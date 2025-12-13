Sau một ngày làm việc căng thẳng, cách chúng ta chuyển đổi trạng thái từ công việc sang cuộc sống cá nhân là một phép thử tinh tế về trí tuệ cảm xúc (EQ). Người có EQ cao biết cách "ngắt kết nối" và phục hồi năng lượng một cách lành mạnh. Ngược lại, người có EQ thấp thường mắc phải ba thói quen dưới đây, khiến họ không thể thư giãn thực sự và kéo dài sự tiêu cực của công việc sang các mối quan hệ và sức khỏe cá nhân.

1. Luôn than vãn và phóng đại sự căng thẳng của công việc

Khi tan làm, người EQ thấp có thói quen biến mình thành nạn nhân bằng cách liên tục than phiền về sự vất vả, sự bất công hoặc sự kém cỏi của đồng nghiệp/cấp trên. Họ mang sự tiêu cực đó về nhà và áp đặt nó lên người thân.

Mục đích của thói quen này là để thu hút sự chú ý và sự đồng cảm, nhưng thực chất lại thể hiện sự thiếu khả năng tự kiểm soát cảm xúc. Thay vì chủ động tìm cách giải tỏa hay xử lý vấn đề, họ chọn cách "xả rác cảm xúc" lên môi trường xung quanh, khiến không khí gia đình trở nên nặng nề và mệt mỏi.

2. Trở nên cộc cằn và cáu gắt với những người thân yêu

Do không thể kiểm soát cảm xúc tiêu cực tại nơi làm việc - nơi họ cần phải giữ hình ảnh, người EQ thấp thường có xu hướng trút giận lên những người gần gũi nhất như vợ/ chồng, con cái, hoặc bạn bè thân thiết. Một lời nói nhỏ, một hành động vô tình từ người thân cũng có thể kích hoạt sự bùng nổ của họ.

Ảnh minh họa

Thói quen này cho thấy họ sử dụng mối quan hệ thân thiết như một "bãi rác" để vứt bỏ sự bực bội mà họ tích tụ cả ngày. Điều này làm tổn thương sâu sắc người thân và khiến mối quan hệ mất đi sự an toàn cảm xúc cần thiết.

3. Lạm dụng màn hình hoặc chất kích thích để "trốn tránh" cảm xúc

Thay vì đối diện với cảm xúc mệt mỏi hoặc lo lắng một cách lành mạnh, người EQ thấp chọn cách trốn tránh bằng những thói quen thụ động hoặc có hại. Đó có thể là việc dán mắt vào mạng xã hội, cày phim hàng giờ không nghỉ, hoặc lạm dụng rượu bia/ đồ ăn vặt quá mức.

Hành vi này không giúp họ giải quyết vấn đề hay phục hồi năng lượng, mà chỉ làm tê liệt cảm xúc tạm thời. Dần dần, họ mất đi khả năng đối thoại nội tâm, không biết cách nghỉ ngơi chất lượng và càng cảm thấy trống rỗng hơn vào sáng hôm sau.

Kết

Cách bạn kết thúc ngày làm việc quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Để cải thiện EQ và tránh kéo dài sự tiêu cực, hãy thực hiện "nghi thức ngắt kết nối" bằng một số bước như sau:

- Thiết lập ranh giới vật lý và tâm lý: Trước khi về nhà, dành 5-10 phút để tự tổng kết ngày làm việc, viết ra những nhiệm vụ còn dang dở, và cam kết rằng bạn sẽ không suy nghĩ về chúng cho đến sáng hôm sau.

- Chuyển đổi trạng thái chủ động: Thay thế sự thụ động như xem TV, cắm mặt vào điện thoại... bằng hoạt động chủ động, giúp giải phóng căng thẳng thể chất, ví dụ: đi dạo 20 phút, nghe nhạc thư giãn, hoặc tập một bài tập thể dục nhẹ...

- Thực hành sự quan tâm có ý thức: Khi gặp người thân, hãy chủ động hỏi thăm về ngày của họ trước khi nói về ngày của mình. Việc này giúp bạn chuyển sự tập trung từ sự tiêu cực cá nhân sang sự kết nối lành mạnh.