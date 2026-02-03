3 tỷ phú Việt Nam vừa lần đầu vào top người giàu nhất thế giới là những ai?

Việt Nam vừa có thêm 3 tỷ phú USD mới.

Theo ghi nhận mới đây của Tạp chí Forbes, Việt Nam vừa có thêm 3 người sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ USD, giúp nâng tổng số tỷ phú USD của Việt Nam lên 8 người.

Cụ thể, 3 tỷ phú USD mới của Việt Nam, bao gồm: Bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Đáng chú ý, bà Phạm Thu Hương (SN 1969) là Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và đồng thời là vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng (người giàu nhất Việt Nam). Bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu khối tài sản ước tính 2,2 tỷ USD. Bà có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine và đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC. Con số này tương đương với khoảng 4,4% vốn điều lệ của Vingroup.

Trên thực tế, từ cuối tháng 9/2025, khi cổ phiếu VIC bứt phá lên vùng 158.000 đồng/cổ phiếu (trước khi chia tách), tài sản từ cổ phiếu của bà Phạm Thu Hương đã vượt mốc 1 tỷ USD. Tuy nhiên, đến nay, hệ thống xếp hạng tỷ phú USD của Forbes mới ghi nhận phu nhân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào danh sách tỷ phú thế giới.

Ngoài ra, có một lãnh đạo khác của Tập đoàn Vingroup cũng lọt vào danh sách tỷ phú USD. Đó là bà Phạm Thúy Hằng, với tài sản 1,5 tỷ USD. Bà Hằng là em gái ruột của bà Hương và hiện giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup.

Được biết, bà Phạm Thúy Hằng (SN 1974) tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, ĐH Hà Nội (trước đây là ĐH Ngoại ngữ Hà Nội). Hiện tại, bà Hằng nắm giữ khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương với gần 3% vốn.

Bà Phạm Thúy Hằng từng có thời gian dài học tập tại Đông Âu, đồng thời là thành viên sáng lập Tập đoàn Technocom (tiền thân của Vingroup) cùng vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng và nhiều cá nhân khác.

Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương lần đầu vào danh sách tỷ phú của Forbes. Ảnh: VIC

Vị tỷ USD mới thứ ba của Việt Nam lọt vào danh sách của Forbes là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với khối tài sản 1,1 tỷ USD. Ông Dũng (SN 1968) tốt nghiệp ĐH Thăm dò địa chất Moscow và Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Ông Dũng hiện đang nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương với 4,14%.

Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD

7 trong số 8 tỷ phú USD hiện nay của Việt Nam. Ảnh: Trọng Hiếu

Như vậy, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD. Người giàu nhất Việt Nam hiện nay vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản 21,1 tỷ USD. Thế nhưng, giá trị tài sản của vị tỷ phú này nắm giữ đã giảm hơn 7 tỷ USD so với cuối năm 2025.

Đứng vị trí thứ hai là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, với khối tài sản 4,1 tỷ USD. Vị trí thứ ba là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với khối tài sản 2,7 tỷ USD. Hai vị trí tiếp theo là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, với 2,5 tỷ USD; và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, với 1,2 tỷ USD.

Tương tự như người giàu nhất Việt Nam, tài sản của các tỷ phú khác như bà Nguyễn Thị Phương Thảo. ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang cũng đều ghi nhận mức giảm trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đi xuống.

Trên thực tế, Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Bên cạnh đó, Forbes cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, bao gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...