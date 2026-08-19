HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

360 Terawatt-giờ điện vừa bị Trung Quốc cắt giảm kỷ lục: Cơn khủng hoảng thừa điện từ "đế chế điện sạch"

Trang Ly
|

Sự bùng nổ năng lượng tái tạo của Trung Quốc đối mặt với tình trạng cắt giảm sản lượng điện sạch kỷ lục.

Oilprice ngày 17/8 trích báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) và Global Energy Monitor (GEM), cho biết Trung Quốc đã cắt giảm tới 360 Terawatt-giờ (TWh) sản lượng điện mặt trời và gió trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 của năm 2026. Sản lượng điện cắt giảm này tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Các tổ chức cho biết, toàn bộ lượng điện sạch bị cắt giảm lớn đến mức đủ để đáp ứng tất cả sự tăng trưởng nhu cầu điện của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026 và cho phép sản lượng điện từ than đá giảm xuống.

Khi các công trình năng lượng mặt trời và gió ở Trung Quốc tăng vọt, lượng điện sản sinh từ các nguồn này cần phải được cắt giảm vào những thời điểm sản lượng vượt quá khả năng hấp thụ của lưới điện.

Trung Quốc vừa "vứt bỏ" 360 TWh sản lượng điện mặt trời và gió: Điện sạch nhiều đến mức dư thừa - Ảnh 1.

Ảnh: Oilprice

Theo phân tích của Wood Mackenzie về sự phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc vào cuối năm 2025, việc cắt giảm sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo sẽ "gây ra rủi ro lớn đối với sự ổn định thu nhập cùng với sự biến động giá điện".

Wood Mackenzie dự báo rằng tỷ lệ cắt giảm sản lượng điện gió và điện mặt trời trung bình tại Trung Quốc sẽ vượt quá 5% ở 7 và 21 tỉnh, tương ứng, trong 10 năm tới.

ĐỌC THÊM

Sharon Feng, nhà phân tích cấp cao về thị trường điện Trung Quốc tại Wood Mackenzie, cho biết các tỉnh có tỷ lệ cắt giảm sản lượng điện cao và giá điện biến động mạnh sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư theo cơ chế định giá mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Trung Quốc.

Ông Feng nói thêm: "Các nhà phát triển cần đánh giá cẩn thận tình hình lưới điện tỉnh và dự báo giá cả dài hạn khi đưa ra quyết định đầu tư".

Sự gia tăng sản lượng điện từ than đá trong năm 2026 đã khiến lượng điện năng lãng phí từ năng lượng mặt trời và gió ở Trung Quốc tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

"Việc mở rộng nhanh chóng công suất điện than đã làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung trong hệ thống điện, thể hiện ở cả việc giảm tỷ lệ sử dụng nhà máy điện than và lượng điện sạch bị lãng phí ngày càng tăng", CREA và GEM cho biết trong báo cáo của họ.

Chỉ riêng việc cắt giảm sản lượng điện gió và điện mặt trời đã vượt quá tổng mức tăng nhu cầu điện năng trong cùng kỳ, báo cáo cho biết thêm.

Nguồn: Oilprice

Tags

dư thừa điện

điện sạch

Trung Quốc

điện tái tạo

mặt trái điện sạch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại