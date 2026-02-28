3 ông lớn Trung Quốc lọt top 10 BXH top 10 nhà sản xuất ô tô thế giới – CEO Volkswagen thừa nhận: ‘xe điện, pin, phần mềm, AI họ đều ở đẳng cấp khác’

Bảng xếp hạng ngành công nghiệp ô tô toàn cầu năm 2025 đã được hoàn thiện sau khi Tập đoàn Stellantis công bố báo cáo tài chính vào ngày 26/2, với ba nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lọt vào top 10.

Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor và General Motors duy trì vị trí trong top 4. Tập đoàn Stellantis giành vị trí thứ năm với doanh số bán hàng vượt 5,4 triệu chiếc, được củng cố bởi mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa cuối năm. Ba nhà sản xuất ô tô Trung Quốc gồm BYD, SAIC và Geely Holding đều cải thiện thứ hạng, trong khi Nissan rớt khỏi top 10.

BYD đã thể hiện khả năng phục hồi bất chấp những biến động doanh số tạm thời, leo lên vị trí thứ 6 với doanh số hàng năm đạt 4,602 triệu xe. Trong tổng số này, doanh số xe điện thuần túy đạt 2,2567 triệu chiếc, đánh dấu mức tăng trưởng 27,86% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua Tesla để trở thành người đứng đầu về doanh số xe điện lần đầu tiên.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự hỗ trợ của chính phủ đóng vai trò quan trọng trong thành công của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, các chương trình thu cũ đổi mới ô tô của Trung Quốc đã tạo ra doanh thu hơn 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (380 tỷ USD) trong năm 2025, mang lại lợi ích cho khoảng 360 triệu người tiêu dùng. Số lượng xe được thu đổi vượt quá 11,5 triệu chiếc, trong đó xe năng lượng mới chiếm gần 60%.

10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới (tính theo sản lượng) trong năm 2025.

Vị thế ngày càng vững mạnh của Trung Quốc trên cả thị trường trong nước và quốc tế là yếu tố chính dẫn đến sự thay đổi thứ hạng. “Thị phần toàn cầu của Trung Quốc đã tăng lên 40% trong tháng 11 và duy trì ở mức 37% trong tháng 12/2025. Tính cả năm, thị phần ô tô của Trung Quốc đạt 35,6% trên toàn cầu, tăng 1,4 điểm phần trăm so với 34,2% năm 2024”, ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Ô tô Khách hàng Trung Quốc, cho biết với CLS.

SAIC và Geely đã vượt qua Ford và Honda trong bảng xếp hạng, trong đó Geely đạt tăng trưởng năm thứ 5 liên tiếp và lần đầu tiên vượt mốc 4 triệu chiếc mỗi năm.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trên thị trường nước ngoài. Doanh số bán hàng ở nước ngoài của BYD đạt 1,05 triệu xe, tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi SAIC bán được 1,071 triệu xe trên thị trường quốc tế, tăng 3,1% so với năm trước.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, Trung Quốc đã sản xuất 34,531 triệu và bán được 34,4 triệu xe trong năm 2025, tăng lần lượt 10,4% và 9,4% so với năm trước. Những con số này không chỉ lập kỷ lục mới mà còn duy trì vị thế của Trung Quốc là thị trường ô tô lớn nhất thế giới trong 17 năm liên tiếp.

Ô tô chờ ở cảng để xuất khẩu tại Trung Quốc.

Sản lượng và doanh số bán xe năng lượng mới vượt quá 16 triệu chiếc, chiếm hơn 50% tổng doanh số bán xe mới trong nước. Xuất khẩu ô tô vượt quá 7 triệu xe, đưa Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới. Xuất khẩu xe năng lượng mới đạt 2,615 triệu chiếc, gấp đôi so với năm trước.

Oliver Blume, Giám đốc điều hành toàn cầu của Tập đoàn Volkswagen, người đã tháp tùng Thủ tướng Đức trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 25/2, nhấn mạnh: “Đối với Tập đoàn Volkswagen, nước Đức và toàn bộ ngành công nghiệp châu Âu, Trung Quốc không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là nguồn cảm hứng đổi mới, đối tác công nghệ và trụ cột chính trong hệ thống tạo giá trị toàn cầu. Trong các lĩnh vực như xe điện, phần mềm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ pin, Trung Quốc đang dẫn đầu tốc độ phát triển toàn cầu và định hình các tiêu chuẩn ngành.”