3 trạm tác chiến điện tử bị xóa sổ và loạt kho đạn trúng hỏa lực

Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kharkov , tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) lên tới 290 binh sĩ, 2 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 3 phương tiện cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, AFU mất: 1 pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Panzerhaubitzer 2000 155 mm do Đức sản xuất, 2 pháo tự hành D-20 152 mm, 3 pháo tự hành D-30 122 mm và 1 khẩu BM-21 Grad 122 mm trúng hỏa lực.

Một kho đạn của phân đội biên giới số 15 AFU đã bị loại bỏ.

Ở hướng Kupyansk , nhóm Lực lượng Zapad của Nga có được nhiều tuyến có lợi hơn.

Họ gây tổn thất cho các lữ đoàn cơ giới số 14, 44, 60, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 112, 117, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 4, 13 của AFU gần Stelmakhovka, Novosyolovkoye, Chervonaya Dibrova, Makeyevka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR) , Petropavlovka (vùng Kharkov), Torskoye và Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 545 binh sĩ Ukraine, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 1 trạm tác chiến điện tử Nota, 1 lựu pháo M777 155 mm, 1 lựu pháo M198 155 mm và 1 pháo D-30 122 mm do Mỹ sản xuất.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/6, hướng Bakhmut. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Donetsk , nhóm Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình dọc theo chiến tuyến.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 của AFU, các lữ đoàn cơ giới hóa số 30, 54, 92, Lữ đoàn xung kích số 5, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 104 AFU gần Zaliznyanskoye, Orekhovo-Vasilyevka, Grigorovka , Kalinino, Dzerzhinsk và Krasnoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 230 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, 2 phương tiện cơ giới, 1 trạm tác chiến điện tử Anklav, 1 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo 2A65 Msta-B 152 mm pháo, 1 pháo D-20 152 mm và 2 pháo D-30 122 mm.

Ở hướng Avdeevka , nhóm Lực lượng Tsentr của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ tấn công các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 47, bộ binh 71, phòng thủ lãnh thổ 109 AFU, Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 2 Ukraine gần Novgorodskoye, Novosyolovka Pervaya, Novoaleksandrovka và Novopokrovka (DPR).

5 cuộc phản công từ các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh 23, 24 cơ giới, 143 và 68 jaeger thuộc AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: hơn 360 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử Anklav.

Trong quá trình chiến đấu phản pháo, AFU mất: 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành 2S3 Akatsiya 152 mm, 3 pháo tự hành 2A65 Msta-B 152 mm và 4 pháo D-30 122 mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/6, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk , nhóm Lực lượng Vostok của Nga có được các tuyến thuận lợi hơn. Họ gây sát thương về nhân lực và trang bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 AFU, các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 128 Ukraine gần Urozhaynoye và Makarovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 125 lính Ukraine, 1 xe tăng, 5 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Kherson , nhóm Lực lượng Dnepr của Nga tấn công nhân lực và trang bị của Lữ đoàn tấn công vùng núi thứ 128 của AFU, Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 121 Ukraine gần Stepnogorsk, Pyatikhatki (vùng Zaporozhye) và Novokaira (vùng Kherson).

Ở hướng trên, AFU mất: 40 lính Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 2 pháo D-20 152 mm, 1 hệ thống pháo tự hành 2S3 Akatsiya 152 mm, 1 hệ thống pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122 mm, 1 khẩu pháo D-30 122 mm và 1 khẩu BM-21 Grad 122 mm.

Các lực lượng Nga đã tấn công các kho đạn dược và khí tài lực lượng chiến lược-hoạt động Khortitsa của AFU và các binh lính quân đoàn nước ngoài, các phương tiện mặt nước không có người lái, các cụm nhân lực và khí tài quân sự của AFU ở 118 khu vực trong ngày.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 55 UAV của AFU, 10 quả đạn HIMARS và Olkha MLRS do Mỹ sản xuất, 2 quả bom dẫn đường trên không Hammer do Pháp sản xuất và 2 quả đạn của hệ thống Patriot SAM do Mỹ sản xuất.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 4/6, phía Nga mất thêm: 1.280 quân, 12 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép, 40 hệ thống pháo, 3 hệ thống phòng không, 39 UAV, 2 tên lửa hành trình, 69 phương tiện chở nhiên liệu.