30 tuổi, tôi tiết kiệm được hơn 900 triệu: Làm 3 điều này mỗi tối, “tiền sẽ đẻ ra tiền”!

Nhiều người nghĩ để tiết kiệm được gần 1 tỷ ở tuổi 30 thì chắc hẳn tôi phải kinh doanh lớn, đầu tư mạo hiểm hay lương rất cao. Nhưng sự thật thì không, tôi chỉ đi làm văn phòng, kết hợp nhận thêm vài ba công việc tay trái, hoàn toàn không kinh doanh, lương cũng không cao đến mức khiến ai phải ghen tị.

Dẫu vậy, tôi vẫn tiết kiệm được hơn 900 triệu sau gần 8 năm đi làm, tất cả chỉ nhờ vào 1 thay đổi: Cách dùng thời gian mỗi tối!

1. Tập thể dục thay vì nhậu nhẹt đàn đúm

Tôi từng trải qua những tháng ngày sau giờ làm chỉ muốn lao ra quán bia, quán lẩu. Bạn bè gọi, đồng nghiệp rủ rê, từ chối thì ngại, đồng ý thì tốn kém cả sức khỏe lẫn tiền bạc. Một cuộc nhậu không bao giờ dừng lại ở một lần, nó sẽ nối tiếp bằng hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, mỗi lần đều tiền triệu chứ chẳng ít.

Đi thì vui đấy nhưng ngoài tốn tiền, sáng hôm sau còn bị uể oải, năng suất làm việc giảm, tinh thần mệt mỏi.

Ảnh minh họa

Thế nên tôi chọn đi tập gym, chạy bộ, hoặc đơn giản là dạo quanh công viên. Đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn. Điều quan trọng là tôi tiết kiệm được một khoản không nhỏ, số tiền trước đây “bốc hơi” vào vui chơi tụ tập, giờ chảy vào tài khoản tiết kiệm. Tập thể dục giúp tôi khỏe, tỉnh táo, và tạo ra nền tảng để tôi làm việc hiệu quả hơn, kiếm được nhiều hơn. Nếu không thay đổi từ điều nhỏ này, có lẽ tiền của tôi đã bay hết theo những buổi vui vẻ thoáng chốc.

2. Ngủ trước 11h thay vì thức khuya lướt mạng xã hội

Nhiều năm về trước, tôi từng nghĩ buổi tối là thời gian để giải trí. Mở điện thoại, lướt Facebook, xem TikTok, đọc hết cái này đến cái kia, nhiều khi còn chốt đơn những thứ không thể nào hiểu nổi nó có tác dụng gì…

Sáng hôm sau thì dậy muộn, đi làm vật vờ, đến cuối tháng nhìn lại chẳng hiểu thời gian đi đâu, tiền bạc cũng chẳng tích được bao nhiêu. Tôi nhận ra rằng kỷ luật lớn nhất là kỷ luật với chính giấc ngủ của mình. Khi ép bản thân đi ngủ trước 11h, tôi không chỉ giữ cho sức khỏe ổn định mà còn tự nhiên bớt đi những thói quen xấu, những khoản chi phi lý.

Tôi cảm thấy ban đêm chính là khoảng thời gian tôi dễ tiêu xài nhất: Đặt đồ ăn đêm vì buồn miệng, mua sắm online lướt MXH quá lắm. Cắt ngắn khoảng thời gian thức khuya, tôi vừa giảm chi tiêu vô ích, vừa giữ cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn.

3. Xem lại chi tiêu, các khoản đầu tư

Nếu hai việc đầu tiên giúp tôi tiết kiệm và xây dựng lối sống lành mạnh, thì thói quen thứ 3 này chính là chìa khóa để tiền đẻ ra tiền. Tôi không chờ đến cuối tháng mới xem mình còn dư bao nhiêu, mà hầu như mỗi buổi tối đều dành ra 15-20 phút rà soát.

Ảnh minh họa

Hôm nay đã chi những gì, có hợp lý không, khoản nào lãng phí cần cắt bỏ. Song song đó, tôi kiểm tra cả danh mục đầu tư: Cổ phiếu đang lời hay lỗ, có nên tái phân bổ hay chưa. Thói quen này giúp tôi luôn chủ động với tiền của mình, không để nó “tự trôi”. Tiền không nằm im trong ví hay tài khoản, mà được tôi chia thành từng phần nhỏ với mục đích và kỳ vọng sinh lời khác nhau. Có lẽ nhờ vậy mà dù lương tôi không quá cao, nhưng tiền thì thực ra chưa bao giờ thiếu.