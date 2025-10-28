Nga tung ba tập đoàn quân tấn công Pokrovsk

Tại Pokrovsk, tỉnh Donetsk, các trận chiến đô thị đang diễn ra ác liệt. Nhờ ưu thế về quân số và phương tiện, quân Nga đã xâm nhập được vào thành phố và tập trung lực lượng tại nhiều khu vực khác nhau. Hiện có ba tập đoàn quân Nga đồng thời tiến lên hướng Pokrovsk.

Theo kênh Novyny.LIVE, ban đầu Nga cố gắng bao vây Pokrovsk — đó là nhiệm vụ chính của Tập đoàn quân 51. Tuy nhiên phía Moscow quyết định hành động theo hai hướng.

“Họ quyết định hành động theo hai hướng: thứ nhất là đột phá về phía bắc, đến Druzhkivka — dải đất Dobropillia mà hiện lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiêu diệt hoặc ít nhất là cố gắng loại bỏ. Hướng mà họ dự định tập trung chính lực là để bao vây cụm đô thị Pokrovsk–Myrnohrad. Ở hướng này họ không đạt được mục tiêu. Trong khi đó, các đơn vị của họ ở phía nam và tây nam đang chờ kết quả của chiến dịch đó,” — Novyny.LIVE dẫn lời chuyên gia Pavlo Lakiychuk.

Ông nói rằng phương án tốt nhất đối với Nga là tạo một “vòng vây” quanh cụm đô thị Pokrovsk–Myrnohrad, bao vây lực lượng phòng thủ Ukraine tại nút Pokrovsk. Theo kế hoạch của đối phương, mặt trận Ukraine sẽ dần sụp đổ và Kiev buộc phải tung toàn bộ lực lượng để phá vòng vây.

Nga tấn công Ukraine theo hướng Pokrovsk. Ảnh: Reuters

“Họ không thể làm được điều đó ở phía bắc, Ukraine đã điều thêm lực dự bị. Hơn nữa, Dobropillia đang dần bị loại bỏ,” — ông Lakiichuk cho biết.

Do vậy, Bộ chỉ huy quân sự Nga quyết định không chờ vòng vây hoàn tất mà quay lại tấn công trực diện. Thực tế hiện nay ba tập đoàn quân Nga đồng loạt công kích cụm đô thị Pokrovsk–Myrnohrad, nhưng các cuộc tấn công này được tiến hành theo phương thức thâm nhập.

“Tại sao thâm nhập? Bởi người Nga đã tính tới đặc điểm phòng thủ thưa thớt của Ukraine: tuyến phòng thủ gồm nhiều ổ kháng cự rời rạc; giữa các ổ đó, từng nhóm lính Nga 2–3–4 người lén luồn vào phía sau, cố gắng chiếm giữ các toà nhà. Kết quả là phía sau tuyến phòng thủ của Ukraine xuất hiện lính Nga. Đúng vậy, chiến thuật này khá hiệu quả,” — chuyên gia nói.

Ông bổ sung rằng Nga còn được lợi nhờ ưu thế đông người. Trong tháng qua, nhóm tác chiến đối phương đã được tăng cường lớn về nhân lực.

“Hiện giao tranh diễn ra ngay trong khu đô thị. Diễn biến sắp tới sẽ ra sao? Rất nguy hiểm. Vấn đề là khả năng lực lượng phòng thủ của Ukraine bị bao vây vẫn tồn tại. Và đó là yếu tố nguy hiểm nhất hiện nay,” — ông Lakiuk nhấn mạnh.

Thông báo của Lữ đoàn Ukraine về tình hình Pokrovsk

“Tại Pokrovsk, đang diễn ra các trận chiến đô thị với các nhóm nhỏ của đối phương. Nhờ ưu thế áp đảo về nhân lực và trang bị, địch đã thâm nhập vào thành phố và tập kết ở nhiều khu vực dân cư,” — TSN dẫn thông báo của Lữ đoàn Tấn công Đổ bộ đường không số 7 Ukraine.

Lực lượng phòng thủ Pokrovsk kiên cường kháng cự các đơn vị xâm nhập của Nga. Gần đây phòng tuyến Ukraine được tăng cường các đơn vị mới, gồm lực lượng đột kích, pháo binh, tổ tác chiến UAV và các thành phần khác của lực lượng phòng vệ. Binh sĩ Ukraine tăng sử dụng UAV phòng không và lưới chắn để đối phó UAV “Mavic” địch. Họ cũng rải mìn từ xa để phong tỏa các lối thâm nhập của quân Nga.

Trong khoảng 25–26/10, lực lượng phòng thủ Ukraine tại Pokrovsk đã tiêu diệt khoảng 40 binh sĩ Nga.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo tự hành M114 về phía quân đội Nga ở Pokrovsk. Ảnh: Reuters

“Quân Nga đã thâm nhập vào thành phố nhưng không cố thủ, mà có ý định tiếp tục tiến về phía bắc. Đối phương cố gắng phân tán lực lượng phòng thủ của chúng ta và cắt đứt các tuyến tiếp tế mặt đất vào thành phố. Vì vậy hiện chưa thể nói họ đã kiểm soát hoàn toàn khu nào của Pokrovsk,” — Lữ đoàn số 7 cho biết.

Lữ đoàn cũng báo cáo địch có khả năng theo dõi hoạt động ở Pokrovsk và Myrnohrad. Việc luân chuyển nhân lực trở nên khó khăn và bị trì hoãn đáng kể. Hậu cần hạn chế: khi chuyển tiếp tế, Nga sử dụng cả UAV trên không và trên mặt đất.

Cùng lúc, Nga phát động các đợt tấn công quy mô lớn trên toàn tuyến do Lữ đoàn 7 phụ trách. Mục tiêu của Nga là phá vỡ phòng tuyến Ukraine, đẩy đường tiếp xúc tới Pokrovsk và Myrnohrad, từng bước giành quyền kiểm soát các khu của hai thành phố.

Tổng kết, trong 25–26/10, địch tiến hành 42 đợt tấn công trên toàn khu vực do Lữ đoàn 7 bảo vệ nhưng không đạt mục tiêu chiến thuật nào. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiêu diệt 64 binh sĩ Nga, phá hủy 4 xe bọc thép, 2 ôtô và 6 mô tô.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 26/10, giao tranh bộ binh dữ dội đang diễn ra ở Pokrovsk và vùng lân cận. Khoảng 200 lính Nga cố lợi dụng khoảng trống giữa các vị trí để thâm nhập sâu vào khu đô thị. Lực lượng phòng thủ vẫn giữ vững vị trí và ổn định tình hình.

Tướng Syrskyi cảnh báo không được che giấu thực tế tình hình

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 26/10 đã đến gặp các chỉ huy đang chiến đấu ở khu Pokrovsk, tỉnh Donetsk, và cảnh báo họ không được che giấu thực tế.

Ông nhấn mạnh với chỉ huy ở mọi cấp là không được bóp méo hay giấu giếm thông tin về tình hình thực tế trong báo cáo.

“Sự gian dối phải trả giá rất đắt — là mạng sống binh lính chúng ta. Yêu cầu đầu tiên của tôi là nói sự thật, dù sự thật thế nào. Một chỉ huy giấu giếm sự thật về tình hình chiến trường thì không tư cách làm chỉ huy,” ông Syrskyi tuyên bố.

Ông cũng cho biết trong cuộc họp với các chỉ huy quân đoàn, lữ đoàn và đơn vị, đã thảo luận nhiều vấn đề “nhằm tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống phòng thủ và ngăn chặn các đợt tiến công tiếp theo của đối phương”.

“Nhiệm vụ tìm diệt từng nhóm phá hoại của đối phương, tiêu diệt và bắt giữ những đối tượng bị bao vây vẫn rất quan trọng,” ông lưu ý.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định bộ chỉ huy đang nỗ lực nâng cao hiệu quả chống UAV và pháo binh của đối phương.

(Theo Novyny.LIVE, TSN)