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3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào?

ĐẠI VIỆT
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Các đối tượng mua kim cương nhập lậu rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC.

Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Các bị can bị khởi tố đều ở TP.HCM, gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975), ngụ phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), ngụ phường Gia Định và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), ngụ phường Lái Thiêu.

Buôn lậu kim cương tại SJC: Chiêu trò và đường dây buôn lậu bị phát hiện năm 2024 - Ảnh 1.

Các đối tượng nhập lậu kim cương đưa vào hệ thống SJC bị bắt. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.

Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Buôn lậu kim cương tại SJC: Chiêu trò và đường dây buôn lậu bị phát hiện năm 2024 - Ảnh 2.

Kim cương lậu được đưa vào các cửa hàng của SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Theo Công an Thanh Hóa, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này có Đặng Ngọc Thảo, (ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Liên quan vụ án này, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố 4 bị can khác về tội “Buôn lậu” gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Tags

buôn lậu kim cương

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn

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