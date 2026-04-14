HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

3 việc vô tình “phá hỏng” khả năng tập trung của con nhưng nhiều cha mẹ vẫn đang làm mỗi ngày

Minh Uyên |

Đáng tiếc là vì yêu con quá, hoặc vì quá sốt ruột, nhiều bố mẹ lại vô tình làm những việc… phá hỏng chính khả năng của con.

Nhà tâm lý học giáo dục Adler từng nói: Từ góc nhìn tâm lý học, giáo dục thực chất là quá trình giúp con hiểu bản thân và tự định hướng chính mình.

Vì mong con giỏi giang, nổi bật, nhiều bố mẹ dốc hết sức “đầu tư” vào việc học của con. Nhưng nếu nhìn vào những đứa trẻ học tốt, bạn sẽ nhận ra một điều rất khác: Điều quyết định kết quả học tập không phải là chăm chỉ bao nhiêu, mà là khả năng tập trung đến đâu .

Đáng tiếc là vì yêu con quá, hoặc vì quá sốt ruột, nhiều bố mẹ lại vô tình làm những việc… phá hỏng chính khả năng này.

Phổ biến nhất là 3 việc dưới đây.

3 việc phá hỏng khả năng tập trung của trẻ mà cha mẹ thường làm - Ảnh 1.

Việc thứ nhất: 0–3 tuổi, hay ngắt quãng, làm phiền con

Maria Montessori từng nói: “Đừng làm phiền trẻ, trừ khi bạn được chính đứa trẻ mời.” Có lần tôi về quê, thấy con mình ngồi chơi xếp hình rất chăm chú. Con lựa từng khối gỗ, xếp lên cao, rồi lại tự tay đẩy đổ… rồi lại xếp tiếp. Lặp đi lặp lại, nhưng rất say mê.

Ông ngoại thấy vậy liền can: “Con làm gì mà cứ phá đi vậy? Để ông xây cho con cái nhà cao hơn!”. Vừa nói, ông vừa lấy khối gỗ xếp giúp. Kết quả là con bực bội, giậm chân, mặt đỏ bừng vì bị “cướp mất cuộc chơi”.

Thực tế, rất nhiều trẻ dưới 3 tuổi thường xuyên bị người lớn ngắt quãng như vậy. Những việc tưởng như “vô nghĩa” trong mắt người lớn, lại chính là lúc trẻ:

- Tập trung cao độ

- Khám phá thế giới

- Phát triển khả năng chú ý

Ở giai đoạn này, tập trung không phải để rèn, mà là để bảo vệ.

3 việc phá hỏng khả năng tập trung của trẻ mà cha mẹ thường làm - Ảnh 2.

Việc thứ hai: 3–6 tuổi, làm thay và hạn chế con

Một người bạn của tôi có hai con: Anh trai 5 tuổi luôn đòi bố mẹ chơi cùng, học cùng. Em gái thì có thể tự chơi, tự đọc sách. Nhìn thì tưởng do tính cách, nhưng thực ra là do cách nuôi dạy. Anh trai từ nhỏ được chăm sóc “từng ly từng tí”: Sợ ngã, sợ đói, sợ lạnh, sợ nóng. Việc gì cũng có người làm thay. Chỉ cần khóc là được đáp ứng. Trong khi đó, em gái ít được “bao bọc” hơn nên tự lập sớm.

Hệ quả là anh trai không thể tập trung làm việc một mình, v iệc gì cũng cần người kèm, dễ nản, dễ phụ thuộc. Bạn của tôi thừa nhận: “Giờ con không thể ngồi yên làm xong một việc.”

Bài học ở đây rất rõ:

- Trẻ cần không gian và thời gian để tự làm

- Trẻ cần trải nghiệm cảm giác hoàn thành

Nếu người lớn: Hay can thiệp, hay làm thay hoặc hay hạn chế sẽ làm giảm khả năng tập trung và tinh thần khám phá của trẻ.

3 việc phá hỏng khả năng tập trung của trẻ mà cha mẹ thường làm - Ảnh 3.

Việc thứ ba: 6+ tuổi, la mắng, mất kiểm soát cảm xúc

Một mẹ chia sẻ trong nhóm: “Con mình làm bài không đọc đề, tối nào cũng phải ngồi kèm. Có hôm 12h đêm còn phải gọi dậy làm tiếp…”. Nghe thì thương con thiếu ngủ, nhưng cũng hiểu nỗi áp lực của mẹ.

Thực tế có trẻ làm 5 bài toán mất 2 tiếng nhưng nếu tự đọc kỹ đề, chỉ cần 30 phút. Không phải con không biết làm mà là con không muốn tập trung.

Khi con mất tập trung, nhiều mẹ dễ cáu gắt. Nhưng cáu giận không giải quyết được vấn đề còn khiến con: Chống đối, chán học, càng mất tập trung hơn.

Tập trung có 2 loại

Tập trung tự nhiên : khi chơi (rất dễ đạt)

Tập trung có chủ đích : khi học (cần rèn luyện)

Vì học thường “không vui”, nên trẻ dễ phân tâm hơn.

3 việc phá hỏng khả năng tập trung của trẻ mà cha mẹ thường làm - Ảnh 4.

Làm sao để giúp con tăng khả năng tập trung?

1. Hạn chế thiết bị điện tử

Điện thoại, TV… khiến trẻ quen với sự thu hút thụ động → Trong khi học cần tư duy chủ động

2. Điều chỉnh cách đồng hành

Ngồi kèm quá sát → con dễ ỷ lại Liên tục đưa nước, đồ ăn → làm gián đoạn. Học cần sự liền mạch

3. Tạo môi trường học đơn giản

Không có điện thoại, iPad. Bàn học gọn gàng. Chỉ để những thứ liên quan.

4. Cho con cảm nhận niềm vui khi tập trung

Khen khi con hoàn thành. Ghi nhận nỗ lực trước, góp ý sau. Khi trẻ thấy “tập trung = cảm giác tốt”, trẻ sẽ tự muốn làm.

3 việc phá hỏng khả năng tập trung của trẻ mà cha mẹ thường làm - Ảnh 5.

Một vài điều bố mẹ cần nhớ

– Đừng dùng tiêu chuẩn người lớn cho trẻ

Khả năng tập trung theo độ tuổi (Chỉ mang tính tham khảo):

5–7 tuổi: ~15 phút

7–10 tuổi: ~20 phút

10–12 tuổi: 20–25 phút

12–14 tuổi: ~30 phút

– Tập trung cần phù hợp từng đứa trẻ

Phương pháp hiệu quả là kỷ luật tích cực (mindful parenting) : Hiểu con – chấp nhận con – điều chỉnh dần.

– Quản lý cảm xúc của chính mình

Bố mẹ càng nóng giận → con càng căng thẳng → càng khó tập trung.

3 việc phá hỏng khả năng tập trung của trẻ mà cha mẹ thường làm - Ảnh 6.

– Trước khi học, dành 1 phút “thu tâm”

Ngồi thẳng. Giữ yên. Nhìn vào sách. Tập trung suy nghĩ

Cuối cùng, có một câu rất hay:

“Dù một người có yếu đuối đến đâu, chỉ cần dồn toàn bộ năng lượng vào một mục tiêu, họ vẫn có thể đạt được điều mình muốn.”

Và với trẻ nhỏ, khả năng làm được điều đó… bắt đầu từ sự tập trung .

Nguồn: Sohu

Tags

cha mẹ

dạy con

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại