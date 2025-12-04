HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
305 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

PV |

Những chủ xe máy có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, có nhiều chủ xe máy bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ.

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 23 - 30/11/2025. Trong đó có 61 trường hợp mô tô (xe máy) vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số như sau:

98B3-936.03; 99AA-396.29; 98B1-723.86; 98B3-552.15; 98K1-221.40; 98B1-429.69; 98MĐ1-151.89; 98B1-682.08; 98AA-214.36; 98B3-477.90; 98D1-954.95; 98B2-386.79; 98K1-234.36; 98B1-952.34; 98B2-820.73; 98B3-821.09; 98B3-863.33;

36AC-662.12; 34C1-458.72; 98AK-075.05; 99E1-660.64; 98MĐ1-155.37; 98B1-709.36; 98AH-080.53; 98B3-810.81; 98B3-811.18; 98AA-214.36; 98K1-146.61; 98B2-449.65; 98F1-384.33; 98B2-577.96; 99G1-593.88; 98B3-360.99;

98B2-628.90; 98B2-198.56; 98K1-363.03; 98B2-948.01; 98B3-877.74; 98B1-529.59; 98B3-323.46; 98G1-183.82; 98G1-105.81; 98B2-086.39; 98B1-590.88; 98B1-781.97; 98B3-281.09; 98B3-361.37; 29AE-090.18; 98AA-121.65;

98B1-803.66; 12V1-125.82; 98AA-099.07; 98B1-641.95; 98AK-081.44; 98B1-510.68; 98AK-052.24; 98B3-006.69; 99K1-131.67; 98E1-518.01; 98B3-745.09; 29AA-165.08.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ 12h00’ ngày 26/11/2025 đến 12h00’ ngày 27/11/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 133 trường hợp xe mô tô (xe máy) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số như sau:

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Trước đó, từ 12h00’ ngày 25/11/2025 đến 12h00’ ngày 26/11/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), cũng đã tự động phát hiện 111 trường hợp xe mô tô (xe máy) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số như sau:

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Tổng hợp: Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

