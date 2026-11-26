Những cuộc tấn công tầm xa của Lực lượng vũ trang Ukraine vào sân bay Nga đang ngày càng hiệu quả hơn.

Đêm 25/11, binh sĩ Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công phá hủy nhiều máy bay chiến đấu tại sân bay Savasleyka ở vùng Nizhny Novgorod của Nga. Thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo.

Theo dữ liệu sơ bộ, mục tiêu của các hoạt động quân sự nói trên là 3 tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 và 2 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Mức độ thiệt hại và số lượng phi cơ bị trúng đạn đang được làm rõ, bởi có tin thiệt hại của Nga không dừng lại ở con số 5 chiến đấu cơ.

Sân bay này là nơi đóng quân của các máy bay MiG-31 thuộc nhiều biến thể khác nhau, bao gồm cả MiG-31K được trang bị tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal.

Máy bay chiến đấu nằm tại sân bay Savasleyka thuộc vùng Nizhny Novgorod của Nga.

Savasleyka nằm cách thành phố Kulebaki khoảng 12km về phía Tây Bắc và cách biên giới Ukraine tới 650 - 700km, cho thấy khả năng tấn công tầm xa của Ukraine bằng máy bay không người lái ngày càng đáng gờm.

Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên vào Savasleyka trong thời gian gần đây - vào ngày 15/8/2026, sân bay này đã trở thành đối tượng bị tập kích, sau đó một video về vụ cháy trong khuôn viên căn cứ không quân này đã xuất hiện trên Internet.

Một vấn đề nữa cần nhắc tới là tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine đang trở thành ác mộng đối với phòng không Nga, khi đây là "tác giả" bắn sập một nhịp cầu Crimea, khác hẳn với thông tin Nga đưa ra đó là vũ khí này đã bị ngừng sản xuất vì hiệu quả kém.

Theo Militarnyi