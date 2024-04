Tiền thân của Công ty Cổ phần DAP - Vinachem (DVD) là Công ty TNHH MTV DAP - Vinachem được thành lập ngày năm 2008 do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Kể từ ngày năm 2015, công ty được chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trong đó Nhà nước nắm 64% vốn điều lệ.



Cũng trong năm này, công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và trở thành công ty đại chúng. Tính đến hết quý 1/2024, vốn điều lệ công ty là hơn 1.461 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 1 vừa được doanh nghiệp này công bố, trong 3 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều khả quan.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ của công ty đạt 784,28 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng do sản lượng tiêu thụ tăng (Quý 1/2024, sản lượng DAP tiêu thụ là 57.836 tấn, tăng 7.840 tấn, tương ứng với tỷ lệ tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước). Tuy sản lượng tiêu thụ tăng, nhưng giả bản bình quân kỳ này lại giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính công ty ghi nhận là gần 8 tỷ đồng, giảm gần 1,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

Giá vốn hàng ghi nhận 709,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng do lượng tiêu thụ tăng. Tuy nhiên, so với tỷ trọng tăng của sản lượng thị giá vốn kỳ này lại giảm do chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính kỳ này giảm so với cùng kỳ năm trước (Lưu huỳnh giảm 45,2%; Amoniac giảm 43,8%...). Ngoài ra, việc hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho kỳ này cũng là nguyên nhân giảm giá vốn so với cùng kỳ năm trước.

Chi phi tài chính kỳ này là 562 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước hơn 2,9 tỷ đồng. Chi phi tải chính giảm chủ yếu là giảm tỷ lệ chiết khẩu thanh toán và giảm lỗ chênh lệch tỷ giả ngoại tệ.

Cùng với đó, chi phí bản hàng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, ở mức gần 23 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,85 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

Sau khi khấu trừ tất cả chi phí, lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp, quý 1/2024, công ty báo lãi với số tiền 26,365 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ là hơn 144 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 18.166,79%.

Công ty đã đặt mục tiêu, trong năm 2024 sẽ có tổng doanh thu thuần đạt 3.269,83 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 125,15 tỷ đồng. Với kết quả đã đạt được trong 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 33% kế hoạch doanh thu và hơn 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong Báo cáo phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, DVD cho biết, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn hệ thống máy móc, thiết bị và con người tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, công ty chủ động chuẩn bị đủ nguyên liệu để sản xuất, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh chính sách tiêu thụ, tăng doanh thu khác từ việc kinh doanh hóa chất.

Công ty cũng hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để có thể chuyển bước thực hiện các dự án "Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm"; "Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP"; "Dây chuyền thu hỏi P-Os tồn dư trong bã thạch cao PG"; "Dây chuyền sản xuất NazSiF6"; và "Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính".