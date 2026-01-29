HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
359 chủ phương tiện vi phạm quá tốc độ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh |

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm phạt nguội sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông tin danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ từ ngày 01/01/2026 đến ngày 15/01/2025.

Theo đó, trong 15 ngày đầu tháng 1, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 359 trường hợp bị xử phạt nguội.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1: 79 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

15B-023.23

01-01-2026 06:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88C-000.75

01-01-2026 07:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-127.52

01-01-2026 07:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-088.56

01-01-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-380.71

01-01-2026 08:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-713.50

01-01-2026 12:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

15A-998.72

01-01-2026 12:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29T-5519

01-01-2026 12:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-997.26

01-01-2026 13:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-266.38

01-01-2026 13:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-325.66

01-01-2026 13:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-554.47

01-01-2026 13:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-064.01

01-01-2026 13:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-557.31

01-01-2026 13:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30B-703.79

01-01-2026 13:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-216.54

01-01-2026 14:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-115.97

01-01-2026 14:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

35H-054.20

01-01-2026 14:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17A-011.20

01-01-2026 15:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30K-227.93

01-01-2026 15:15

khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-093.49

01-01-2026 15:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-182.91

01-01-2026 15:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-190.41

01-01-2026 15:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35B2-509.48

02-01-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-559.83

02-01-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-507.03

02-01-2026 10:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-288.02

02-01-2026 13:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35K1- 433.64

02-01-2026 13:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C2-143.77

02-01-2026 13:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B7-655.41

02-01-2026 13:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-029.22

06-01-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88C-000.75

06-01-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-170.53

06-01-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-173.01

06-01-2026 11:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-638.66

07-01-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81H-033.54

07-01-2026 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-252.86

07-01-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-002.87

07-01-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-101.15

07-01-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-429.39

07-01-2026 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-158.06

07-01-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-619.95

07-01-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-006.40

07-01-2026 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-161.82

07-01-2026 10:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-356.84

07-01-2026 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-145.64

07-01-2026 11:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-397.10

07-01-2026 11:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-579.55

07-01-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-315.37

07-01-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-044.54

07-01-2026 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-722.69

07-01-2026 11:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-974.07

07-01-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

75A1-006.12

07-01-2026 13:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-372.86

07-01-2026 13:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B7-060.31

07-01-2026 13:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-300.84

07-01-2026 13:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-417.30

07-01-2026 13:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B6-120.48

07-01-2026 14:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-115.67

07-01-2026 14:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-389.46

07-01-2026 14:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AM-113.72

07-01-2026 14:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-490.67

07-01-2026 14:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-205.01

07-01-2026 14:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-477.06

07-01-2026 15:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-516.58

07-01-2026 15:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-277.50

07-01-2026 15:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-028.21

07-01-2026 15:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-089.12

07-01-2026 16:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89LD-006.06

09-01-2026 08:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-238.60

09-01-2026 12:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C2-244.30

09-01-2026 12:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-870.71

09-01-2026 12:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90A-122.31

09-01-2026 13:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17AB-148.02

09-01-2026 13:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-465.70

09-01-2026 13:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36E-010.49

09-01-2026 13:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36AK-056.39

09-01-2026 14:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36X1-4020

09-01-2026 14:32

.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15R-032.60

09-01-2026 14:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2. Tuyến Quốc lộ 45: 205 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm

1.

30M-006.75

01-01-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2.

36A-495.49

01-01-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3.

30E-822.50

01-01-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4.

30E-533.24

01-01-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

5.

26A-108.98

01-01-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6.

30H-319.64

01-01-2026 10:19

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-793.12

01-01-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36N-2699

01-01-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-085.94

01-01-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-532.27

01-01-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-428.18

01-01-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-789.75

01-01-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-411.80

01-01-2026 10:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90A-360.20

01-01-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-865.05

01-01-2026 10:58

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-132.74

01-01-2026 10:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-912.08

02-01-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-990.09

02-01-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-786.83

02-01-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-377.71

02-01-2026 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-333.70

02-01-2026 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-739.06

02-01-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-854.56

02-01-2026 09:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-237.92

02-01-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-806.09

02-01-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-137.57

02-01-2026 09:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-096.10

02-01-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-854.13

02-01-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98A-958.74

02-01-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-050.09

02-01-2026 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-664.49

03-01-2026 07:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-580.74

03-01-2026 07:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-847.20

03-01-2026 07:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-133.92

03-01-2026 07:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15A-219.79

03-01-2026 07:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34C-349.95

03-01-2026 07:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-014.58

03-01-2026 08:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-271.29

03-01-2026 08:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-683.16

03-01-2026 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34H-047.34

03-01-2026 08:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-735.91

03-01-2026 08:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-282.07

03-01-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88B-032.37

03-01-2026 08:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-043.42

03-01-2026 08:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14F-003.75

03-01-2026 09:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-026.12

03-01-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-538.66

03-01-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21H-029.26

03-01-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-594.33

06-01-2026 06:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98B-028.76

06-01-2026 07:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-270.90

06-01-2026 07:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-116.87

06-01-2026 07:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-821.27

06-01-2026 07:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-186.20

06-01-2026 07:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-926.40

06-01-2026 07:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-988.75

06-01-2026 07:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-683.23

06-01-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-093.02

06-01-2026 07:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-673.90

06-01-2026 07:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-687.02

06-01-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-971.73

06-01-2026 07:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-192.81

06-01-2026 08:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-239.02

06-01-2026 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-755.14

06-01-2026 08:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-200.33

06-01-2026 08:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17A-219.27

06-01-2026 08:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-712.43

06-01-2026 08:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-814.22

06-01-2026 08:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18C-141.11

06-01-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-982.56

07-01-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35H-013.43

07-01-2026 08:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-099.88

07-01-2026 08:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-309.38

07-01-2026 08:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-273.32

07-01-2026 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14H-110.30

07-01-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-676.82

07-01-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-339.17

07-01-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18C-141.11

07-01-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-162.41

07-01-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-896.94

07-01-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-408.17

07-01-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-087.89

07-01-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-203.83

07-01-2026 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-761.40

07-01-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-727.82

07-01-2026 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-617.28

07-01-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-794.89

07-01-2026 10:31

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-826.49

08-01-2026 07:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-288.82

08-01-2026 08:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-015.83

08-01-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-256.08

08-01-2026 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-123.46

08-01-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-605.76

08-01-2026 08:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-517.93

08-01-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-145.22

08-01-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-469.06

08-01-2026 08:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-143.03

08-01-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-401.76

08-01-2026 09:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A- 28488

08-01-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-282.52

08-01-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-291.89

08-01-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37C-289.34

08-01-2026 09:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34C-082.60

08-01-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-029.55

08-01-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-579.68

08-01-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-664.56

08-01-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-581.13

08-01-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19C-221.07

08-01-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-891.50

09-01-2026 08:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-713.30

09-01-2026 08:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-710.39

09-01-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-441.29

09-01-2026 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-213.68

09-01-2026 09:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29K-032.90

09-01-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-407.99

09-01-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18H-032.14

09-01-2026 09:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-313.62

09-01-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-010.00

09-01-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-288.10

09-01-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-528.86

09-01-2026 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-334.59

09-01-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-862.69

09-01-2026 10:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90T-7184

09-01-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-319.33

10-01-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-160.52

10-01-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-053.35

10-01-2026 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-928.30

10-01-2026 10:20

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-173.29

10-01-2026 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-354.42

10-01-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-532.75

10-01-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30K-367.04

10-01-2026 11:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99H-010.73

10-01-2026 11:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-384.94

10-01-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-369.85

10-01-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-261.04

10-01-2026 11:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-977.76

11-01-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-100.34

11-01-2026 07:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-005.24

11-01-2026 08:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-093.67

11-01-2026 08:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-477.52

11-01-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-112.64

11-01-2026 08:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-100.52

11-01-2026 08:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-949.67

11-01-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-747.93

11-01-2026 08:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-543.05

11-01-2026 08:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-677.28

11-01-2026 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30S-7581

11-01-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99A-770.94

11-01-2026 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-938.84

11-01-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-311.66

11-01-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34C-424.84

11-01-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-230.26

11-01-2026 09:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-326.87

11-01-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-985.54

12-01-2026 07:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-927.26

12-01-2026 07:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-990.76

12-01-2026 07:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47F-001.13

12-01-2026 07:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-913.24

12-01-2026 07:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-507.74

12-01-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81H-038.41

12-01-2026 07:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-484.64

12-01-2026 07:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-656.43

12-01-2026 08:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36E-009.89

12-01-2026 08:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-857.81

12-01-2026 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-166.04

12-01-2026 08:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-346.27

12-01-2026 08:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-027.86

12-01-2026 08:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-097.96

12-01-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-009.28

12-01-2026 08:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-171.92

12-01-2026 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-060.47

12-01-2026 08:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-709.78

12-01-2026 08:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-380.03

12-01-2026 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-129.06

13-01-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-392.55

13-01-2026 08:32

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-261.40

13-01-2026 08:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-681.73

13-01-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-486.87

13-01-2026 09:18

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-525.97

13-01-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-261.40

13-01-2026 09:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

52S-2126

13-01-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17A-729.50

13-01-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

36A-804.93

13-01-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17B-012.28

13-01-2026 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-848.60

13-01-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-101.46

13-01-2026 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-010.49

13-01-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-816.77

13-01-2026 10:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-882.11

13-01-2026 11:00

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-407.56

13-01-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15H-040.62

13-01-2026 11:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34LD-012.15

13-01-2026 11:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-162.63

15-01-2026 09:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-219.25

15-01-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-065.48

15-01-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-324.25

15-01-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-394.57

15-01-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-419.93

15-01-2026 10:13

.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-035.71

15-01-2026 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90C-073.65

15-01-2026 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-531.44

15-01-2026 10:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-421.65

15-01-2026 10:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-605.93

15-01-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-468.78

15-01-2026 11:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-991.89

15-01-2026 11:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3. Tuyến Quốc lộ 47B: 75 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-474.87

20-12-2025 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-756.17

20-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-081.31

20-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-181.65

20-12-2025 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-273.29

20-12-2025 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-377.32

20-12-2025 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-812.30

20-12-2025 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-645.83

20-12-2025 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-041.51

20-12-2025 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-512.83

20-12-2025 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-878.62

20-12-2025 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-181.65

20-12-2025 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-966.21

20-12-2025 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-426.05

20-12-2025 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-980.90

20-12-2025 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-316.15

16-12-2025 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14H-097.01

16-12-2025 09:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-629.57

16-12-2025 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-718.78

16-12-2025 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-524.55

16-12-2025 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-046.03

16-12-2025 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-196.77

16-12-2025 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

93C-057.55

16-12-2025 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-918.77

16-12-2025 11:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-137.98

16-12-2025 11:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-258.64

16-12-2025 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-862.72

16-12-2025 11:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-657.92

16-12-2025 12:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-218.10

16-12-2025 12:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-301.12

16-12-2025 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-455.11

16-12-2025 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-418.22

16-12-2025 12:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-426.76

17-12-2025 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-027.21

17-12-2025 09:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-260.68

17-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-889.04

17-12-2025 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-181.23

17-12-2025 10:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-201.21

17-12-2025 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-157.84

17-12-2025 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-852.81

17-12-2025 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15H-085.39

17-12-2025 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

79H-027.55

17-12-2025 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-035.07

17-12-2025 11:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-003.52

17-12-2025 11:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-507.08

17-12-2025 11:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-254.09

17-12-2025 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-058.33

17-12-2025 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-221.75

17-12-2025 12:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34C-311.94

17-12-2025 12:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-047.98

18-12-2025 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-845.10

18-12-2025 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-359.82

18-12-2025 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-369.99

18-12-2025 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-476.48

18-12-2025 11:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-858.82

18-12-2025 11:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-437.82

18-12-2025 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-610.50

18-12-2025 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38H-046.07

18-12-2025 11:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26A-360.92

18-12-2025 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-310.61

18-12-2025 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-472.39

18-12-2025 11:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-173.67

18-12-2025 11:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-102.77

18-12-2025 12:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-699.69

18-12-2025 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-487.52

18-12-2025 12:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-736.16

18-12-2025 15:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37K-336.44

18-12-2025 16:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-394.83

19-12-2025 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-412.83

19-12-2025 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-193.44

19-12-2025 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-067.35

19-12-2025 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-517.36

19-12-2025 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-350.65

19-12-2025 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-308.69

19-12-2025 10:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-357.92

19-12-2025 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

Cách tra cứu phạt nguội

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ

Danh sách phạt nguội mới nhất trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168
Danh sách phạt nguội mới nhất trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168
359 chủ phương tiện vi phạm quá tốc độ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm phạt nguội sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.

