3 việc không nên làm trước bàn thờ

Bàn thờ là không gian linh thiêng trong nhiều gia đình Việt. Khi đứng trước bàn thờ, việc giữ thái độ và hành vi phù hợp không chỉ thể hiện sự tôn kính với tổ tiên mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Bàn thờ từ lâu được xem là nơi thể hiện lòng hiếu kính của con cháu đối với tổ tiên, đồng thời là không gian mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt trong mỗi gia đình Việt. Chính vì vậy, bên cạnh việc chăm chút hương hoa, lễ vật hay giữ bàn thờ luôn sạch sẽ, cách ứng xử trước khu vực thờ cúng cũng được nhiều gia đình coi trọng. Có những hành động tưởng như rất bình thường trong sinh hoạt hằng ngày nhưng khi thực hiện trước bàn thờ lại chưa thực sự phù hợp với nét đẹp văn hóa truyền thống.

1. Nói cười quá lớn, đùa giỡn hoặc có lời lẽ thiếu chuẩn mực

Theo quan niệm truyền thống, bàn thờ là nơi tưởng nhớ tổ tiên, người đã khuất và cũng là không gian sinh hoạt tâm linh của mỗi gia đình. Vì vậy, việc nói cười ồn ào, đùa giỡn, tranh cãi gay gắt hay sử dụng những lời lẽ thiếu lịch sự trước bàn thờ thường được xem là không phù hợp. Dù mỗi gia đình có cách bài trí và sinh hoạt khác nhau, điểm chung vẫn là giữ sự trang nghiêm cho khu vực thờ cúng. Đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với truyền thống và các thành viên lớn tuổi trong gia đình.

2. Tự ý di chuyển bát hương hoặc đồ thờ khi không cần thiết

Nhiều người có thói quen xê dịch bát hương, chân đèn, lọ hoa hay các đồ thờ để lau dọn cho thuận tiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian, việc vệ sinh bàn thờ là cần thiết nhưng nên thực hiện cẩn thận, hạn chế di chuyển các vật phẩm thờ cúng nếu không thực sự cần thiết. Nếu cần lau dọn định kỳ, gia chủ nên thực hiện nhẹ nhàng, sắp xếp lại đúng vị trí ban đầu để bảo đảm sự ngăn nắp, sạch sẽ và tôn nghiêm của không gian thờ.

3. Để khu vực trước bàn thờ bừa bộn hoặc chất đầy đồ dùng sinh hoạt

Không ít gia đình tận dụng khoảng trống trước bàn thờ để đặt túi xách, quần áo, thùng hàng hoặc nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn khiến không gian thờ cúng trở nên lộn xộn. Các chuyên gia về văn hóa truyền thống cho rằng khu vực bàn thờ nên được giữ sạch sẽ, thông thoáng và gọn gàng. Việc thường xuyên dọn dẹp bụi bẩn, thay nước, thay hoa khi cần và hạn chế đặt đồ không liên quan sẽ giúp không gian thờ cúng luôn trang nghiêm, đồng thời tạo cảm giác ấm cúng cho cả ngôi nhà.

Giữ sự thành kính là điều quan trọng nhất

Bên cạnh những lưu ý trên, điều được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa nhấn mạnh là sự thành kính và thái độ ứng xử đúng mực mới là yếu tố quan trọng nhất khi đứng trước bàn thờ. Mỗi vùng miền, mỗi gia đình có thể có những tập quán thờ cúng khác nhau. Vì vậy, khi thực hiện các nghi lễ hay sắp xếp không gian thờ, gia chủ nên ưu tiên sự sạch sẽ, trang nghiêm và phù hợp với truyền thống của gia đình, đồng thời tránh áp dụng những quan niệm chưa được kiểm chứng hoặc mang tính mê tín cực đoan.

Việc giữ gìn không gian thờ cúng ngăn nắp, ứng xử chuẩn mực trước bàn thờ không chỉ góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống mà còn thể hiện sự trân trọng đối với cội nguồn và các thế hệ đi trước. Trên hết, một không gian thờ cúng được chăm sóc bằng sự chu đáo và lòng thành sẽ luôn mang lại cảm giác ấm cúng, bình yên, góp phần gìn giữ nếp sống đẹp trong mỗi gia đình Việt.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo