3 thứ người giàu thích mua, càng giữ càng lãi, trong khi người nghèo mãi phân vân chẳng dám xuống tiền

Điểm chung của họ là sẵn sàng đầu tư vào những thứ vừa mang lại lợi ích trước mắt, vừa sinh lời lâu dài. Dưới đây là ba khoản chi tiêu, càng giữ càng “lãi”, mà người giàu sẵn sàng bỏ tiền, trong khi nhiều người khác mãi phân vân, bỏ lỡ cơ hội.

1. Bất động sản: Tài sản “đẻ ra tiền”

Không phải ngẫu nhiên mà bất động sản luôn nằm trong danh mục đầu tư hàng đầu của giới nhà giàu. Lý do rất rõ ràng: đất đai hữu hạn, dân số ngày càng tăng, nhu cầu nhà ở và mặt bằng kinh doanh không ngừng mở rộng. Theo nhiều báo cáo thị trường, giá bất động sản tại các đô thị lớn gần như chưa từng giảm trong dài hạn, thậm chí liên tục lập đỉnh mới.

Người giàu thường không mua nhà đất chỉ để ở, mà còn tính toán kỹ về vị trí, tiềm năng tăng giá, khả năng cho thuê hoặc khai thác kinh doanh. Một lô đất ở khu vực đang phát triển có thể tăng giá gấp đôi, gấp ba chỉ sau vài năm nếu hạ tầng được cải thiện. Ngay cả khi thị trường chững lại, bất động sản vẫn có thể mang về nguồn thu ổn định từ việc cho thuê.

Trong khi đó, nhiều người ít vốn lại ngần ngại vì lo sợ gánh nặng vay ngân hàng hoặc sợ rủi ro thị trường. Hệ quả là khi giá tăng cao, họ lại càng khó tiếp cận, bỏ lỡ “con tàu” sinh lời bền vững này.

2. Tài sản sưu tầm: Giá trị càng lâu, càng hiếm

Đồng hồ cơ giới hạn, xe cổ, tranh nghệ thuật hay rượu vang thượng hạng… là những món đồ mà giới giàu coi như “kho báu” di động. Điểm hấp dẫn của những tài sản này nằm ở chỗ: chúng không chỉ phục vụ đam mê cá nhân, mà còn có khả năng tăng giá mạnh theo thời gian nhờ tính khan hiếm.

Ví dụ, một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng cũng có thể trở thành món hàng triệu đô nếu chủ nhân biết nắm bắt thời điểm. Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ bản giới hạn vài chục chiếc trên toàn cầu có thể tăng giá gấp nhiều lần chỉ sau 5-10 năm, đặc biệt nếu được giữ nguyên tình trạng và đầy đủ giấy tờ.

Thực tế, từ năm 2020 trở lại đây, một chiếc Rolex qua sử dụng có thể được bán với giá cao gấp 1,5 tới 3 lần so với giá bán lẻ hiện tại. Một chiếc đồng hồ Rolex Daytona mới toanh có giá khoảng 14.800 USD, nhưng nếu đã qua sử dụng thì giá có thể lên tới 38.000 USD. Giống như đồ cổ, với giới sưu tầm, Rolex càng nhiều năm tuổi thì càng có giá. Vì rất bền nên ngay cả khi một chiếc đồng hồ Rolex đã hơn 20 năm tuổi, người dùng vẫn được tận hưởng độ chính xác, chất lượng và công nghệ không thua kém gì đồng hồ mới sản xuất ngày nay.

Người giàu thường có con mắt tinh tường để nhận ra giá trị của những món đồ này từ sớm, sẵn sàng “xuống tiền” khi cơ hội xuất hiện. Ngược lại, không ít người khác cho rằng đây chỉ là món đồ xa xỉ, tiêu tốn tiền bạc, và bỏ qua tiềm năng sinh lời lâu dài.

3. Chi phí cho học tập: Khoản đầu tư không bao giờ lỗ

Một trong những điểm khác biệt lớn của người giàu so với số đông là họ coi việc học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng là khoản đầu tư bắt buộc, không phải chi tiêu tùy hứng. Họ hiểu rằng tri thức và kỹ năng là tài sản vô hình nhưng có khả năng sinh lời lâu dài.

Người giàu sẵn sàng bỏ tiền để học ngoại ngữ, tham gia các khóa huấn luyện quản trị, mời chuyên gia cố vấn hoặc theo học những chương trình đẳng cấp quốc tế. Họ cũng đầu tư cho con cái học ở môi trường tốt, từ đó mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và kinh doanh trong tương lai.

Khác với tài sản hữu hình có thể mất giá, kiến thức và kỹ năng sẽ “sinh lãi” mỗi ngày khi được áp dụng vào công việc và cuộc sống. Một khóa học vài chục triệu đồng có thể giúp tăng hiệu suất công việc, mang lại thu nhập cao hơn nhiều lần. Ngược lại, không ít người vẫn coi học tập là chi phí “xa xỉ”, chần chừ vì sợ tốn kém, và bỏ lỡ cơ hội thay đổi vị thế của mình.

Bài học rút ra

Không phải ai cũng có thể ngay lập tức mua nhà đất hay sở hữu đồng hồ bạc tỷ, nhưng ai cũng có thể bắt đầu đầu tư cho việc học và trau dồi bản thân. Đó là khoản đầu tư rủi ro thấp nhất, nhưng lợi nhuận lâu dài nhất.

Bài học từ người giàu là: hãy học cách nhìn mọi khoản chi dưới góc độ đầu tư, chứ không chỉ là tiêu xài. Đầu tư thông minh không nhất thiết bắt đầu từ con số lớn, mà từ tư duy đúng: chọn tài sản hoặc kỹ năng có giá trị lâu dài, nghiên cứu kỹ trước khi xuống tiền, và kiên nhẫn chờ thành quả.

Tiền bạc luôn có xu hướng “chảy” về nơi biết sử dụng nó hiệu quả. Khi bạn thay đổi cách nhìn và dám đầu tư vào những thứ bền vững, con đường đến sự giàu có sẽ gần hơn tưởng tượng.