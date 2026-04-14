Trong dòng chảy của văn hóa Á Đông, tháng 3 Âm lịch không chỉ gắn liền với tiết Thanh Minh tảo mộ, mà còn là khoảng thời gian bản lề mang ý nghĩa "tống cựu nghênh tân" - tiễn đưa những nguồn năng lượng trì trệ và đón nhận sinh khí đất trời. Mặc dù năm nay, khung thời gian có hơi khác, tiết Thanh Minh đến sớm hơn vào giữa tháng 2 Âm lịch. Khoảng thời gian này, khí hậu trở nên ấm áp, vạn vật bừng tỉnh, rất thích hợp để mỗi người tự làm mới bản thân, dọn dẹp lại từ không gian sống đến tâm trí.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng luồng vượng khí của tháng 3 để xoay chuyển vận mệnh, bứt phá trong công việc và cuộc sống. Thay vì thụ động chờ đợi may mắn gõ cửa, việc chủ động thay đổi tư duy và thực hiện những hành động thiết thực sẽ tạo ra lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ. Chăm sóc phong thủy quanh mình, tu dưỡng lời nói và hướng về cội nguồn chính là 3 chiếc chìa khóa vàng giúp thu hút tài lộc, bình an, đưa mọi phương diện từ sự nghiệp đến gia đạo bước sang một trang mới suôn sẻ và rực rỡ hơn.

Dọn dẹp không gian sống, thanh tẩy triệt để những trường năng lượng trì trệ

Phong thủy học quan niệm rằng, ngôi nhà là nơi chứa đựng và nuôi dưỡng tài khí của mỗi cá nhân. Bất kỳ một sự bừa bộn hay tồn đọng nào trong không gian sống cũng sẽ tạo ra những vách ngăn vô hình, cản trở luồng cát khí lưu thông. Trong tháng 3 Âm lịch, vạn vật đang bước vào chu kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, do đó, việc đầu tiên cần làm để đổi vận chính là tổng vệ sinh và thanh tẩy nơi ở cũng như nơi làm việc. Hãy mạnh dạn vứt bỏ những món đồ đã hỏng hóc, những vật dụng không còn giá trị sử dụng và dọn sạch những góc khuất ẩm thấp thường ngày ít được chú ý.

Việc sắp xếp lại tủ quần áo, mở toang cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên và luân chuyển không khí sẽ giúp xua đi những luồng khí u ám, lạnh lẽo tích tụ từ mùa cũ. Bên cạnh đó, có thể sử dụng thêm các liệu pháp mùi hương từ thảo mộc tự nhiên như đốt bồ kết, xông tinh dầu sả chanh, quế hay trầm hương để thanh lọc không gian. Một môi trường sống sạch sẽ, ngập tràn ánh sáng và hương thơm không chỉ mang lại sự thư thái, chữa lành cho tinh thần mà còn là cục nam châm thu hút quý nhân, kích hoạt tài lộc và mở đường cho những cơ hội mới mẻ tìm đến.

Tu dưỡng nội tâm, cẩn trọng khẩu nghiệp để tích lũy phúc khí

Dân gian có câu "họa từ miệng mà ra", điều này càng đặc biệt đúng trong những thời điểm giao thoa năng lượng nhạy cảm như tháng 3 Âm lịch. Một trong những phương pháp đổi vận bền vững và sâu sắc nhất chính là quay về tu dưỡng nội tâm, kiểm soát cảm xúc và cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Sự bốc đồng, những lời phàn nàn, chỉ trích hay việc tham gia vào những câu chuyện thị phi chốn công sở không mang lại bất kỳ lợi ích nào, ngược lại còn trực tiếp làm tiêu tan phúc khí và tự rước lấy xui xẻo. Thay vào đó, hãy thực hành lối sống dĩ hòa vi quý, dùng lời ái ngữ để giao tiếp và giữ cho tâm trí luôn ở trạng thái bình hòa, tĩnh lặng.

Khi đối mặt với áp lực hay những tình huống không như ý, việc giữ thái độ điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo trước khi phát ngôn sẽ giúp hóa giải mâu thuẫn, biến nguy thành an. Song song với đó, việc chủ động hành thiện tích đức, giúp đỡ những người xung quanh từ những việc nhỏ bé nhất cũng là cách gieo những hạt mầm thiện lành. Năng lượng tích cực tỏa ra từ lòng trắc ẩn và sự tử tế sẽ tự động tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc, thu hút những mối quan hệ tốt đẹp và mang đến sự hanh thông bất ngờ trên con đường công danh sự nghiệp.

Hướng về nguồn cội, bồi đắp sự hòa hợp và êm ấm trong gia đạo

Tháng 3 Âm lịch luôn gắn liền với Tết Thanh Minh, một trong những dịp lễ quan trọng nhất để con cháu thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Phong thủy âm trạch và dương trạch luôn có mối liên hệ mật thiết với vận trình của người đang sống. Do đó, việc đổi vận không thể tách rời khỏi việc chăm lo hương hỏa và hướng về tổ tiên. Tuy nhiên, do lịch nhuận nên thời gian có chênh lệch, tiết Thanh Minh năm nay đã đến sớm hơn, vào giữa tháng 2 Âm lịch. Bởi vậy, các công việc tảo mộ thường đã thực hiện xong khi tháng 3 Âm lịch chính thức đến.

Dẫu vậy, với những gia đình có ý định tu sửa mộ phần cũng nên chọn thời điểm này để lau dọn, sửa sang cho chu đáo. Nếu như các công việc tu bổ mộ phần đã hoàn thành xong, thì thời điểm này cũng nên chú tâm đến việc lau dọn bàn thờ tại gia, chuẩn bị mâm cúng nhẹ nhàng cho ngày Tết Hàn thực.

Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để gắn kết lại tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Bỏ qua những xích mích nhỏ nhặt, cùng nhau ngồi lại bên mâm cơm ấm cúng, chia sẻ những câu chuyện tích cực sẽ tạo ra một trường năng lượng yêu thương, đoàn kết. Một gia đạo êm ấm, vợ chồng đồng lòng, con cái hiếu thuận chính là nền tảng phong thủy vững chãi nhất giúp mỗi cá nhân an tâm kiến tạo sự nghiệp, từ đó chiêu tài đón lộc, vạn sự hanh thông trọn vẹn trong tháng 3 Âm lịch và cả khoảng thời gian dài phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)