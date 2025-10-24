300.000 người theo dõi nữ sinh SN 2004 dân tộc Dao sở hữu phong cách thời trang ấn tượng, từng gây sốt với bộ ảnh “Mưa Đỏ”

Triệu Thúy Hằng sinh năm 2004, quê ở Thái Nguyên, hiện là sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Cô gái người dân tộc Dao đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng khi giành Á khôi 2 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025, lọt Top 11 Sinh viên Thanh lịch 2024 và đạt giải MC Phong cách tại Học viện Phụ nữ Việt Nam…

Người đẹp từng gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh diện áo dài truyền thống tại Quảng trường Ba Đình hay hóa nữ chiến sĩ xinh đẹp trong “Mưa đỏ”. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, Triệu Thúy Hằng còn sở hữu gu thời trang ngày càng trưởng thành và cá tính. Mỗi lần xuất hiện, Hằng đều biết chọn điểm nhấn vừa đủ để tôn lên nét riêng, không lẫn với bất kỳ ai.

Trên mạng xã hội, nữ sinh Thái Nguyên thường chia sẻ những bộ ảnh đời thường với phong cách trẻ trung, gần gũi. Thuý Hằng luôn hướng đến sự cân bằng giữa nữ tính và năng lượng tuổi trẻ – vừa tươi sáng, vừa toát lên cảm giác tự tin. Dù diện trang phục giản dị, cô vẫn thu hút nhờ thần thái tươi tắn và cách tạo dáng tự nhiên.

Không bó mình trong hình ảnh “ngọc nữ”, Thúy Hằng còn thử nghiệm với những phong cách thời trang mạnh mẽ, táo bạo hơn. Nhiều lần người đẹp này chọn phong cách cổ điển pha hiện đại, như chiếc đầm dài đen trễ vai, kết hợp phụ kiện mũ và trang sức ngọc trai – gợi cảm giác tinh tế, thanh lịch nhưng vẫn rất thời trang.

Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt và tinh tế trong phong cách, Triệu Thúy Hằng dần trở thành một “fashion icon” được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Á khôi Áo dài Việt Nam sở hữu trang cá nhân với hơn 300.000 người theo dõi và hàng nghìn lượt tương tác trên mỗi bài đăng.

Cô xem việc lựa chọn trang phục mỗi ngày như một cách kể câu chuyện riêng – về tâm trạng, phong cách sống và những giá trị mà bản thân hướng tới. “Tôi không cố gắng chạy theo xu hướng. Với tôi, thời trang đẹp là thời trang khiến mình cảm thấy tự tin và thoải mái nhất”, Thúy Hằng chia sẻ.

Người đẹp 10x cũng tiết lộ rằng gu thời trang của mình thay đổi theo thời gian, phản ánh quá trình trưởng thành của bản thân. Thúy Hằng đặc biệt yêu thích phong cách tối giản (minimalist) với điểm nhấn tinh tế ở đường cắt hoặc phụ kiện. Theo cô, thời trang không cần quá cầu kỳ, chỉ cần phù hợp và thể hiện được tinh thần người mặc.

Không chỉ chú trọng hình thức, Á khôi trẻ còn xem thời trang như một phương tiện để lan tỏa năng lượng tích cực. “Khi mình ăn mặc chỉn chu và yêu thích vẻ ngoài của mình, mình sẽ có thêm động lực làm việc, học tập, và lan tỏa tinh thần tích cực đến người khác”, cô chia sẻ.

Trong tương lai, Triệu Thúy Hằng mong muốn được hợp tác với các thương hiệu thời trang Việt Nam để quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại – tự tin, độc lập nhưng vẫn giữ được nét mềm mại và duyên dáng truyền thống.

“Tôi nghĩ thời trang Việt đang rất phát triển, và nếu những người trẻ như tôi có thể góp phần truyền cảm hứng, tôn vinh vẻ đẹp Việt thì đó sẽ là niềm tự hào lớn nhất”, cô bày tỏ.