“Nhà càng nhỏ, càng không nên chia vụn không gian” - đó là nguyên tắc Frances, 34 tuổi, sống tại Manila, áp dụng khi mua và cải tạo căn hộ đầu tiên của mình.

Đầu năm 2024, Frances chuyển vào căn hộ rộng đúng 38m² (khoảng 410 feet vuông). Ban đầu, cô định làm một căn hộ 1 phòng ngủ theo kiểu truyền thống. Nhưng sau nhiều ngày cân nhắc, Frances quyết định dỡ bỏ toàn bộ các vách ngăn không cần thiết, biến phòng khách – phòng ăn – bếp – phòng ngủ thành một không gian mở liền mạch.

Và kết quả là: sống một mình trong căn hộ nhỏ này, cô chưa từng thấy bí bách.

Mặt bằng 38m²: Ít tường, nhiều ánh sáng

Nhìn tổng thể, căn hộ của Frances rất “dễ chịu” ngay từ bố cục. Ngoại trừ phòng tắm và khu giặt, toàn bộ không gian sinh hoạt đều được mở hoàn toàn.

Từ cửa bước vào, bạn đi thẳng vào khu sinh hoạt chung: ghế sofa, bàn cà phê, tivi, bàn ăn dạng quầy bar và bếp mở nối tiếp nhau, không hề có cảm giác bị chia cắt.

Phòng ngủ không có cửa. Thay vào đó là giường bục thấp, đặt cạnh cửa sổ lớn sát sàn – nơi ánh sáng tự nhiên trở thành “vách ngăn mềm” cho toàn bộ căn nhà.

Lối vào hình vòm: Nhỏ nhưng làm đúng chỗ

Một chi tiết đáng chú ý là lối vào dạng vòm, được giữ nguyên trong quá trình cải tạo. Ngay tại đây, Frances bố trí tủ quần áo duy nhất của căn nhà, kết hợp móc treo tường để áo khoác, túi xách, giày dép.

Cách làm này giúp cô thay đồ ngay khi ra - vào nhà, không cần di chuyển sâu vào bên trong. Một thói quen rất “đời”, nhưng lại tiết kiệm không gian và công sức mỗi ngày.

Gần ghế sofa là gương toàn thân, bên cạnh là bảng treo lỗ linh hoạt - nơi Frances thay đổi vị trí chốt gỗ để treo chìa khóa, tai nghe, túi nhỏ… Không gian lưu trữ vì thế tăng lên mà không cần thêm tủ.

Phòng khách nhỏ, nhưng đủ để… thả lỏng

Phòng khách trong căn hộ mở không chiếm nhiều diện tích, nhưng vẫn đủ bộ ba cơ bản: sofa – bàn cà phê tròn - tivi.

Sofa được thiết kế giảm độ sâu, nâng lưng tựa, giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn ngồi thoải mái. Bàn cà phê nhỏ như bàn phụ, vừa đủ đặt cốc nước, điều khiển, sách đang đọc.

Thay vì kệ tivi cồng kềnh, Frances dùng kệ treo, giúp tường thoáng và dễ thay đổi bố cục. Máy chơi game được đặt ngay bên dưới, hơi “thô”, nhưng đúng với nhu cầu sống một mình, không cần quá cầu kỳ.

Góc làm việc gọn gàng: Không phải ngồi ăn để làm việc

Một chi tiết rất đáng học hỏi: bàn làm việc được tích hợp vào hệ tủ và bức tường tivi.

Chỉ vừa đủ cho một người ngồi, một chiếc laptop và vài tài liệu, nhưng Frances nói đây là góc “cứu cánh” vì cô làm việc tại nhà thường xuyên. Ít nhất, cô không phải ngồi làm việc ở bàn ăn, điều mà rất nhiều người sống trong nhà nhỏ đang gặp phải.

Bàn có ngăn kéo, kệ mở, lại đặt gần cửa sổ nên ban ngày gần như không cần bật đèn.

Phòng ngủ không tường, giường bục thấp

Để giữ cảm giác rộng rãi, Frances chọn giường bục thay vì giường khung. Bục không quá cao, không tận dụng làm hộc chứa đồ bên dưới, mà bù lại bằng đèn LED âm chạy viền, tạo ánh sáng dịu vào ban đêm.

Chỉ cần trải một tấm nệm đơn là đủ. Khi cần, Frances có thể dọn nệm sang một bên, biến khu vực này thành góc đọc sách, uống trà kiểu tatami rất linh hoạt.

Cửa sổ lớn sát sàn là nguồn sáng tự nhiên duy nhất, nhưng đủ chiếu sáng cả bốn khu vực liền nhau: ngủ - khách - ăn - bếp. Với căn hộ 38m², đây là một lợi thế lớn.

Cuối giường được tận dụng làm khu trang trí - lưu trữ: điều hòa, kệ treo, tranh, đèn chiếu điểm và tủ nhiều ngăn kéo phía dưới.

Bàn ăn cũng là đảo bếp

Không gian ăn và bếp nối liền hoàn toàn. Bàn quầy bar hẹp đặt sau sofa vừa là bàn ăn cho 2–3 người, vừa là phần mở rộng của mặt bếp, vừa đóng vai trò đảo bếp.

Frances sống một mình, nấu ăn đơn giản: hấp - luộc - bày ra bàn, xoay người một cái là xong. Quy trình ngắn, ít di chuyển, đúng tinh thần sống gọn.

Bếp mở có đủ tủ trên - dưới, chứa trọn đồ dùng. Tủ lạnh hai cửa đặt cạnh bếp, dù không âm tủ nhưng kích thước vừa khớp, không phá vỡ tổng thể.

Phòng tắm dài, hẹp – xử lý bằng ánh sáng và kính

Phòng tắm nằm sâu bên trong, không có ánh sáng tự nhiên. Frances xử lý bằng đèn chính + đèn LED phụ + quạt hút công suất lớn.

Bồn rửa và toilet đặt phía ngoài, khu tắm phía trong được ngăn bằng vách kính nửa kín, giúp hạn chế nước bắn và dễ vệ sinh. Một chi tiết nhỏ, nhưng cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng khi sống trong nhà nhỏ.

38m² nhưng không hề chật

Căn hộ của Frances không lớn. Nhưng nhờ bỏ vách ngăn, ưu tiên ánh sáng, chọn nội thất vừa đủ và dùng không gian theo đúng nhịp sống, 38m² trở thành một nơi ở đúng nghĩa: thoải mái, dễ thở và không dư thừa.

Sống một mình trong căn nhà như vậy, có lẽ không cần thêm gì nhiều ngoài sự yên tĩnh và cảm giác “đủ” mỗi ngày.