, gói cao cấp hơn là Hạnh Phúc Cát Tường có mức giá 69,9 triệu đồng hướng đến trải nghiệm sinh mổ nhẹ nhàng, an tâm tuyệt đối với dịch vụ chăm sóc cao cấp, phòng nghỉ tiêu chuẩn khách sạn và đội ngũ y tế theo sát trong suốt quá trình trước – trong – sau sinh.

Dù lựa chọn gói nào, sản phụ tại Bệnh viện Hạnh Phúc đều được đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và không gian sinh nở hiện đại, riêng tư – giúp hành trình vượt cạn trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Bệnh viện Vinmec Central Park là nơi Siêu mẫu Hà Anh và ông xã Olly Dowden lựa chọn để sinh con đầu lòng. Đặc biệt, hai vợ chồng cô lựa chọn căn phòng đắt nhất tại bệnh viện - Presidential suite (phòng Tổng thống) với giá khoảng 1.000 USD một đêm với đội ngũ y tá túc trực 24/24 để hỗ trợ mẹ và bé. Hà Anh cho biết căn phòng có nội thất và tiện nghi chuẩn phòng Suite của khách sạn 5 sao, được bài trí theo yêu cầu của siêu mẫu, mang đến cảm giác gần gũi, thoải mái như chính ngôi nhà của mình.

Sở hữu đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, hệ thống thiết bị hiện đại cùng không gian bệnh viện đạt chuẩn 5 sao, Vinmec Central Park không chỉ mang đến sự an tâm về chuyên môn mà còn đảm bảo trải nghiệm sinh nở thoải mái, riêng tư và an toàn cho sản phụ. Tại đây, sản phụ có thể lựa chọn nhiều gói sinh linh hoạt theo thời điểm đăng ký và tình trạng thai kỳ. Các gói được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ từ tuần thứ 12, 22, 27, 38 cho đến sát ngày sinh.

Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin công khai trên website của bệnh viện, chi phí sinh thường thai đơn từ 37 triệu đồng nếu đăng ký sát ngày sinh. Với thai đôi, mức giá sẽ từ 45 triệu đồng. Trong trường hợp sinh mổ, chi phí sẽ cao hơn và được chia theo số lần mổ trước đó. Cụ thể, sinh mổ lần đầu với thai đơn có giá từ 51 triệu đồng, thai đôi từ 58 triệu đồng. Với sản phụ từng mổ đẻ 2 hoặc 3 lần, chi phí sẽ tiếp tục tăng tương ứng do yêu cầu chăm sóc và can thiệp y tế cao hơn.

Mức giá tại các cơ sở Vinmec có thể chênh lệch đôi chút, do đó mẹ bầu nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết và phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều sản phụ khi lựa chọn dịch vụ thai sản chất lượng cao, một trong số đó có người mẫu, ca sĩ Ngô Mai Trang. Vào tháng 7/ 2022, nữ nghệ sĩ cùng chồng doanh nhân vui mừng thông báo vừa sinh hạ thêm công chúa nhỏ ở tuổi 40, tại Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Mang thai lần thứ 4 và tiếp tục vượt cạn thành công bằng phương pháp sinh mổ, Ngô Mai Trang được người hâm mộ và bạn gọi là “super mom”. Nữ nghệ sĩ cho biết cô dành sự tin tưởng tuyệt đối tại BVĐK Tâm Anh vì sự uy tín, đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật hiện đại.

Không chỉ Kiwi Ngô Mai Trang dành lời khen, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM còn thường xuyên được nhiều mẹ bầu xin review và đánh giá tốt trên các hội nhóm, sinh con. Với vị trí top 3 trong bảng xếp hạng chất lượng năm 2024 do Sở Y tế TP.HCM công bố, top đầu về bệnh viện khối tư nhân có chất lượng tốt nhất, điểm chất lượng bệnh viện đạt 4,74 điểm, bệnh viện khẳng định uy tín trong hệ thống y tế thành phố.

Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bệnh viện cung cấp các gói sinh linh hoạt, đáp ứng từng giai đoạn thai kỳ và nhu cầu riêng của từng mẹ bầu. Chi phí được công khai minh bạch, xây dựng theo hình thức sinh (thường hoặc mổ), số lần sinh mổ, tình trạng thai đơn hay thai đôi, giúp sản phụ dễ dàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp và an tâm đồng hành cùng đội ngũ chuyên môn trong suốt hành trình vượt cạn.

Với thai đơn, chi phí sinh thường không giảm đau từ khoảng 28,1 triệu đồng (nếu đăng ký từ tuần 36). Trường hợp sản phụ lựa chọn sinh thường có giảm đau, chi phí tăng nhẹ từ 31,5 triệu đồng. Nếu sinh mổ lần đầu, mức phí từ 32,78, còn sinh mổ lần hai từ 35,18 triệu đồng.

Với thai đôi, chi phí sinh thường không giảm đau rơi vào khoảng 30, 34 đến 32,28 triệu đồng, sinh thường có giảm đau từ 33,65 đến 35,59 triệu đồng. Trường hợp sinh mổ lần đầu, chi phí từ 35,11 đến 37,04 triệu đồng, và sinh mổ lần hai dao động từ 37,69 đến 39,62 triệu đồng.

Đây là phí cơ bản, chưa bao gồm tiền phòng và các dịch vụ đi kèm. Các mức giá trên có sự điều chỉnh tùy theo thời điểm đăng ký, với nguyên tắc chung là đăng ký càng sớm thì dịch vụ càng trọn gói, đi kèm mức phí cao hơn. Bệnh viện cũng cung cấp không gian sinh nở hiện đại, khép kín, cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, đảm bảo hành trình vượt cạn an toàn, nhẹ nhàng và riêng tư cho mẹ và bé.

