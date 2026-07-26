3 từ khóa giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn trong tiết Lập Thu

Tiết Lập Thu năm 2026 bắt đầu ngày 7/8, đưa hành Kim lên vượng và mở ra mùa thu hoạch. Đây là quãng thời gian hợp nhất trong năm để chỉnh đốn chuyện tiền bạc, và bí quyết gói gọn trong ba chữ "Thu".

Tiết Lập Thu năm 2026 bắt đầu vào ngày 7/8, mở ra mùa thu và đưa hành Kim lên vượng sau một mùa hè Hỏa thịnh. Trong ngũ hành, Kim gắn với sự sắc bén, kỷ luật và tính toán, còn mùa thu là mùa của chữ thu, tức thu hoạch, thu vén, gom góp lại sau một quãng dài bung ra. Chính vì thế, đây là thời điểm hợp nhất trong năm để nhìn lại và chỉnh đốn chuyện tiền bạc. Kiếm được nhiều tiền hơn trong mùa này không phải chuyện cầu may, mà là để tinh thần của mùa thu thấm vào cách mình làm và giữ tiền. Và thú vị là, cả ba từ khóa quan trọng nhất đều bắt đầu bằng đúng một chữ: Thu.

Từ khóa 1: Thu hoạch

Mùa thu là mùa gặt. Sau cả mùa hè gieo trồng công sức, Lập Thu là lúc thu về những gì đã bỏ ra. Áp vào chuyện tiền bạc, thu hoạch nghĩa là biến những thứ đang dang dở, đang nằm trên giấy thành tiền thật trong túi.

Rất nhiều người mải chạy theo khoản thu mới mà quên mất mình đang có cả một mùa màng chưa gặt. Đó là những hợp đồng còn treo chưa chốt, những khoản người ta nợ mình chưa đòi, những dự án làm gần xong nhưng chưa hoàn tất để nhận nốt thù lao, hay cả những món đồ giá trị bỏ không mà bán đi thì thành tiền. Tiết Lập Thu là lúc nên rà lại tất cả những thứ đó.

Việc nên làm ngay: Hãy lấy giấy bút liệt kê mọi khoản mình đang được nợ hoặc đang treo lơ lửng, rồi trong hai tuần này, lần lượt gọi điện, nhắn tin, chốt từng cái một. Đừng ngại đòi những gì thuộc về mình, bởi tiền nằm yên trên giấy thì không nuôi được ai. Gặt xong mùa cũ, tay mới rảnh để đón mùa mới.

Từ khóa 2: Thu vén

Kim khí mùa thu mang tinh thần kỷ luật và gọn gàng. Ngoài trời, gió heo may bắt đầu về, cây cối rụng bớt lá để giữ sức cho mùa lạnh. Dòng tiền của mình cũng nên được thu vén theo cách tương tự.

Một sự thật ít người để ý: Kiếm nhiều tiền hơn không chỉ là kiếm thêm, mà còn là bớt để rơi rớt. Một đồng không tiêu phí có giá trị ngang một đồng vất vả kiếm được, mà lại không tốn công. Mùa thu là lúc lý tưởng để bịt lại những chỗ rò rỉ trong túi tiền, những khoản nhỏ mà cộng cả tháng lại giật mình.

Việc nên làm ngay: Dành ra ba mươi phút cuối tuần ngồi rà một tháng sao kê gần nhất. Khoanh lại những khoản đăng ký tự động mà mình không còn dùng, những lần chi tiêu theo cảm xúc, những gói dịch vụ trùng lặp, rồi cắt bớt. Sau đó chia thu nhập thành ba phần rõ ràng ngay khi tiền về: Một phần để tiêu, một phần để dành, một phần dự phòng. Người biết thu vén qua mùa thu thường là người thảnh thơi nhất khi bước vào cuối năm.

Từ khóa 3: Thu hút

Kim không chỉ là kỷ luật, mà còn là kim loại quý, là giá trị. Muốn hút tiền về lâu dài, cách bền nhất là làm cho chính mình đáng giá hơn. Mùa thu lắng đọng cũng chính là mùa hợp để học hỏi, mài giũa và nâng cấp bản thân, thay vì chỉ chạy theo từng khoản thu trước mắt.

Thu nhập dài hạn của một người luôn đi theo giá trị mà người đó tạo ra. Khi mình giỏi hơn, đáng tin hơn, được nhiều người biết đến hơn, thì cơ hội và tiền bạc tự khắc tìm đến mà không cần chèo kéo. Đây là khoản đầu tư ít rủi ro nhất, vì không ai lấy đi được năng lực của mình.

Việc nên làm ngay: Chọn một kỹ năng mình đang thiếu để đầu tư học trong mùa này, dù chỉ là một khóa ngắn. Song song đó, hãy tập định giá đúng công sức của mình, dám báo một con số cao hơn hoặc trình bày rõ ràng lý do xứng đáng được tăng lương, thay vì mãi e dè. Và đừng quên dọn dẹp không gian sống, làm việc cho thật gọn thoáng, bởi khi đầu óc sáng sủa, mình mới đủ tỉnh táo để nhận ra và nắm lấy cơ hội đi ngang qua.

Ba chữ Thu ghép lại chính là ba nhịp của một dòng tiền khỏe mạnh: Thu hoạch là gặt về những gì đã có, thu vén là giữ chắc những gì đang có, còn thu hút là kéo về những gì sắp tới. Quá khứ, hiện tại và tương lai của túi tiền đều gói gọn trong đó.

Kiếm được nhiều tiền hơn trong tiết Lập Thu vì thế không phải một phép màu, mà là để cái tinh thần dứt khoát, gọn gàng và biết nâng giá trị mình của mùa Kim thấm vào từng thói quen hằng ngày. Mùa thu dạy chúng ta một điều giản dị: Của cải bền vững là thứ được thu vén và vun trồng đều đặn, chứ không phải khoản trời cho trong một lần may mắn. Cứ chăm chỉ gặt, khéo léo giữ và kiên trì làm mình đáng giá hơn, thì mùa nào cũng có thể là mùa bội thu.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.