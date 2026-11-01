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3 tàu chở 140.000 tấn dầu Nga bất ngờ đổi hướng khi đang trên đường tới Mỹ, Moscow nói gì?

Y Vân
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Diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về sự chắc chắn của thoả thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga.

Một số tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt, vận chuyển dầu diesel được cho là đã đổi lộ trình khi đang di duyển tới Mỹ.

Một tàu chuyển hướng sang Brazil, trong khi tàu còn lại đi vào Địa Trung Hải, theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler và trang theo dõi hoạt động tàu biển MarineTraffic.

Các tàu này được cho là đã rời cảng Primorsk trên biển Baltic vào tháng trước, với điểm đến khai báo ban đầu là bờ Đông nước Mỹ.

Diễn biến xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga trong tháng trước, thông qua thỏa thuận với Tổng thống Vladimir Putin nhằm đưa một lượng lớn dầu diesel trực tiếp tới Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt trên khắp nước Mỹ.

Thỏa thuận gây bất ngờ và vấp phải chỉ trích từ Ukraine và các nước châu Âu. Tuy nhiên, việc triển khai cũng đặt ra thách thức về hậu cần, bởi các lệnh trừng phạt đối với Nga vẫn đang có hiệu lực.Nhiều thông tin vào thời điểm đó cũng cho rằng lượng dầu diesel được đề cập chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu tiêu thụ mỗi ngày của Mỹ.

Tuần trước, truyền thông quốc tế dẫn dữ liệu từ MarineTraffic cho biết 3 tàu chở tổng cộng khoảng 140.000 tấn dầu diesel Nga dự kiến cập cảng Mỹ trong tuần kế tiếp.

Ngày 4/11, tờ Financial Times (FT) đưa tin 2 trong số các tàu chở dầu trên dường như đã đổi điểm đến và không còn hướng tới Mỹ.Trong khi đó, một tàu thứ ba vẫn di chuyển trên Bắc Đại Tây Dương theo hướng Mỹ, nhưng đã đổi điểm đến từ New York thành trạng thái chung chung “chờ chỉ thị”, không nêu cụ thể địa điểm dỡ hàng.

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Ngày 5/11, đặc phái viên kiêm nhà đàm phán của Nga Kirill Dmitriev khẳng định các tàu chở dầu diesel hướng đến Mỹ vẫn đang tiếp tục hành trình.

“Tin giả. Các tàu chở dầu hướng đến Mỹ vẫn đang đi đúng lộ trình”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X khi đề cập tới bài viết của FT.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thông tin chi tiết về các chuyến hàng thuộc vấn đề thương mại và không thể công khai.“Toàn bộ lượng dầu diesel sẽ tìm được người mua”, ông nói nhưng không giải thích thêm.

Theo DW

Tags

dầu diesel

Donald Trump

tàu chở dầu

Mỹ

Nga

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