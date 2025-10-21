HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

361 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mini |

Những chủ xe có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các trường hợp vi phạm giao thông phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị kỹ thuật, từ ngày 10/10 đến ngày 17/102025. 

Tổng số trường hợp vi phạm phát hiện là 361 trường hợp, gồm 266 ô tô và 95 mô tô

I. Ô tô: 266 trường hợp

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (71 trường hợp)

99A-909.06; 98A-697.75; 30L-863.93; 99A-384.38; 99A-938.00; 99A-001.79; 98A-742.13; 99A-911.02; 99A-700.73; 51D-802.79; 98C-101.74; 98A-771.15; 98A-324.50; 98C-362.38; 98A-273.95; 30K-605.24; 30E-583.82; 36A-801.88; 98A-794.79; 29A-417.80; 30E-644.00; 99A-746.16; 98A-580.35; 98C-370.67; 98A-883.64; 98A-863.72; 30H-638.42; 98A-035.62; 98A-442.55; 99A-154.83; 98A-120.85; 98A-804.27; 98A-898.68; 99A-308.42; 98A-409.68; 51H-015.83; 98A-477.66; 98A-207.80; 30G-232.99; 30F-066.68; 98A-888.96; 29K-127.40;

99A-908.17; 30E-771.38; 98A-204.12; 30N-8915; 98A-737.20; 98A-096.95; 30E-069.17; 98A-508.02; 30E-807.21; 99C-132.32; 99A-434.24; 34A-477.82; 98A-364.65; 99A-646.34; 98B-123.90; 12A-234.94; 30H-014.03; 98A-442.55; 98C-329.83; 98A-519.79; 29H-447.14; 98A-803.06; 98A-103.60; 98C-294.04; 98A-394.79; 98A-075.71; 98A-683.36; 20B-104.41; 99A-024.85.

2. Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái (23 trường hợp)

88A-030.00; 98A-014.45; 98C-290.09; 99C-272.16; 99A-820.55; 30C-748.48; 98A-275.52; 29A-886.38; 20A-534.29; 98A-733.02; 98A-819.36; 98A-187.17; 37D-013.36; 98A-537.29; 98B-147.34; 98A-688.98; 29A-989.68; 99A-958.52; 20A-099.33; 98C-289.62; 98A-333.83; 98B-110.67; 98A-62.781.

361 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh

3. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường (94 trường hợp)

77RM-001.86; 99A-291.32; 30F-672.41; 99LD-011.66; 99A-898.68; 99C-257.54; 12B-004.98; 29H-977.67; 12B-002.85; 98A-819.52; 29A-680.16; 29F-054.32; 99E-001.41; 29B-515.41; 98C-200.64; 30K7-9384; 99B-013.15; 99A-654.10; 99A-471.84; 30H-943.51; 29A-822.96; 99C-273.07; 88LD-013.41; 17LD-000.42; 30E-941.89; 12B-007.49; 99LD-021.29; 17A-259.60; 98G-001.65; 99LD03127; 29H7-6755; 19LD-004.46; 30H-151.47; 98H-046.49; 98A-899.75; 98A-225.29; 98A-281.04; 20C-182.47; 98H-061.77; 98C-247.34; 98H-074.78; 30A-375.85; 98A-135.37; 98C-158.05; 29C-392.91; 30F-862.69; 98A-157.12; 30A-818.52; 15A-183.37; 30K-821.53; 98A-382.13; 98A-613.60; 29A-487.07; 12A-244.34; 98A-741.48; 98A-794.70;

98A-556.70; 99H-055.04; 88A-230.85; 15K-064.08; 98C-288.45; 98C-276.42; 98C-209.99; 98H-030.50; 98C-213.58; 98A-979.68; 50H-209.13; 98A-850.17; 98H-035.27; 99A-997.91; 30F-824.06; 98A-562.67; 98G-004.61; 98A-842.98; 99A-695.32; 98A-553.07; 99A-768.27; 20C-265.03; 98H-039.08; 98A-870.38; 98C-345.09; 30K-977.89; 98B-018.65; 99A-687.46; 16N-3245; 98A-709.21; 98H-007.83; 98A-329.47; 98A-631.66; 12A-090.70; 19H-046.77; 99A-985.20; 30F-72365; 98A-89323.

4. Chạy quá tốc độ quy định (74 trường hợp)

99C-087.31; 99A-679.72; 99A-491.64; 89C-277.61; 89A-449.78; 89A-189.85; 30M-635.40; 30E-793.08; 30E-205.78; 29H-377.26; 29H-324.02; 29D-100.20; 29D-076.07; 22H-025.58; 20C-233.72; 99H-033.11; 99A-910.71; 99A-240.37; 99A-211.91; 50H-089.56; 36A-065.49; 29E-042.54; 30H-216.77; 99A-800.11; 29C-982.51; 30M-252.05; 90A-310.72; 29H-135.85; 76A-264.10; 34A-544.81; 99A-313.93; 89A-055.88; 50H-165.16; 30M-770.76; 30L-877.45;

30H-029.58; 30E-899.59; 30E-064.18; 29K-208.05; 29K-103.90; 29E-020.31; 19A-624.94; 15H-179.74; 34A-814.85; 29KT11387; 30K-532.57; 29K-194.49; 29E-029.72; 99A-310.88; 30A-371.67; 29E-074.42; 29E-305.37; 99A-585.68; 30L-497.47; 30F-170.34; 51L-356.30; 99F-006.37; 99C-261.10; 99C-313.91; 99A-885.32; 29LD05880; 29A-887.21; 30L-155.40; 99B-040.24; 89A-460.16; 99A-599.85; 99C-313.02; 30M-888.94; 29A-314.48; 98A-397.07; 98A-504.60; 98A-858.68; 99A-967.52; 30E-838.38.

5. Dừng xe dưới gầm cầu vượt (05 trường hợp)

99A-748.37; 29H-823.89; 53N-5407; 30L-810.49; 15C-075.11.

361 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh

II. Mô tô: 95 trường hợp

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (60 trường hợp)

99AE-069.26; 17B8-181.65; 99K1-383.13; 99H7-7071; 99E1-532.36; 98K1-016.80; 99H1-307.31; 99E1-188.92; 99H1-1875; 99E1-298.92; 99V1-7478; 99E1-063.79; 22B2-582.07; 29MĐ3-525.09; 15B1-055.92; 99H1-391.18; 99H1-6437; 99G1-303.80; 99E1-523.22; 99G1-421.57; 99E1-595.51; 99E1-263.28; 99MĐ5-048.88; 34AA-229.91; 99B1-236.88; 99G1-682.91; 99E1-695.16; 99F3-1257; 99E1-015.18; 99AE-082.71; 99E1-458.93; 99B1-440.35;

20B2-395.15; 99E1-154.69; 99E1-666.51; 99E1-687.96; 99H6-6780; 99AA-226.80; 99AA-113.47; 99E1-500.65; 36B8-379.71; 98AC-007.48; 99E1-160.54; 28E1-210.45; 28FN-106.73; 99E1-502.02; 99E1-490.16; 99G1-653.14; 99H3-6227; 29AB-744.43; 29AH-044.03; 34B2-013.55; 15B1-055.92; 99E1-509.74; 99E1-034.67; 30N9-5669; 36B4-956.03; 99E1-247.69; 99AE-022.56; 99E1-237.05.

2. Không đội mũ bảo hiểm (12 trường hợp)

99L6-5489; 99G1-250.55; 99AA-094.18; 99G1-072.92; 99F9-2409; 99V1-1226; 99H6-1641; 99G1-594.04; 99AA-111.07; 99L5-4124; 99MĐ1-075.55; 99MĐ1-104.69.

3. Chạy quá tốc độ quy định (23 trường hợp)

98B2-464.27; 98B2-708.57; 98B3-839.80; 98B3-785.78; 12B1-166.83; 27B2-111.40; 12U1-140.95; 98D1-668.33; 23B1-652.27; 98C1-296.38; 12H1-500.79; 98C1-250.57; 12H1-460.52; 20L9-9165; 29A1-044.22; 98N5-4865; 12HA-071.42; 21KA-217.03; 11AV-012.92; 98AE-060.12; 98AE-030.34; 98AA-19609.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các chủ phương tiện kiểm tra thông tin vi phạm trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc website của Cục CSGT (csgt.vn), chấp hành xử phạt theo quy định để tránh bị xử lý bổ sung khi đăng kiểm hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký xe (cấp mới, cấp đổi, cấp lại, sang tên…)

Tags

biển số xe

chạy quá tốc độ

vượt đèn đỏ

không đội mũ bảo hiểm

phạt nguội

nghị định 168

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại