3.100 người, 1.150 thiết bị làm ngày đêm, liên danh Đèo Cả quyết tâm vượt tiến độ dự án lớn nhất cao tốc Bắc - Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng

Được khởi công vào năm 2023, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam. Ban Quản lý dự án 2 là chủ đầu tư, nhà thầu thi công là liên danh do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi, trong đó, hầm số 1 có chiều dài 610m, hầm số 2 dài 700m và hầm số 3 cấp đặc biệt với chiều dài 3.200m.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chậm nhất ngày 31/12 năm nay phải hoàn thành dự án. Tập đoàn Đèo Cả cho biết, chỉ còn khoảng 150 ngày là đến mốc thời gian trên, trên công trường các nhà thầu đang tổng lực huy động máy móc thiết bị, nhân lực, thi công xuyên ngày đêm để đẩy tiến độ.

Đại diện Đèo Cả cho biết, công trường đang triển khai 50 mũi thi công, với 3.100 nhân sự và 1.150 thiết bị, chia ca làm việc cả ngày lẫn đêm. Đến hết tháng 7, sản lượng đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, tương đương 75% tổng khối lượng.

Công trường dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

3 gói thầu (XL1, XL2, XL3) đang được tổ chức 3 ca, 4 kíp. Sau hơn hai năm rưỡi triển khai, nhiều hạng mục đến này đã vượt tiến độ, bất chấp khó khăn vướng mặt bằng, vật liệu, thời tiết…

Cụ thể, trên toàn tuyến, nhà thầu đã triển khai thảm bê tông nhựa được 70km, và dự kiến sẽ hoàn thành thi công hạng mục này trong tháng 9, vượt tiến độ so với kế hoạch trong hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

Gói XL1 có chiều dài 30km, điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đến nay đã hoàn thành thi công đá dăm gia cố xi măng khoảng 27km và thảm bê tông nhựa được hơn 20km.

Toàn tuyến đã cơ bản thi công xong hàng rào lưới an toàn hai bên đường và đang triển khai thi công lan can hộ lan. Công tác sản xuất, tập kết cấu kiện an toàn giao thông đạt khoảng 95% sản lượng.

77 cây cầu hiện đã hoàn thành kết cấu phần dưới, công tác đúc dầm, lao lắp dầm và đang thi công bản mặt cầu. Cầu Sông Vệ dài 600m - hạng mục cầu dài nhất trên tuyến đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng.

Với hạng mục hầm xuyên núi, hầm số 1 và số 2 (thuộc gói thầu XL02) cơ bản hoàn tất phần xây dựng và lắp đặt các thiết bị cơ điện (quạt jet, chiếu sáng, các sensor quan trắc…), hệ thống điều khiển giao thông thông minh (ITS)…

Cả hai ống hầm số 3 đều đã được đào thông vượt tiến độ. Hiện nhà thầu đang thi công bê tông vỏ hầm, bê tông mặt đường… dự kiến hoàn thành vỏ bê tông 2 ống hầm trong tháng 10, lắp đặt thiết bị và hoàn thành hầm số 3 vào cuối tháng 12 năm nay.

Đèo Cả cho biết, theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, thời hạn hoàn thành dự án là tháng 8/2026. Tuy nhiên, các nhà thầu đang nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành phần đường trước ngày 30/9, riêng hầm số 3 sẽ hoàn thành trước 31/12 - vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch trong hợp đồng.