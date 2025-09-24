Ngày 24/9, tại khách sạn The Fullerton Ocean Park ở Aberdeen, những con sóng khổng lồ đã ập vào, phá nát cửa kính và cuốn một người đàn ông trôi qua sảnh đang ngập nước.

Sự việc xảy ra trong lúc Đài Thiên văn Hong Kong vẫn đang duy trì tín hiệu bão số 10 - cấp cảnh báo cao nhất dành cho thành phố. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh dòng nước biển dữ dội bất ngờ phá vỡ hệ thống cửa kính hướng ra bờ biển của khách sạn.

Theo đoạn video ghi lại, một người đàn ông bị dòng nước mạnh đập vào cửa kính cuốn đi cùng những mảnh vỡ. Lực đẩy cực mạnh của con sóng khiến ông bị hất văng nhiều mét trong giữa sự hoảng loạn của những người chứng kiến. Trong đoạn clip, đầu của nạn nhân vẫn còn nhô lên giữa làn nước sủi bọt trắng xóa, trước khi biến mất khi dòng nước rút dần ra ngoài.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về tình trạng của người đàn ông này cũng như mức độ thiệt hại bên trong khách sạn.

Siêu bão Ragasa được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Hong Kong trong nhiều năm qua, với sức gió dữ dội và những đợt sóng cao liên tục uy hiếp các khu vực ven biển.

Tính đến 9 giờ sáng ngày 24/9, có 33 người – trong đó 20 nam và 13 nữ – bị thương trong cơn bão và đang được điều trị tại các bệnh viện công, theo thông tin từ Cơ quan Bệnh viện Hong Kong. Trong khi đó, 765 người đã tìm đến 50 trại tạm trên khắp thành phố để lánh nạn.

Tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, chính quyền đã nhận được 270 báo cáo về cây ngã đổ, 12 vụ ngập lụt và một báo cáo về sạt lở đất.

