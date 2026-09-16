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35 trường hợp nhận thừa tiền Nghị định 178, An Giang thu hồi hơn 1 tỷ đồng

Nhật Huy
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Qua rà soát 3.263 hồ sơ đã được giải quyết chế độ theo Nghị định 178, tỉnh An Giang phát hiện 35 trường hợp được cấp thừa kinh phí với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, và 26 trường hợp bị thiếu.

Sáng 16/9, tại buổi giao ban báo chí định kỳ tỉnh An Giang, đại diện Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông tin về kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ và chi trả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 178 của Chính phủ.

Theo Sở Nội vụ An Giang, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã gửi 3.800 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 178. Qua rà soát, thẩm định, có 3.263 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, chiếm hơn 85,8% tổng số hồ sơ đề nghị.

Các hồ sơ còn lại chưa được xem xét giải quyết do không thuộc đối tượng chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoặc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, có dấu hiệu vi phạm.

An Giang thu hồi hơn 1 tỷ đồng từ 35 trường hợp thừa tiền Nghị định 178 - Ảnh 1.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông tin tại buổi giao ban báo chí. Ảnh: Nhật Huy.

Đại diện Sở Nội vụ An Giang cho biết, sau khi phối hợp với Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh rà soát 3.263 trường hợp đã được giải quyết chính sách, kết quả cho thấy 100% hồ sơ được chi trả đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 178.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng phát hiện 35 trường hợp được cấp thừa kinh phí, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 26 trường hợp được cấp thiếu kinh phí, với tổng số tiền cũng hơn 1 tỷ đồng.

Theo Sở Nội vụ, nguyên nhân dẫn đến những sai lệch trong quá trình chi trả là do thời gian thực hiện rà soát, thẩm định, phê duyệt và chi trả chính sách trong thời gian ngắn (từ ngày 1/7 đến 30/8/2025).

Về hướng xử lý sai lệch trên, với 35 trường hợp cấp thừa kinh phí, Sở Tài chính An Giang đã phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh dự toán kinh phí và hoàn thành việc thu hồi số tiền cấp thừa.

Đối với 26 trường hợp cấp thiếu, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến hướng dẫn việc chi trả bổ sung.

Sở Nội vụ cho biết, do mốc thời gian chi trả theo Kết luận 183 đã kết thúc sau ngày 30/8/2025, tỉnh không còn cơ sở pháp lý để tự thực hiện việc xuất ngân sách chi trả bổ sung cho trường hợp cấp thiếu.

"Sau khi có hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính, cơ quan tham mưu sẽ trình UBND tỉnh thực hiện chi bổ sung cho những trường hợp được xác định còn thiếu kinh phí", đại diện Sở Nội vụ An Giang thông tin.

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nghị định 178

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