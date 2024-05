3 xe tăng Leopard bị thiêu rụi, xưởng sản xuất UAV trúng hỏa lực

Ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Các đơn vị từ nhóm Lực lượng Sever của Nga đã kiểm soát Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pylnaya và Strelechya (vùng Kharkov).

Quân đội Nga đánh bại nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới số 23 và 43, các lữ đoàn 120 và 125 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) và Lực lượng bảo vệ lãnh thổ số 15 gần Volchansk, Vesyoloye, Glubokoye, Neskuchnoye và Krasnoye (vùng Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 170 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới.

Ngoài ra, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire của Séc, 1 hệ thống pháo tự hành Caesar 155 mm do Pháp sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Bogdana 155 mm, 4 pháo D-20 152 mm, 1 Lựu pháo D-30 122 mm và 2 bệ phóng tự hành của hệ thống tên lửa đất đối không Buk của Ukraine bị phá hủy.

34 quân nhân Ukraine bị bắt làm tù binh.

Ở hướng Kupyansk , các đơn vị từ Lực lượng Zapad của Nga có được các phòng tuyến thuận lợi hơn.

Họ đánh bại đội hình các lữ đoàn cơ giới số 66 và 115 của AFU, Lữ đoàn 117 của Phòng thủ lãnh thổ Ukraine và Lữ đoàn 13 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Makeyevka, Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Sinkovka (vùng Kharkov) và Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).

Quân đội Nga đã đẩy lùi 1 cuộc phản công của nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn cơ giới số 14 của AFU gần Olshana (vùng Kharkov).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 300 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 10 xe cơ giới, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Verba, 2 pháo phản lực Msta-B 152 mm và 2 pháo tự hành D-30 122 mm.

Hai kho đạn dã chiến AFU đã bị phá hủy ở hướng trên.

Ở hướng Donetsk , nhóm Lực lượng Yug đã cải thiện vị trí dọc theo chiến tuyến.

Họ cũng đánh bại nhân lực và trang bị của Lữ đoàn không vận số 81, Lữ đoàn tấn công đường không số 92, các lữ đoàn cơ giới số 28, 93 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 115 Ukraine gần Andreyevka, Kleshcheyevka, Kurdyumovka và Krasnoye (DPR).

4 cuộc phản công từ các nhóm của Lữ đoàn cơ giới số 33 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 114 và Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 Ukraine đã bị đẩy lùi gần Belogorovka, Razdolovka và Pobeda (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 550 quân, 4 xe tăng, trong đó có 3 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 6 xe cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, Ukraine mất: 1 pháo tự hành M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 3 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo phản lực Msta-B 152 mm, 2 pháo phản lực D-20 152 mm và 4 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm.

Ngoài ra, 3 kho đạn dược dã chiến và một trạm tác chiến điện tử Nota cũng bị phá hủy ở hướng trên.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/5, hướng Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Avdeevka , các đơn vị từ Lực lượng Tsentr của Nga đã kiểm soát Keramik (DPR), cải thiện thế trận chiến thuật và đánh bại các đội hình của Lữ đoàn 71, bộ binh cơ giới 59, Lữ đoàn cơ giới 100 của AFU và Lữ đoàn 109 của AFU gần Novoaleksandrovka, Vishnyovoye, Karlovka và Rozovka (DPR).

10 cuộc phản công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn không kích 92, Lữ đoàn 68 Jaeger, Lữ đoàn bộ binh 142, 143, Lữ đoàn cơ giới 23, 24, 47 và 110 của AFU đã bị đẩy lùi gần Ocheretino, Semyonovka, Solovyovo, Netailovo và Berdychi (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng lên tới 390 quân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Paladin 155 mm, 1 pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Braveheart 155 mm do Anh sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 2 pháo D-30 122 mm và 1 trạm tác chiến điện tử Bukovel.

Theo hướng Nam Donetsk , Lực lượng Vostok của Nga có được các tuyến thuận lợi hơn và đánh bại nhân lực và trang bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58, Lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 102 gần Ugledar, Urozhaynoye (DPR) và Chervonoye (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 160 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 1 xe chiến đấu phóng hệ thống tên lửa đa năng Grad, 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 2 pháo Msta-B 152 mm và 1 pháo D-20 152 mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/5, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga đánh bại các đội hình của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 121, các lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 3 và 15 Ukraine gần Verbovoye (vùng Zaporozhye), Zolotaya Balka và Ivanovka (vùng Kherson).

Một cuộc tấn công từ Lữ đoàn cơ giới số 65 của AFU đã bị đẩy lùi gần Rabotino (vùng Zaporozhye).

Thiệt hại của AFU ở hướng lên tới 50 quân nhân, 2 phương tiện cơ giới, 1 phương tiện chiến đấu phóng loạt Vampire do Séc sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Paladin 155 mm và 1 pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 7 pháo D-30 122 mm và 1 hệ thống tên lửa đất đối không Buk tự hành.

Các lực lượng Nga đã phá hủy 1 kho đạn dược chứa vũ khí hàng không của Không quân Ukraine, 1 xưởng sản xuất UAV tấn công, hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, cũng như nhân lực và khí tài quân sự AFU ở 133 khu vực trong ngày.

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 46 UAV Ukraine, 1 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 8 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 43 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, Vampire và Olkha.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 10/5, phía Nga mất thêm 1.320 quân, 15 xe tăng, 40 xe chiến đấu bọc thép, 55 hệ thống pháo, 2 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 42 UAV, 1 tên lửa hành trình, 64 phương tiện chở nhiên liệu và 9 phương tiện đặc biệt.