Công việc ai cũng có thể tự làm lại giúp chàng trai này kiếm khối tiền.

Gần đây, câu chuyện khởi nghiệp của Zhang Xiaoqiao - Chàng trai 32 tuổi người Trung Quốc, đã khiến MXH dậy sóng. Không phải F&B hay trí tuệ nhân tạo (AI), cũng không hẳn là dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp, lĩnh vực giúp Zhang Xiaoquiao đạt được mức doanh thu tối thiểu 130.000 NDT/tháng (khoảng 479,3 triệu đồng), lại đơn giản đến mức khó tin: Dịch vụ gãi ngứa thuê.

Hiện tại, Zhang Xiaoqiao đang điều hành 2 cơ sở gãi ngứa thuê ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Chàng trai này cũng là người đi đầu cung cấp dịch vụ này tại quốc gia tỷ dân. Sau khi hai cơ sở gãi ngứa viral trên MXH, Zhang Xiaoquiao liên tục nhận được hàng trăm tin nhắn hỏi về việc học nghề và nhượng quyền kinh doanh. Nhiều người trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ sức khỏe cũng tìm đến cửa hàng để trải nghiệm và tìm hiểu mô hình mới lạ này.

Zhang Xiaoqiao

Cửa hàng của Zhang Xiaoqiao có tên là Thư Miên Gãi Ngứa, cung cấp 3 gói dịch vụ với thời lượng và mức giá khác nhau. Gói 30 phút tập trung vào gãi ngứa vùng đầu và lưng, có giá khoảng 100 NDT (khoảng 368.700 đồng). Gói 60 phút tập trung gãi ngứa phần thân trên có giá khoảng 200 NDT (khoảng 737.400 đồng). Trong khi đó, gói 80 phút có giá 289 NDT (khoảng 1,07 triệu đồng), bao gồm dịch vụ gãi ngứa toàn thân, bổ sung các vùng chân và bàn chân.

Đáng chú ý, gói 80 phút là dịch vụ được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 70% tổng số lượt sử dụng. Ngoài thao tác gãi ngứa, khách còn được ngâm rửa chân và chà gót bằng bàn chải chuyên dụng để tạo cảm giác dễ chịu.

Theo Zhang Xiaoqiao, dịch vụ có thể tác động đến nhiều vùng cơ thể như đầu, mặt, vai gáy, tay, nách, lưng, chân và bàn chân, nhưng tuyệt đối tránh những khu vực nhạy cảm.

Zhang Xiaoquiao cho biết toàn bộ quy trình phục vụ đều do anh tự nghiên cứu và xây dựng. Trong quá trình chuẩn bị kinh doanh, anh tìm hiểu tài liệu về những vùng da dễ gây ngứa trên cơ thể, sau đó phân chia thành 5 khu vực lớn và hơn 30 khu vực nhỏ để thiết kế các thao tác phù hợp.

Anh mất 4 tháng thử nghiệm, tiếp nhận phản hồi rồi điều chỉnh kỹ thuật. Nhờ vậy, cửa hàng có một quy trình phục vụ tương đối thống nhất, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận và kinh nghiệm riêng của từng nhân viên.

Về dụng cụ, thời gian đầu Zhang Xiaoqiao sử dụng móng giả in 3D do bản thân là nam giới và không tiện nuôi móng tay dài. Khi chính thức mở cửa hàng, anh chuyển sang sử dụng các loại móng được đặt làm riêng, nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Điều gì khiến khách hàng sẵn sàng chi tiền sử dụng dịch vụ gãi ngứa?

Đây là thắc mắc chung của không ít người khi nghe tới mô hình kinh doanh cung cấp dịch vụ gãi ngứa của Zhang Xiaoquiao. Trong một video phỏng vấn các vị khách quen, một người tiết lộ cô biết đến tiệm gãi ngứa của Zhang Xiaoquiao qua MXH, ban đầu chỉ định đến thử xem thế nào. Tuy nhiên sau 1 lần trải nghiệm, cô hiện duy trì thói quen đến đây mỗi tuần một lần, mỗi lần sử dụng gói 80 phút. Lý do cô tiếp tục quay lại khá đơn giản: Thư giãn.

Sau đó, vị khách này cũng đưa bạn bè và người thân đến trải nghiệm dịch vụ gãi ngứa. Không ít người trong số ấy cũng đã thành khách quen của Thư Miên Gãi Ngứa.

Theo quan sát của Zhang Xiaoqiao, khả năng hỗ trợ thư giãn và dễ ngủ là một trong những điểm thu hút khách hàng. Cứ 10 người đến trải nghiệm thì có khoảng 6-7 người ngủ thiếp đi ngay trong quá trình phục vụ.

Bên cạnh cảm giác thư giãn, yếu tố tinh thần cũng góp phần giữ chân khách. Nếu khách muốn trò chuyện, nhân viên có thể tương tác và trò chuyện trong suốt quá trình phục vụ; ngược lại, nếu muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, họ cũng có thể lựa chọn không giao tiếp. Theo Zhang Xiaoqiao, cửa hàng muốn mang đến trải nghiệm phù hợp với mong muốn của từng người.

Những video mà Zhang Xiaoqiao đăng tải trên MXH ở thời điểm mới mở tiệm Thư Miên Gãi Ngứa

Anh cho rằng mô hình này khai thác một nhu cầu khá đời thường nhưng ít được chú ý: Nhiều người bị ngứa ở lưng hoặc những vị trí khó với tới, muốn nhờ người khác giúp đỡ lại cảm thấy ngại ngùng. Một cửa hàng chuyên nghiệp sẽ biến nhu cầu đó thành dịch vụ có quy trình rõ ràng, để khách hàng có thể trả tiền và thoải mái tận hưởng.

Ít ai biết rằng trước khi tìm thấy hướng kinh doanh này, Zhang Xiaoqiao từng trải qua khá nhiều công việc khác nhau. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Vũ Hán (Trung Quốc) và từng đạt giải nhất cấp quốc gia ở lĩnh vực lập kế hoạch tiếp thị. Tuy nhiên, năm đầu tiên sau khi ra trường, anh đã đổi tới 7 công việc, chủ yếu thuộc lĩnh vực bán hàng, từ tài chính, tiếp thị qua điện thoại đến phần mềm ERP.

Nhận thấy bản thân không tìm được hứng thú khi đi làm thuê, anh quyết định tự kinh doanh. Năm 2018, Zhang Xiaoqiao bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực gọi vốn cộng đồng, chuyên triển khai các chiến dịch bán trước sản phẩm trong và ngoài Trung Quốc. Anh theo đuổi công việc này suốt 6 năm và từng có lợi nhuận từ hai lần khởi nghiệp. Dù vậy, lần đầu tiên anh chịu khoản lỗ hơn 200.000 NDT (khoảng 737,4 triệu đồng) do vấn đề hợp đồng. Đến cuối năm 2024, anh chủ động giải thể đội ngũ ở lần kinh doanh thứ hai vì cho rằng đây là thị trường ngách, khó có thể theo đuổi lâu dài.

Hiện tại, dù Thư Miên Gãi Gứa mang lại doanh thu đáng kể, Zhang Xiaoqiao không cho rằng đây chỉ là một trào lưu nhất thời. Tham vọng của chàng trai 32 tuổi không dừng lại ở hai cửa hàng tại Thâm Quyến. Anh muốn xây dựng quy trình gãi ngứa chuyên nghiệp, đưa mô hình này đến nhiều tỉnh thành khác tại Trung Quốc, thậm chí mở rộng ra thị trường nước ngoài.

(Nguồn: cbgc.scol.com.cn)