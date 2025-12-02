3 triệu người không tin đây là Minh Hằng, đại mỹ nhân Vbiz sao lại ra nông nỗi này

Mạng xã hội những ngày qua đang dậy sóng trước đoạn clip TikTok về Minh Hằng. Chỉ trong thời gian ngắn, video đã hút về hơn 3 triệu lượt xem nhờ diện mạo gây choáng của nữ diễn viên: gương mặt tròn trĩnh, thân hình đồ sộ và biểu cảm tội nghiệp hoàn toàn đối lập với hình ảnh gợi cảm, sang chảnh quen thuộc của Minh Hằng hiện tại. Nhiều người thừa nhận nếu không ghi tên, họ sẽ không bao giờ tin người trong clip là Minh Hằng.

Ngoại hình mũm mĩm, tròn trĩnh gây sốc của Minh Hằng

Hóa ra, đây chỉ là tạo hình cũ trong bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân, nơi "bé Heo" vào vai nữ chính Hà My. Để hóa thân thành Hà My, cô gái nặng cân nhưng có giọng hát trời phú, Minh Hằng đã phải mang lớp hóa trang bằng silicon nặng đến 15 kg liên tục trong nửa tháng. Trong những hình ảnh hậu trường, nữ diễn viên ngồi bất động hàng giờ để ê-kíp hóa trang đắp từng lớp silicon, chỉnh từng khối gò má, nọng cằm, cơ thể sao cho đúng dáng vóc của một cô gái vừa tự ti vừa tủi thân vì ngoại hình.

Lớp hóa trang 15kg của Minh Hằng

Minh Hằng từng chia sẻ những ngày quay phim giống như thử thách sinh tồn thực sự. Lớp silicon nặng và dễ bị giãn nở khiến cô liên tục bị bí bách, ngộp thở và đau nhức. “Có những lúc lớp silicon bung ra, ê-kíp phải xịt kéo dán trực tiếp lên người tôi để giữ tạo hình. Cảm giác đó thật sự đáng sợ”, Minh Hằng kể lại. Hoàn thành bộ phim, cô giảm đến 7 kg và đổ bệnh vì kiệt sức.

Minh Hằng từng đổ bệnh, giảm 7kg sau khi phim đóng máy

Thế nhưng, cũng chính nhờ quá trình hóa thân vất vả ấy mà Minh Hằng hiểu sâu hơn sự tủi cực và khao khát được yêu thương của Hà My. Nhân vật vốn có giọng hát nội lực nhưng lại quá tự ti để bước ra sân khấu, buộc phải đứng sau cánh gà hát thay cho Jolie, cô bạn xinh đẹp, nổi tiếng nhưng hát dở. Khi phát hiện mình chỉ là công cụ bị lợi dụng, Hà My quyết tâm làm lại cuộc đời, tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi số phận.

Sắc Đẹp Ngàn Cân, do đạo diễn James Ngô thực hiện, là bản remake từ năm 2017. Đây cũng là dự án mà Minh Hằng đặt nhiều tâm huyết nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Cô không chỉ chấp nhận phá hình tượng mà còn đánh đổi sức khỏe để đem đến một Hà My trọn vẹn: đau khổ, yếu đuối nhưng kiên cường.

Sau khi đoạn clip viral trở lại, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn khen ngợi. Không ít người gọi Minh Hằng là “nữ diễn viên có tâm nhất Vbiz” khi dám hy sinh nhan sắc ở thời điểm bản thân đang ở đỉnh cao nhan sắc lẫn danh tiếng. Các bình luận tích cực xuất hiện dày đặc:

- Xem xong mà nổi da gà, Minh Hằng đúng kiểu hết mình vì vai diễn.

- Quên luôn bé Heo từng đóng phim này luôn đó.

- Trông vừa mắc cười vừa dễ thương là sao ta.

- Nhớ đợt ra teasear phim ai cũng sốc.

- Vai này dành cho bé Heo là đúng rồi haha.

Sự lan truyền mạnh mẽ của đoạn clip một lần nữa cho thấy giá trị của sự hy sinh và nghiêm túc trong nghề. Với tinh thần không ngại xấu, không ngại khó, Minh Hằng tiếp tục khẳng định vị thế như một trong những nữ nghệ sĩ bản lĩnh và chịu thay đổi nhất của màn ảnh Việt.