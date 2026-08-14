3.000 chiếc UAV Geran-4/5 đang được sản xuất mỗi tháng

GD&TĐ - Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), Nga đang sản xuất khoảng 3.000 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran-4 và Geran-5 mỗi tháng.

UAV Geran-4 của Nga.

Tờ Kyiv Post dẫn nguồn từ chuyên trang quân sự Militarnyi, cho biết việc sản xuất hàng loạt UAV đã được Nga thiết lập tại một cơ sở ở Yelabuga, thuộc Khu kinh tế đặc biệt Alabuga ở Tatarstan, trong khi các công ty Nga khác cung cấp linh kiện cho chuỗi sản xuất.

Theo DIU, việc sử dụng máy bay không người lái ngày càng tăng có liên quan đến những cải tiến về đặc tính bay của chúng, đặc biệt là khả năng vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine.

Mở rộng sản xuất tại Tatarstan

Bất chấp tốc độ sản xuất hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang tìm cách mở rộng hơn nữa năng lực sản xuất tại cơ sở này.

Theo hình ảnh vệ tinh do Militarnyi trích dẫn, việc xây dựng quy mô lớn các công trình mới đã được quan sát thấy tại đặc khu kinh tế vào tháng 7/2026. Việc xây dựng được cho là đã bắt đầu từ tháng 5, mặc dù mục đích chính xác của các tòa nhà mới vẫn chưa rõ ràng.

Việc mở rộng này diễn ra trong bối cảnh Nga đang chuẩn bị tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công chạy bằng động cơ phản lực.

Vào tháng 6, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine lúc bấy giờ - ông Oleksandr Syrsky, cho biết máy bay không người lái phản lực có thể chiếm tới 50% tổng số UAV tấn công của Nga được sử dụng trong các cuộc tấn công chống lại Ukraine.

Thông tin mới nhất từ DIU cung cấp cho Militarnyi củng cố nhận định Nga đang tăng cường sản xuất các biến thể máy bay không người lái Geran sử dụng động cơ phản lực.

Đồng thời, cơ quan tình báo cho biết Nga đã ngừng sản xuất máy bay không người lái cảm tử Geran-3 chạy bằng động cơ phản lực.

Geran-4 nhanh hơn và xa hơn

UAV cảm tử Geran-4 được phát triển dựa trên ý tưởng của Geran-3 trước đó nhưng có động cơ mạnh hơn và khung máy bay được tối ưu hóa cho tốc độ cao hơn.

Máy bay không người lái này có sải cánh khoảng 3m và chiều dài xấp xỉ 3,5m. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó đã tăng từ 350 lên 450kg.

Máy bay Geran-4 sử dụng động cơ phản lực turbo tạo ra lực đẩy 160kg-lực, gấp khoảng 2 lần lực đẩy của động cơ Telefly JT80 của Trung Quốc được sử dụng trên phiên bản tiền nhiệm.

Militarnyi cho biết thêm, điều này cho phép máy bay không người lái đạt tốc độ bay hành trình từ 350 đến 500km/h, so với 280-330km/h của phiên bản trước đó. Tầm hoạt động được báo cáo của nó cũng đã tăng từ 600 lên 850km.

Những chiếc Geran-4 có thể hoạt động ở độ cao từ 100 đến 5.000m và duy trì trên không trong khoảng 2,5 giờ. Đầu đạn của nó nặng ít nhất 50kg.

Geran-5 giống tên lửa

Trong khi đó, Geran-5 có thiết kế khác biệt đáng kể so với các thành viên trước đó trong dòng Geran.

Thay vì cấu hình cánh tam giác thường thấy ở các máy bay không người lái kiểu Shahed, phiên bản Geran-5 có hình dạng thân máy bay gần giống với tên lửa hành trình hơn.

Do đó, Militarnyi mô tả Geran-5 là một "máy bay không người lái mang tên lửa", một loại hình cũng đang được các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine phát triển.

Phiên bản Geran-5 mang đầu đạn nặng 90kg và có tầm bắn khoảng 1.000km. Theo các nguồn tin, nó cũng có thể mang theo tên lửa không đối không R-73 (NATO định danh là AA-11 Archer) được trang bị đầu dò hồng ngoại.

Cũng theo DIU, Geran-5 có thể được phóng từ máy bay, bao gồm cả máy bay tấn công Su-25.

Việc sản xuất ngày càng nhiều máy bay không người lái Geran-4 và Geran-5 cho thấy Nga đang tìm cách bổ sung cho chiến dịch máy bay không người lái quy mô lớn kiểu Shahed của mình bằng các hệ thống nhanh hơn và nguy hiểm hơn, khó bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn.

Ngày 12/8, thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ hai của Nga, khi hệ thống phòng không đối phó với các máy bay không người lái phản lực tiếp cận thủ đô từ nhiều hướng.

Phóng viên của Kyiv Post trên khắp thành phố và các làng xung quanh cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn khi Nga tiếp tục các cuộc tấn công trên không gần như liên tục nhằm vào Ukraine.