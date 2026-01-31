3 triệu trang tài liệu về tỷ phú Jeffrey Epstein được công bố: Bill Gates bị chỉ tên đích danh

Bill Gates (trá) cùng một số người khác có liên hệ với Jeffrey Epstein (giữa).

Theo nội dung tài liệu, Jeffrey Epstein từng tuyên bố rằng Bill Gates có quan hệ với "các cô gái Nga".

Trong một email được Epstein gửi cho chính mình vào ngày 18/7/2013, ông cáo buộc Gates đã yêu cầu thuốc kháng sinh để lén đưa cho vợ mình khi đó là Melinda Gates. Đáng chú ý, Epstein còn nhắc đến việc Gates cầu xin ông ta xóa các email nhạy cảm liên quan đến bệnh xã hội của mình.

Dù chưa được kiểm chứng, những chi tiết này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và nghi vấn về mối quan hệ giữa Gates và Epstein. Epstein là kẻ từng bị kết án vì tội mua dâm trẻ vị thành niên và được cho là trung tâm của một mạng lưới buôn bán tình dục quy mô lớn trước khi chết trong nhà tù vào năm 2019.

Các cuộc gặp không minh bạch

Một email khác từ Epstein gửi cho Peter Mandelson - cựu chính trị gia Anh và đồng minh thân cận của Thủ tướng Tony Blair, tiết lộ rằng ông đã có “monstrous fun” (tạm dịch: một cuộc vui quái đản) cùng Bill Gates ở Seattle. Không rõ cụ thể nội dung cuộc gặp, nhưng cụm từ này khiến công chúng không khỏi đặt nghi vấn.

Tài liệu còn kèm theo nhiều hình ảnh mới chưa từng được công bố trước đó, cho thấy Epstein và Gates cùng xuất hiện tại các sự kiện và có mối quan hệ ít nhất là xã giao. Dù Gates chưa đưa ra bình luận công khai, người phát ngôn của ông khẳng định: “Các cáo buộc này hoàn toàn vô lý và sai sự thật.”

Bill Gates từng được Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao tặng huân chương Hiệp sĩ Danh dự vào năm 2005 vì các đóng góp từ thiện của mình. Tuy nhiên, với những thông tin mới bị rò rỉ, khả năng ông bị kêu gọi tước bỏ danh hiệu này không phải là điều bất khả thi, dù chính phủ Anh hiện chưa đưa ra quan điểm chính thức.

“Bạn tốt” của giới tinh hoa Anh

Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation là một trong những tổ chức có ảnh hưởng lớn đến các dự án y tế công cộng toàn cầu. Trong nhiều năm, tổ chức này đã tài trợ cho các chương trình nghiên cứu vaccine và thuốc, bao gồm cả cơ quan Dược phẩm và Chăm sóc sức khỏe của Vương quốc Anh (MHRA). Tháng trước, chính phủ Anh cũng tiết lộ quỹ đã chi trả khoảng 21.500 bảng cho chi phí dịch thuật của Cục Thú y nước này.

Mối liên hệ giữa Gates và chính giới Anh càng rõ nét khi ông Rishi Sunak, cựu Thủ tướng Anh, được phép đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao cho Microsoft từ tháng 10 năm ngoái.

Jeffrey Epstein cũng được tiết lộ từng tặng chồng của Lord Mandelson 10.000 bảng để học khóa trị liệu xương khớp. Trong nhiều email, Lord Mandelson gọi Epstein là “một người bạn tốt và hoàn toàn đáng tin cậy.” Cả hai từng có nhiều cuộc trao đổi thân mật, bao gồm cả việc Epstein kể rằng ông ta đã “dành cả ngày” với Gates ở Seattle.

Hoàng thân Andrew, từng là Công tước xứ York, một lần nữa bị đưa vào tâm bão khi tài liệu cho thấy Epstein từng giới thiệu ông với một phụ nữ Nga 26 tuổi sau khi đã bị kết tội hình sự.

Trong email, Epstein viết: “Tôi có một người bạn mà tôi nghĩ ngài sẽ thích, tên cô ấy là Irina. Cô ấy sẽ ở London từ ngày 20 đến 24.” Vị cựu công tước trả lời rằng ông sẽ “rất vui được gặp cô ấy”.

Không chỉ vậy, những email trao đổi giữa ông Andrew và Ghislaine Maxwell - người đang thụ án 20 năm tù vì buôn bán trẻ vị thành niên, cũng được công bố. Trong một email năm 2002, Maxwell gửi lời chia buồn về sự ra đi của Hoàng Thái hậu và gọi ông Andrew là “sweet pea”. Ngày hôm sau, ông trả lời thư bằng dòng chữ “A xxx”.

Hàng trăm nghìn hình ảnh và video gây sốc

Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết tài liệu công bố lần này bao gồm hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh, dù không phải tất cả đều do Epstein hoặc người thân cận thực hiện. Một phần đáng kể trong số đó là nội dung khiêu dâm thương mại.

Việc công bố tài liệu là một phần yêu cầu theo luật liên bang Mỹ, yêu cầu toàn bộ hồ sơ liên quan đến Epstein phải được giải mật trước ngày 19/12 năm ngoái. Tuy nhiên, phần lớn chỉ được công khai gần đây dưới thời chính quyền Trump, khiến dư luận cho rằng đây là động thái chính trị có chủ đích.

Mặc dù Epstein từng tuyên bố rằng Donald Trump “biết rõ về các cô gái,” tài liệu được công bố không ghi nhận bất kỳ chứng cứ nào cho thấy ông Trump có hành vi tội phạm hay tiếp xúc không phù hợp với nạn nhân của Epstein.

Phó Bộ trưởng Blanche khẳng định: “Ngay cả khi Epstein cố tình bôi nhọ Tổng thống Trump, ông ta cũng không bao giờ ám chỉ rằng ông Trump đã phạm tội.”

Theo Telegraph﻿