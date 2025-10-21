361 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các trường hợp vi phạm giao thông phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị kỹ thuật, từ ngày 10/10 đến ngày 17/102025.

Tổng số trường hợp vi phạm phát hiện là 361 trường hợp, gồm 266 ô tô và 95 mô tô

I. Ô tô: 266 trường hợp

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (71 trường hợp)

99A-909.06; 98A-697.75; 30L-863.93; 99A-384.38; 99A-938.00; 99A-001.79; 98A-742.13; 99A-911.02; 99A-700.73; 51D-802.79; 98C-101.74; 98A-771.15; 98A-324.50; 98C-362.38; 98A-273.95; 30K-605.24; 30E-583.82; 36A-801.88; 98A-794.79; 29A-417.80; 30E-644.00; 99A-746.16; 98A-580.35; 98C-370.67; 98A-883.64; 98A-863.72; 30H-638.42; 98A-035.62; 98A-442.55; 99A-154.83; 98A-120.85; 98A-804.27; 98A-898.68; 99A-308.42; 98A-409.68; 51H-015.83; 98A-477.66; 98A-207.80; 30G-232.99; 30F-066.68; 98A-888.96; 29K-127.40;

99A-908.17; 30E-771.38; 98A-204.12; 30N-8915; 98A-737.20; 98A-096.95; 30E-069.17; 98A-508.02; 30E-807.21; 99C-132.32; 99A-434.24; 34A-477.82; 98A-364.65; 99A-646.34; 98B-123.90; 12A-234.94; 30H-014.03; 98A-442.55; 98C-329.83; 98A-519.79; 29H-447.14; 98A-803.06; 98A-103.60; 98C-294.04; 98A-394.79; 98A-075.71; 98A-683.36; 20B-104.41; 99A-024.85.

2. Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái (23 trường hợp)

88A-030.00; 98A-014.45; 98C-290.09; 99C-272.16; 99A-820.55; 30C-748.48; 98A-275.52; 29A-886.38; 20A-534.29; 98A-733.02; 98A-819.36; 98A-187.17; 37D-013.36; 98A-537.29; 98B-147.34; 98A-688.98; 29A-989.68; 99A-958.52; 20A-099.33; 98C-289.62; 98A-333.83; 98B-110.67; 98A-62.781.

3. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường (94 trường hợp)

77RM-001.86; 99A-291.32; 30F-672.41; 99LD-011.66; 99A-898.68; 99C-257.54; 12B-004.98; 29H-977.67; 12B-002.85; 98A-819.52; 29A-680.16; 29F-054.32; 99E-001.41; 29B-515.41; 98C-200.64; 30K7-9384; 99B-013.15; 99A-654.10; 99A-471.84; 30H-943.51; 29A-822.96; 99C-273.07; 88LD-013.41; 17LD-000.42; 30E-941.89; 12B-007.49; 99LD-021.29; 17A-259.60; 98G-001.65; 99LD03127; 29H7-6755; 19LD-004.46; 30H-151.47; 98H-046.49; 98A-899.75; 98A-225.29; 98A-281.04; 20C-182.47; 98H-061.77; 98C-247.34; 98H-074.78; 30A-375.85; 98A-135.37; 98C-158.05; 29C-392.91; 30F-862.69; 98A-157.12; 30A-818.52; 15A-183.37; 30K-821.53; 98A-382.13; 98A-613.60; 29A-487.07; 12A-244.34; 98A-741.48; 98A-794.70;

98A-556.70; 99H-055.04; 88A-230.85; 15K-064.08; 98C-288.45; 98C-276.42; 98C-209.99; 98H-030.50; 98C-213.58; 98A-979.68; 50H-209.13; 98A-850.17; 98H-035.27; 99A-997.91; 30F-824.06; 98A-562.67; 98G-004.61; 98A-842.98; 99A-695.32; 98A-553.07; 99A-768.27; 20C-265.03; 98H-039.08; 98A-870.38; 98C-345.09; 30K-977.89; 98B-018.65; 99A-687.46; 16N-3245; 98A-709.21; 98H-007.83; 98A-329.47; 98A-631.66; 12A-090.70; 19H-046.77; 99A-985.20; 30F-72365; 98A-89323.

4. Chạy quá tốc độ quy định (74 trường hợp)

99C-087.31; 99A-679.72; 99A-491.64; 89C-277.61; 89A-449.78; 89A-189.85; 30M-635.40; 30E-793.08; 30E-205.78; 29H-377.26; 29H-324.02; 29D-100.20; 29D-076.07; 22H-025.58; 20C-233.72; 99H-033.11; 99A-910.71; 99A-240.37; 99A-211.91; 50H-089.56; 36A-065.49; 29E-042.54; 30H-216.77; 99A-800.11; 29C-982.51; 30M-252.05; 90A-310.72; 29H-135.85; 76A-264.10; 34A-544.81; 99A-313.93; 89A-055.88; 50H-165.16; 30M-770.76; 30L-877.45;

30H-029.58; 30E-899.59; 30E-064.18; 29K-208.05; 29K-103.90; 29E-020.31; 19A-624.94; 15H-179.74; 34A-814.85; 29KT11387; 30K-532.57; 29K-194.49; 29E-029.72; 99A-310.88; 30A-371.67; 29E-074.42; 29E-305.37; 99A-585.68; 30L-497.47; 30F-170.34; 51L-356.30; 99F-006.37; 99C-261.10; 99C-313.91; 99A-885.32; 29LD05880; 29A-887.21; 30L-155.40; 99B-040.24; 89A-460.16; 99A-599.85; 99C-313.02; 30M-888.94; 29A-314.48; 98A-397.07; 98A-504.60; 98A-858.68; 99A-967.52; 30E-838.38.

5. Dừng xe dưới gầm cầu vượt (05 trường hợp)

99A-748.37; 29H-823.89; 53N-5407; 30L-810.49; 15C-075.11.

II. Mô tô: 95 trường hợp

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (60 trường hợp)

99AE-069.26; 17B8-181.65; 99K1-383.13; 99H7-7071; 99E1-532.36; 98K1-016.80; 99H1-307.31; 99E1-188.92; 99H1-1875; 99E1-298.92; 99V1-7478; 99E1-063.79; 22B2-582.07; 29MĐ3-525.09; 15B1-055.92; 99H1-391.18; 99H1-6437; 99G1-303.80; 99E1-523.22; 99G1-421.57; 99E1-595.51; 99E1-263.28; 99MĐ5-048.88; 34AA-229.91; 99B1-236.88; 99G1-682.91; 99E1-695.16; 99F3-1257; 99E1-015.18; 99AE-082.71; 99E1-458.93; 99B1-440.35;

20B2-395.15; 99E1-154.69; 99E1-666.51; 99E1-687.96; 99H6-6780; 99AA-226.80; 99AA-113.47; 99E1-500.65; 36B8-379.71; 98AC-007.48; 99E1-160.54; 28E1-210.45; 28FN-106.73; 99E1-502.02; 99E1-490.16; 99G1-653.14; 99H3-6227; 29AB-744.43; 29AH-044.03; 34B2-013.55; 15B1-055.92; 99E1-509.74; 99E1-034.67; 30N9-5669; 36B4-956.03; 99E1-247.69; 99AE-022.56; 99E1-237.05.

2. Không đội mũ bảo hiểm (12 trường hợp)

99L6-5489; 99G1-250.55; 99AA-094.18; 99G1-072.92; 99F9-2409; 99V1-1226; 99H6-1641; 99G1-594.04; 99AA-111.07; 99L5-4124; 99MĐ1-075.55; 99MĐ1-104.69.

3. Chạy quá tốc độ quy định (23 trường hợp)

98B2-464.27; 98B2-708.57; 98B3-839.80; 98B3-785.78; 12B1-166.83; 27B2-111.40; 12U1-140.95; 98D1-668.33; 23B1-652.27; 98C1-296.38; 12H1-500.79; 98C1-250.57; 12H1-460.52; 20L9-9165; 29A1-044.22; 98N5-4865; 12HA-071.42; 21KA-217.03; 11AV-012.92; 98AE-060.12; 98AE-030.34; 98AA-19609.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các chủ phương tiện kiểm tra thông tin vi phạm trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc website của Cục CSGT (csgt.vn), chấp hành xử phạt theo quy định để tránh bị xử lý bổ sung khi đăng kiểm hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký xe (cấp mới, cấp đổi, cấp lại, sang tên…)