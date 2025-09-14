3 thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh: Bất ngờ vì không có bồn cầu, vị trí số 1 là thứ không ai nghĩ tới

Nhắc tới những căn phòng quan trọng trong mọi ngôi nhà, căn hộ, chắc chắn không thể bỏ qua nhà vệ sinh, nhà tắm. Đây là không gian được sử dụng cho mục đích chuyên biệt, vì vậy cũng cần được làm sạch thường xuyên để đảm bảo sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Tuy nhiên, nhiều người chỉ chú trọng đến việc vệ sinh bồn cầu mà không nhận ra rằng có những nơi trong phòng tắm bẩn hơn cả bệ cầu tiêu. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh lại không phải bồn cầu. Không chỉ 1 mà còn nhiều vị trí, khu vực khác khi được đo lường, mang lượng vi khuẩn lớn hơn nhiều so với bồn cầu.

3 thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh không phải ai cũng biết

Theo một nghiên cứu được công bố trên SafeHome.org và BGR, đứng đầu trong danh sách những thứ bẩn nhất trong phòng tắm không phải là bồn cầu, mà chính là: Rèm tắm và sàn phòng tắm. Cụ thể, rèm tắm có thể chứa đến 16,2 triệu CFU (đơn vị hình thành khuẩn lạc) vi khuẩn trên mỗi inch vuông, trong khi sàn phòng tắm có khoảng 15,8 triệu CFU.

Chuyên gia giải thích rằng đây là những khu vực dễ tích tụ vi khuẩn do đặc thù môi trường ẩm ướt, tạo điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật phát triển. Rèm tắm chứa đặc biệt nhiều vi khuẩn vì nó được sử dụng thường xuyên, nhiễm phải nhiều loại chất bẩn nhưng chẳng mấy khi được chú ý đến việc giặt, vệ sinh.

Từ đó, vi khuẩn hay nấm mốc phát triển mạnh mẽ ngày qua ngày, không chỉ gây ra những vết ố vàng mà còn gây ra mùi hôi khó chịu trong phòng vệ sinh, phòng tắm.

Đứng sau rèm tắm và sàn phòng tắm cũng chưa phải bồn cầu. Đó là tay cầm bàn chải đánh răng. Việc vật dụng này bẩn hơn nhiều so với những vật dụng khác trong phòng tắm gây bất ngờ. Bàn chải đánh răng là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng nó có thể trở thành nơi ẩn chứa vi khuẩn gây hại.

Các nghiên cứu cho thấy tay cầm của bàn chải đánh răng có thể chứa tới 12,6 triệu CFU vi khuẩn. Điều này xảy ra do việc bàn chải thường xuyên tiếp xúc với miệng và sau đó được đặt trong môi trường phòng tắm, nơi có độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Tiếp sau nữa ở vị trí thứ 4 mới đến khu vực bồn cầu mà nhiều người thường nghĩ - đây là nơi bẩn nhất. heo nghiên cứu từ SafeHome.org, bệ cầu tiêu chỉ chứa khoảng 235.000 CFU, thấp hơn nhiều so với các khu vực như rèm tắm hay sàn phòng tắm. Tuy nhiên, bồn cầu vẫn là nơi tiếp xúc trực tiếp với chất thải và có thể chứa vi khuẩn gây bệnh nếu không được làm sạch thường xuyên.

Sau bồn cầu là các vị trí khác như vòi nước bồn rửa mặt và tay nắm cửa phòng vệ sinh, với các con số lượng vi khuẩn lần lượt là 56.000 CFU và 13.000 CFU.

Lời khuyên vệ sinh nhà tắm, phòng vệ sinh

Để duy trì một không gian phòng tắm sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe, việc vệ sinh định kỳ là cực kỳ quan trọng. Người dùng nên duy trì thói quen vệ sinh toàn bộ phòng tắm định kỳ, ít nhất 1 lần mỗi tuần. Các khu vực dễ tích tụ vi khuẩn như rèm tắm, sàn phòng tắm và bồn rửa mặt cần được chú trọng hơn cả.

Đầu tiên, người dùng cần dọn dẹp các vật dụng trong phòng tắm để tạo không gian vệ sinh thuận tiện. Sau đó, sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho từng khu vực: Dùng nước tẩy rửa diệt khuẩn cho bồn rửa mặt và bệ cầu tiêu, sàn nhà tắm; rèm tắm tốt nhất nên được đem đi giặt bằng chất chuyên dụng và phơi/sấy khô trước khi tiếp tục sử dụng.

Riêng với bồn cầu cần làm sạch khu vực bệ cầu tiêu và nắp ít nhất 1 lần/ngày bằng chất tẩy rửa diệt khuẩn, đảm bảo bàn chải cọ sạch mọi khe nhỏ mà mắt thường không thấy. Tay cầm bàn chải đánh răng và vòi nước cũng cần được làm sạch thường xuyên để hạn chế sự lây lan của vi khuẩn, đặc biệt khi chúng tiếp xúc với các bề mặt bẩn.

Đừng quên làm khô bề mặt phòng tắm sau mỗi lần sử dụng, mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt thông gió để giảm độ ẩm, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Vệ sinh định kỳ, đúng cách là chìa khóa để giữ phòng tắm luôn sạch sẽ và bảo vệ sức khỏe cho mọi người trong gia đình.