323 thí sinh Tuyên Quang làm thủ tục dự thi lại, 5 em vắng mặt

Chiều nay (13/8), 323 thí sinh đến làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đạt 98,48%; 5 em vắng mặt.

Theo thông tin nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau buổi làm thủ tục dự thi, số thí sinh có mặt làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tính đến 15h40 là 323 em, đạt 98,48% tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Có 5 thí sinh đủ điều kiện nhưng không đến làm thủ tục trong chiều 13/8, chiếm 1,52%. Trong số này, 2 thí sinh tự do hiện đang học đại học.

Tại kỳ thi diễn ra ngày 11 và 12/6, các thí sinh này dự thi nhằm sử dụng kết quả để xét tuyển đại học nhưng không tham dự đợt thi lại ngày 14 và 15/8.

Ba thí sinh còn lại vắng mặt do bận việc cá nhân, chưa kịp về địa phương để làm thủ tục. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em sẽ đến sớm vào sáng mai 14/8 để hoàn tất thủ tục dự thi.

Buổi làm thủ tục tại điểm thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng Quy chế.

323 thí sinh Tuyên Quang làm thủ tục thi lại chiều 13/8, 5 em vắng mặt. (Ảnh: Viên Minh)

Theo lịch, sáng mai 14/8, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn; chiều cùng ngày thi môn Toán.