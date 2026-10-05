Căn phòng 15m² được sắp đặt dễ thương như trong truyện cổ tích.

Đi thuê nhà không có nghĩa là phải sống tạm bợ. Dù biết căn phòng này có thể không phải nơi mình ở mãi, nhiều người vẫn muốn chăm chút cho từng góc nhỏ, từ cách kê chiếc giường, chọn một chiếc bàn vừa đủ, sắp xếp quần áo cho gọn đến việc đặt thêm vài món đồ mình thích. Bởi dù là nhà thuê, đây vẫn là nơi mình trở về mỗi ngày, ngủ ở đó, làm việc ở đó và dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi ở đó.

Blogger Tứ Nguyệt Thất, 31 tuổi, đang sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc), cũng chọn cách như vậy. Căn phòng trọ được cô sắp đặt như một căn phòng dành cho “công chúa” hơn là một phòng trọ thông thường.

Tử Nguyệt Thất

Căn phòng của nữ blogger

15m² vẫn có thể xinh xắn thế này!

Căn phòng mà Tử Nguyệt Thất thuê có diện tích 15m², giá khoảng 1.000 NDT (gần 3,9 triệu đồng/tháng), được cô tự tay sắp xếp lại theo phong cách nữ tính, ngọt ngào. Dù từ khi chuyển đến đây, thời gian di chuyển đi làm tăng lên gấp đôi nhưng cô hoàn toàn chấp nhận vấn đề này.

Nữ blogger chọn phong cách maximalism (chủ nghĩa tối đa). Cô chia không gian thành những khu vực nhỏ, mỗi nơi phục vụ một nhu cầu

Chiếc giường là khu vực nghỉ ngơi chính. Bên cạnh có một sofa nhỏ để ngồi hoặc nằm thư giãn. Một góc khác được tận dụng làm bàn trang điểm. Quần áo được sắp xếp theo mùa để không chiếm quá nhiều diện tích.

Phần bàn làm việc dài được đặt ở vị trí góc phòng có thể tận dụng tối đa chiều ngang của căn phòng. Phía trên là bảng treo để những món đồ nhỏ có chỗ riêng, thay vì cứ phải chất lên bàn.

Nhờ vậy, dù chỉ 15m², căn phòng vẫn có đủ chỗ ngủ, làm việc, thay đồ, trang điểm và ngồi chơi.

Những món đồ màu hồng, thú bông hay vật trang trí nhỏ khiến căn phòng có cảm giác giống một căn nhà búp bê. “Từng chút một biến căn phòng thành dáng vẻ mình yêu thích, cảm giác có thành quả thật sự rất vui. Căn phòng được lấp đầy bởi đủ món đồ nhỏ xinh mà mình yêu thích. Cuối tuần tranh thủ thay đổi cách bài trí phòng ngủ một chút thôi mà đã có cảm giác như căn phòng được ‘lột xác’ hoàn toàn” - Tử Nguyệt Thất nói.

Giường ngủ

Ghế sofa

Khu vực để quần áo và đồ trang điểm

Bàn làm việc cũng có nhiều đồ đạc nhưng được sắp đặt gọn gàng

Đi thuê nhà nhưng vẫn muốn nơi mình sống có dấu ấn của mình

Có một quan niệm khá phổ biến: nhà thuê thì không cần đầu tư quá nhiều. Đằng nào cũng sẽ chuyển đi, mua thêm đồ chỉ khiến việc chuyển nhà thêm vất vả. Nhưng nếu tính theo số ngày thực tế mình sống ở đó, một căn phòng thuê chẳng hề tạm bợ như cách người ta vẫn nghĩ.

Đó là nơi mình thức dậy mỗi sáng, trở về sau giờ làm, ăn một bữa tối muộn, nằm xem phim, ngồi làm việc hoặc đơn giản là đóng cửa lại và có một khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về mình.

Với Tứ Nguyệt Thất, việc chăm chút căn phòng cũng là một cách khiến cuộc sống một mình trở nên dễ chịu hơn.

Nữ blogger gọi căn phòng của mình là một “trạm sạc năng lượng”. Sau một ngày ở bên ngoài, trở về nhà, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, nằm trên chiếc giường mình đã tự tay sắp xếp, xung quanh là những món đồ mình thích - những niềm vui ấy thực ra rất nhỏ. Cô tin rằng lợi thế của việc sống một mình đôi khi chính là có được những lựa chọn nhỏ như vậy.

Tứ Nguyệt Thất cũng từng chia sẻ về cảm giác “kiếm tiền để tự nuôi lại mình một lần nữa”. Sau khi lớn lên, mỗi người đều có những thứ từng yêu thích nhưng không có điều kiện sở hữu, từ một căn phòng thật đẹp cho đến những món đồ nhỏ xinh. Đến khi tự kiếm được tiền, cô chọn mua những thứ mình thích như gấu bông, búp bê,... và tự tay biến căn phòng thành nơi mình muốn sống.

“Dù sống trong nhà thuê, cũng đừng quên chăm chút cho bản thân. Chỉ cần dành một chút tâm sức cho những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, khiến trạng thái của mình tốt hơn mỗi ngày, thì khi đối mặt với những chuyện khó chịu vụn vặt thường nhật, mình cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn…

… Căn nhà nhỏ của mình thật sự quá xinh luôn. Sống một mình vui lắm, những ngày chỉ ở nhà cũng cực kỳ thư thái. Bật một chiếc đèn ấm áp, mở nhạc lên, chỉ khi sống một mình mới cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm có này. Mình cứ sống thật tốt cuộc sống của mình trước, rồi sau đó mới quyết định mình cần một người như thế nào để bước vào cuộc sống ấy” - Tử Nguyệt Thất nói.

Không khí ấm cúng của căn phòng vào buổi tối

(Nguồn: Xiaohongshu)