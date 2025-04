300 cảnh sát tập kích mỏ cát trái phép, điểm tập kết của Công ty Khoáng sản Thiên An Phát

Khu vực tập kết cát.

Cục CSGT cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế đồng chủ trì trong phát hiện, nắm tình hình, xác minh để làm căn cứ khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình Thuỷ đoàn I, Cục CSGT phát hiện đường dây khai thác cát trái phép trên tuyến sông Chu ở Thanh Hoá. Qua một thời gian trinh sát, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.

Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, ngày 25/3, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, gần 300 cán bộ, chiến sĩ của Thủy đoàn I, Cục CSGT, Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cùng một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Viện KSND tối cao, Viện khoa học thủy lợi miền Bắc đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp các địa điểm là mỏ cát, bãi tập kết cát, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng liên quan, thu nhiều đồ vật, tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động khai thác, tiêu thụ cát trái phép của các đối tượng.

Các thuyền khai thác cát.

Trong đó, lực lượng CSGT kiểm tra mỏ cát số 2 của Công ty Thiên An Phát (xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá), nơi diễn ra hoạt động khai thác cát trái phép; kiểm tra các phương tiện khai thác cát tại mỏ cát số 59 của Công ty Lê Hoàng trên sông Mã (phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa); kiểm tra hành chính các phương tiện đang neo đậu, hoạt động trên tuyến sông Chu (phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).



Các lực lượng chức năng khác đồng loạt kiểm tra bãi tập kết cát Thiệu Nguyên của Công ty Thiên An Phát (xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa); bãi tập kết cát Hoằng Xuân của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại T.T (xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), là nơi tập kết và tiêu thụ cát được khai thác cát trái phép tại Mỏ cát số 2 của Công ty Thiên An Phát; bãi tập kết cát Thiệu Hóa của Công ty Thiên An Phát (Tiểu khu 4, thị trấn Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Các tổ công tác đã tạm giữ 22 phương tiện là tàu hút cát, tàu chở có liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép của các đối tượng; đưa 30 đối tượng có liên quan về trụ sở Bộ Công an để làm việc, phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Các bị can trong vụ án.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc chính của các đối tượng, tổ công tác đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động khai thác, tiêu thụ cát trái phép của các đối tượng, tất cả đều được niêm phong, quản lý đảm bảo đúng quy định; kiểm tra các bãi tập kết cát của các đối tượng, tổ công tác đã phát hiện và tạm giữ hàng trăm nghìn mét khối cát là vật chứng có liên quan đến hoạt động khai thác, tiêu thụ cát trái phép của các đối tượng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ, Nguyễn Xuân Tùng, đại diện pháp luật, là Giám đốc Công ty Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải, Nguyễn Thị Cúc, Hà Thị Nga đều là viên góp vốn Công ty Thiên An Phát.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc về 2 tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện, các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

