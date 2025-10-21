30 năm tuổi, Vespa PX150E vẫn được rao bán 170 triệu đồng, gấp đôi Honda SH

Một chiếc Vespa PX150E đời 1995 hiện đang được rao bán tại Hà Nội với mức giá khoảng 170 triệu đồng, cao gấp đôi so với một chiếc Honda SH mới. Dù có tuổi đời đã 3 thập kỷ, mẫu xe này vẫn được giới chơi xe cổ đặc biệt săn đón nhờ thiết kế cổ điển, độ hiếm và tình trạng nguyên bản gần như hoàn hảo.

Chiếc PX150E được giữ nguyên zin. Ảnh: Ngọc Đức

Vespa PX là dòng xe mang tính biểu tượng của thương hiệu Ý, từng xuất hiện lần đầu vào cuối thập niên 1970 và được duy trì sản xuất trong nhiều năm sau đó. Phiên bản PX150E ra mắt vào giữa những năm 1990, với ký tự “E” viết tắt của “Elestart” nhằm chỉ việc xe được trang bị hệ thống đề điện, một nâng cấp đáng giá so với các đời trước chỉ khởi động bằng cần đạp.

Thiết kế của Vespa PX150E vẫn trung thành với phong cách cổ điển đã làm nên tên tuổi của Vespa. Xe có thân liền khối bằng thép, các đường cong mềm mại đặc trưng, chắn bùn trước hình cánh chim và cụm đèn pha tròn cổ điển. Bánh xe kích thước 10 inch giúp tổng thể xe trở nên nhỏ gọn, dễ điều khiển nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch vốn có.

Xe được giữ gìn cẩn thận sau thời gian dài. Ảnh: Ngọc Đức

Chiếc Vespa PX150E trong bài được sản xuất năm 1995 và hiện vẫn giữ được tình trạng gần như nguyên bản. Theo chia sẻ của chủ nhân, xe chưa từng được “độ” hay thay đổi chi tiết lớn nào, từ màu sơn, bộ tem cho đến yên xe. Đây là yếu tố quan trọng giúp giá trị sưu tầm của chiếc xe tăng cao, bởi những chiếc PX nhập khẩu nguyên bản hiện nay rất hiếm xuất hiện trên thị trường Việt Nam.

Mẫu xe sử dụng động cơ hai thì dung tích 150cc, làm mát bằng gió, kết hợp hộp số tay bốn cấp điều khiển ở tay trái. Cách vận hành này có thể gây bỡ ngỡ cho người mới làm quen nhưng lại là điểm tạo nên cảm giác lái đặc trưng cho các dòng Vespa cổ. Dù công suất chỉ ở mức khoảng 8 mã lực, PX150E vẫn mang lại trải nghiệm lái thú vị với âm thanh máy đặc trưng, phản hồi chân thật và cảm giác gắn kết rõ rệt giữa người lái và chiếc xe.

Mức giá của xe khiến nhiều người quan tâm. Ảnh: Ngọc Đức

Mức giá 170 triệu đồng có thể khiến nhiều người bất ngờ khi so với những mẫu tay ga hiện đại như Honda SH. Tuy nhiên, với những người sưu tầm xe cổ, Vespa PX150E không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của phong cách sống và niềm đam mê dành cho những giá trị xưa cũ.

Trên thị trường hiện nay, những chiếc Vespa PX đời cũ, đặc biệt là phiên bản nhập Ý, thường được định giá khá cao nếu còn giữ được tình trạng nguyên bản. Một số xe thậm chí được rao bán ngang hoặc cao hơn giá của các mẫu tay ga cao cấp. Với giới yêu xe cổ, mức giá này được xem là hợp lý cho một mẫu xe mang đậm di sản thiết kế Ý, nơi cá tính và cảm xúc được đặt lên hàng đầu.