3 trạm tác chiến điện tử bị hỏa thiêu, giao tranh dữ dội ở Donetsk

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 31/7. (Ảnh: Rybar)

Ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kharkov , Lực lượng Sever đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 42, Lữ đoàn tấn công 82, Lữ đoàn không quân tấn công 92, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Tikhoye, Staritsa, Liptsy và Volchansk (khu vực Kharkov).

2 cuộc phản công do các nhóm tấn công của AFU phát động đã bị đẩy lùi trong 24 giờ.

Ở hướng trên, AFU mất: 350 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, 1 pháo D-30 122 mm và 1 pháo Rapira 100 mm. Một kho đạn đã bị xóa sổ.

Ở hướng Kupyansk , Lực lượng Zapad tiếp tục chiếm giữ các tuyến và vị trí có lợi hơn.

Họ gây thiệt hại cho Lữ đoàn cơ giới 30 và 67, Lữ đoàn tấn công số 3 của AFU, Lữ đoàn Lực lượng đặc biệt Azov số 12 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 1 Ukraine.

Những đơn vị trên gần Sinkovka (khu vực Kharkov), Novosadovoye, Krasny Liman (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR), Nevskoye và Makeyevka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR). Hai cuộc phản công do các nhóm tấn công AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Ở hướng trên, AFU mất: 470 quân, 9 xe cơ giới, 1 pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo L119 105 mm do Anh sản xuất, 1 pháo Msta-B 152 mm và 2 pháo D-30 122 mm. Ngoài ra, 3 kho đạn của AFU đã bị phá hủy.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 31/7, hướng Kupyansk - Svatove. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug của Nga cải thiện vị trí chiến thuật của mình.

Họ gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị quân sự của Lữ đoàn cơ giới 24, 32 và 54, Lữ đoàn tấn công đường không 79 của AFU gần Chasov yar, Verkhnekamenskoye, Seversk và Katerinovka (DPR). Một cuộc phản công của AFU đã bị đẩy lùi thành công.

Hướng trên, AFU mất: 710 quân, 1 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 1 xe bọc thép chở quân M113, 3 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 xe cơ giới, 1 pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 2 pháo L119 105 mm do Anh sản xuất, 1 pháo D-20 152 mm, 2 pháo D-30 122 mm và 2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N.

3 kho đạn dược của AFU đã bị phá hủy ở hướng trên.

Theo hướng Avdeevka , Lực lượng Tsentr của Nga tiếp tục tiến về phía tây. Họ giao chiến với Lữ đoàn bộ binh cơ giới 31, 32, 47 và 53, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 151 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 111 gần Dzerzhnisk, Zhelannoye, Novogorodskoye, Grodovka và Vozdvizhenka (DPR).

Ngoài ra, 3 cuộc phản công do các đội tấn công của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Ở hướng trên, AFU mất: 350 quân, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân, 1 pháo Msta-B 152 mm, 5 pháo D-30 122 mm, 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất và 1 pháo Rapira 100 mm.

Trên hướng Nam Donetsk , Lực lượng Vostok của Nga cải thiện vị trí của mình trên tuyến đầu và gây thiệt hại hỏa hoạn cho nhân lực và thiết bị quân sự của Lữ đoàn cơ giới 116 AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108, 120 và 129 gần Rovnopol, Velikaya Novosyolka, Vodyanoye (DPR) và Zaliznichnoye (khu vực Zaporozhye).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là: 150 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo tự hành 155 mm (Krab do Ba Lan sản xuất và Paladin do Mỹ sản xuất) và 1 pháo D-20 152 mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 31/7, hướng Artemovsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga đã gây thiệt hại hỏa lực cho Lữ đoàn Tấn công Núi 128 của AFU, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 35 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 121 gần Lugovoye, Pyatikhatki (khu vực Zaporozhye) và Tyaginka (khu vực Kherson).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là: 100 quân, 7 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Paladin 155 mm, 1 pháo tự hành M777 155 mm, 1 radar tác chiến điện tử AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành D-20 152 mm.

Ngoài ra, 1 kho đạn dược của AFU đã bị xóa sổ.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của AFU tại 143 khu vực trong ngày.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 2 quả đạn pháo HIMARS do Mỹ sản xuất, 1 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune và 42 UAV Ukraine trong ngày.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 30/7, phía Nga mất thêm: 1.060 quân, 9 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, 30 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 21 UAV, 1 tên lửa hành trình, 52 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.