3 thủ khoa Match Day 2026 gọi tên: Sản phụ khoa, Răng Hàm mặt, Y học cổ truyền

Tại Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội, ba thủ khoa hô tên lựa chọn các chuyên ngành Sản phụ khoa, Răng Hàm mặt và Y học cổ truyền.

Chiều nay, sự kiện Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra tại Hội trường Lớn, thu hút sự chú ý với màn hô tên lựa chọn chuyên ngành của các thí sinh có thứ hạng cao nhất.

Đây là thời điểm các thí sinh đủ điều kiện lần lượt được xướng tên theo thứ hạng để lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú. Người có thứ hạng cao được quyền lựa chọn trước trong số những chuyên ngành còn chỉ tiêu.

Tâm điểm của Match Day năm nay là ba gương mặt thủ khoa đứng đầu ba nhóm dự thi: Nguyễn Đức Anh Quân (Y khoa), Phạm Quang Minh (Răng Hàm Mặt) và Phạm Đức Thành (Y học cổ truyền).

Trong không khí hồi hộp của khán phòng, ba thủ khoa của ba nhóm dự thi có những lựa chọn khác nhau: Nguyễn Đức Anh Quân chọn Sản phụ khoa, Phạm Quang Minh chọn Răng Hàm Mặt, còn Phạm Đức Thành theo đuổi Y học cổ truyền.

Những lựa chọn đầu tiên này cũng mở màn cho cuộc “đua” giành suất đào tạo bác sĩ nội trú tại Match Day 2026, nơi mỗi lượt gọi tên đều có thể làm thay đổi số chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành.

Tại chương trình, Thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân, 24 tuổi, quê Nghệ An, đạt 24,91/30 điểm (thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú ngành Y khoa) có quyền lựa chọn trước trong nhóm Y khoa. Sau những giây phút hồi hộp, em gọi tên Sản phụ khoa. Đây là chuyên ngành Quân yêu thích từ năm thứ tư, sau khi có cơ hội tiếp xúc và học tập. Qua quá trình trải nghiệm, nam sinh nhận thấy bản thân phù hợp với lĩnh vực này.

Quân cho biết lựa chọn Sản phụ khoa dựa trên đam mê, sự yêu thích cùng cơ hội học tập, môi trường đào tạo và làm việc sau này, thay vì chạy theo xu hướng.

Từ trái qua phải, 3 gương mặt thủ khoa: Nguyễn Đức Anh Quân - Phạm Đức Thành - Phạm Quang Minh.

“Em không chạy theo xu hướng ”, Quân nói.

Đáng chú ý, lựa chọn của Quân tiếp nối lịch sử thủ khoa năm 2025, khi người đứng đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm ngoái cũng lựa chọn Sản phụ khoa.

Ở nhóm Răng Hàm mặt, thủ khoa Phạm Quang Minh, 24 tuổi, quê Ninh Bình, đạt 27/30 điểm, đứng đầu kỳ thi. Với thành tích này, Minh trở thành người đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành trong nhóm Răng Hàm mặt. Tại Match Day 2026, nam bác sĩ trẻ gọi tên Răng Hàm mặt, tiếp tục theo đuổi chuyên ngành mình đã học trong sáu năm tại Đại học Y Hà Nội.

Còn Thủ khoa Phạm Đức Thành, 24 tuổi, người đứng đầu kỳ thi bác sĩ nội trú Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội với 26,88/30 điểm cũng tiếp tục hô tên lựa chọn chuyên ngành Y học cổ truyền.