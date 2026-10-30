Mồ côi cha từ năm 3 tuổi, mẹ đi bước nữa khi mới 5 tuổi, chàng trai ở Vân Nam (Trung Quốc) đăng video mời cư dân mạng đến dự đám cưới để không khí ngày vui bớt hiu quạnh. Không ngờ, lời mời lại nhận được sự hưởng ứng vượt xa mong đợi.

Mới đây, một chàng trai họ Từ ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cho biết anh sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 31/10 và mong muốn mời cư dân mạng đến nhà chung vui, góp mặt để lễ cưới thêm đông đúc.

Theo chia sẻ của anh Từ, cha qua đời khi anh mới 3 tuổi, đến năm 5 tuổi, mẹ đi bước nữa. Sau đó, hai anh em được bà nội chăm sóc, nhưng bà cũng đã qua đời.

Vì gia đình ít họ hàng, anh Từ lo đám cưới sẽ vắng vẻ. Do đó, anh quyết định đăng video mời những người xa lạ trên mạng đến dự tiệc cưới, ban đầu chỉ hy vọng có thêm khoảng 10-20 người tham gia.

Ảnh: HK01

Tuy nhiên, lời mời bất ngờ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ mong muốn đến chung vui, trong khi một số ý kiến khuyên mọi người cân nhắc điều kiện cá nhân, đồng thời lo ngại những người ở xa có thể gặp khó khăn về chỗ ăn nghỉ hoặc ùn tắc giao thông.

Ngày 26/10, anh Từ cho biết đã báo cáo sự việc với ban thôn địa phương. Nhiều người từ các tỉnh, thành khác nhau chủ động liên hệ để xác nhận sẽ đến dự. Thậm chí, đã có 3 nhóm người di chuyển đến khu vực lân cận.

Đến ngày 27/10, anh Từ cho biết trong 2 ngày, anh đã tiếp đón gần 200 người. Lượng khách đông ngoài dự kiến khiến anh gần như không có thời gian trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại.

Những người đến từ khắp nơi trên cả nước mang theo nhiều món quà thiết thực. Có người lái ô tô đến để góp vui, có người tặng tủ lạnh, lò sưởi; người khác mang theo cả một con lợn. Thậm chí, một số người còn hỗ trợ thuê đầu bếp để chuẩn bị cho đám cưới.

Sự nhiệt tình của những người vốn xa lạ khiến anh Từ vô cùng xúc động.

“Ban đầu, tôi đăng video chỉ vì nghĩ gia đình có ít họ hàng, cộng lại cũng chỉ được khoảng 2-3 bàn tiệc. Tôi sợ đám cưới quá vắng vẻ nên mới muốn mời cư dân mạng đến cho đông vui. Tôi nghĩ cùng lắm chỉ có 10-20 người đến, không ngờ video lại lan truyền mạnh mẽ, thu hút nhiều người đến nhà như vậy”, anh Từ chia sẻ.

Chính quyền địa phương tính toán phương án đón khách

Trước sự hưởng ứng bất ngờ của cộng đồng mạng, chính quyền địa phương cũng bắt đầu tìm hiểu tình hình và xem xét khả năng tiếp đón lượng khách lớn. Đại diện Cục Văn hóa và Du lịch huyện Di Lương cho biết lãnh đạo đơn vị đã cử nhân viên đến thôn Vân Phong để khảo sát. Các phương án cụ thể sẽ được quyết định sau khi hoàn tất việc đánh giá thực tế.

Trong khi đó, đại diện chính quyền thị trấn Lạc Vượng cho biết đã nắm được sự việc và đang tiếp tục theo dõi, đồng thời chủ động liên hệ với chủ tài khoản đăng video để trao đổi phương án tổ chức.

“Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Nếu có thông tin mới, chúng tôi sẽ trao đổi với chủ tài khoản ngay trong thời gian sớm nhất”, đại diện chính quyền địa phương cho biết.

Đại diện ban thôn Vân Phong xác nhận địa phương đã tiếp nhận thông báo về việc tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, lượng người quan tâm tăng nhanh ngoài dự kiến khiến chính quyền cần đánh giá thêm khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường sá trong thôn, trước khi có thể đón tiếp những vị khách từ nhiều nơi trên cả nước.

Nguồn: HK01