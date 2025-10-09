31 camera AI phạt nguội tại TP.HCM được lắp ở những đường nào?

Từ ngày 1/9, TP.HCM chính thức vận hành hệ thống camera AI phạt nguội, có khả năng tự động phát hiện và ghi nhận hàng loạt hành vi vi phạm giao thông chỉ trong vài giây, mở đầu cho giai đoạn số hóa giám sát giao thông toàn diện.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết toàn thành phố hiện có hơn 1.200 camera giám sát phục vụ điều hành, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vi phạm. Trong đó, 31 camera AI là điểm nhấn công nghệ mới được lắp đặt tại khu vực trung tâm, đặc biệt ở những tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc hoặc được xem là “điểm đen” giao thông.

Camera AI được lắp đặt ở trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Cụ thể, các camera được đặt dọc những trục đường lớn như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Trương Định, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo (thuộc quận 1 và quận 3 cũ). Ngoài ra, hai tuyến đường ở quận 12 cũ - Đặng Thúc Vịnh và Lê Văn Khương - cũng được trang bị camera AI do có tần suất tai nạn giao thông cao.

Khác với camera truyền thống, hệ thống mới này được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng nhận diện nhiều phương tiện cùng lúc và phân tích các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, không thắt dây an toàn hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe. Tất cả dữ liệu được truyền trực tiếp về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (đặt tại đầu hầm Thủ Thiêm) để đối chiếu, xác minh trước khi ra thông báo xử phạt.

Tại trung tâm, hàng chục màn hình và máy tính được bố trí để cán bộ chuyên trách theo dõi hình ảnh, xác minh biển số xe, loại phương tiện, thời gian và địa điểm vi phạm. Sau khi được xác nhận, thông tin sẽ được gửi đến chủ phương tiện trong vòng 8-10 ngày.

Từ khi chính thức hoạt động đến nay, hệ thống camera AI đã ghi nhận hơn 3.100 trường hợp vi phạm.

Không chỉ TP.HCM, Hà Nội cũng đang thí điểm mô hình tương tự. Việc ứng dụng camera AI đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý giao thông, hướng đến xây dựng đô thị thông minh, nơi người dân có ý thức chấp hành luật lệ tốt hơn, còn lực lượng chức năng giảm tải đáng kể khối lượng công việc xử lý thủ công.