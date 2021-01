3 'tàu ma' cùng hiện hình trên bãi biển chỉ sau 1 đêm

Theo The News & Obsever, 3 con tàu cùng xuất hiện trên khu vực bãi biển gọi là Hatteras. Các hình ảnh về con tàu đã được trang Facebook Shipwrecks of The Outer Banks chia sẻ công khai. Lý do có hẳn một trang mạng chuyên nói về các con tàu đắm trên đảo là vì hòn đảo này nằm ngay vùng biển mệnh danh "nghĩa trang Đại Tây Dương", nơi đã nuốt chửng 2.000 con tàu kể từ thế kỷ thứ 16.

Tàu ma Flambeau - Ảnh:RAY STALLINGS

Các con tàu đắm lần lượt được gọi là Flambeau, George A.Kohler và Ramp 55, dựa theo nơi phát hiện ra chúng.

Theo cư dân địa phương, hiện tượng này thỉnh thoảng vẫn xảy xa sau những cơn bão lớn, khiến cát biển thay đổi và các xác tàu được khai quật một cách tự nhiên. Nhưng cùng lúc 3 con " tàu ma " là hết sức bất thường. Trong số chúng, Ramp 55 nằm ở một vị trí lạ, khá xa mép nước và gần con đường dốc tên Ramp 55. 2 con tàu còn lại được dự đoán có thể biến mất trong đêm đó hay một vài đêm sau.

Theo trang web địa phương outerbanks.com, vùng biển này có hơn 2.000 con tàu đắm có từ trước khi người châu Âu khai phá hòn đảo.

Cục Công viên Quốc gia Mỹ thì cho biết con tàu đắm đầu tiên được lịch sử ghi nhận ở đây là tàu của nhà thám hiểm Richard Grenville, đắm vào tháng 6 năm 1585. Chỉ một số ít "tàu ma" được xác định danh tính vì hầu hết chúng chỉ còn trơ phần khung gỗ và một ít đinh rỉ sét, do vùng biển này rất hung dữ và nhanh chóng quật nát chiếc tàu sau khi nó bị nuốt chửng.

Cách đây ít ngày, một "tàu ma" khác cũng được tìm thấy trên đảo Ocracoke gần đó, nghi ngờ là phần còn lại của một con tàu thế kỷ 19 đã mang theo 90 người xuống đại dương.