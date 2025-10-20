Cục Quản lý Xuất nhập cảnh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi, đồ vật mang theo... (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã đưa ra quyết định trên nhằm bảo đảm an ninh tuyệt đối trong thời gian tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng yêu cầu trong các ngày này, tại các sân bay còn lại; các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các đơn vị có chương trình, quy chế an ninh hàng không áp dụng một số biện pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh hàng không đối với các cảng hàng không, sân bay còn lại như: tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin hệ thống thông tin ngành hàng không dân dụng; tăng tần suất tuần tra, giám sát an ninh hàng không bằng camera khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tần suất kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm soát ra vào khu vực hạn chế; tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra/vào hoạt động tại khu vực hạn chế; đồng thời tăng cường thời gian, tần suất kiểm tra, giám sát của hệ thống chỉ huy, quản lý các cấp.

Các cơ quan, đơn vị được giao triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Công an cửa khẩu các Cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an các tỉnh, thành phố có sân bay còn lại thông báo nội dung nêu trên đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại sân bay.