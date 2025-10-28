Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp đáng tin cậy bậc nhất. Ít nói, trầm lặng nhưng họ luôn biết cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm một cách đầy tinh tế. Trong công việc, con giáp này cũng rất chăm chỉ tài năng, nên càng về trung vận cuộc đời càng sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng thường có quý nhân ở bên chở che, hỗ trợ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 9 âm, tuổi Sửu là con giáp cần phải chú ý nhiều trong lời ăn tiếng nói kẻo dính chuyện thị phi, ảnh hưởng đến tài lộc. Người tuổi Sửu thật thà, chân thành, ít khi suy tính thiệt hơn, dễ bị người khác lợi dụng, nên thời điểm này cũng cần thận trọng. Tuy nhiên, chỉ 3 tuần nữa, khi tháng 9 âm kết thúc, con giáp này sẽ hoàn toàn chia tay với vận xui của năm Ất Tỵ.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Sửu sẽ bước vào một giai đoạn ổn định với những tín hiệu tích cực. Đặc biệt, tháng 11 âm, được lục hợp chiếu rọi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến trong sự nghiệp, mọi chuyện đều thuận lợi, suôn sẻ. Với việc thu nhập tăng lên đáng kể, thậm chí gặt hái được những lộc lá từ công việc bên ngoài, tuổi Sửu sẽ trở thành một trong những con giáp giàu có nhất dịp cuối năm.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi sở hữu phong thái tự tin, bản lĩnh, luôn toát ra tố chất của những nhà lãnh đạo thành công. Với trí thông minh thiên phú, vốn kiến thức đáng nể và sự sáng tạo, họ có nhiều "đất" để tiến xa trong sự nghiệp, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy khiến nhiều người ao ước.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Cũng giống tuổi Sửu, tháng 9 âm là giai đoạn thử thách cuối cùng của tuổi Thìn trong năm Ất Tỵ 2025. Vì thế, chỉ cần vượt qua 3 tuần nữa, con giáp tuổi Thìn sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm vì từ tháng 10 âm trở đi, cuộc sống của họ sẽ vô cùng thuận lợi. Đặc biệt, tử vi học có nói, sau tháng 10 âm ổn định, tháng 11 âm là lúc con giáp này liên tiếp đón tin vui cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Nếu biết nắm bắt và cố gắng hết sức thì tuổi Thìn sẽ trở thành con giáp viên mãn bậc nhất dịp cuối năm khi vừa có sự nghiệp rực rỡ, tình duyên hạnh phúc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự nhạy bén với thời cuộc. Với tư duy linh hoạt, luôn đi trước người khác một bước, tuổi Tý rất dễ những gặt hái thành quả rực rỡ trong sự nghiệp. Rất giỏi quan sát và phân tích, con giáp này còn biết cách tránh được những rủi ro mà người khác không nhìn ra. Điều đó giúp con giáp tuổi Tý luôn biết bảo toàn tài sản của mình, đem đến cuộc sống đủ đầy cho gia đình.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và đủ đầy.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu như tháng 10 âm sắp tới là giai đoạn đáng mong chờ của tuổi Sửu và tuổi Thìn thì tuổi Tý lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, đây là lúc đòi hỏi sự kiên nhẫn và cảnh giác của tuổi Tý. Khi ký kết hợp đồng, con giáp này được khuyên nên tỉ mỉ, tránh sai sót kẻo có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý, vừa mất tiền lại mệt người. Ngoài ra, tcon giáp tuổi Tý cũng được khuyên không nên có những thay đổi đột ngột trong công việc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.