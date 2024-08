3 ô tô tông liên hoàn trong mưa trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 1 người tử vong

Khoảng 6h45 sáng nay (12-8), tại đoạn cầu Ngòi Gùa trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Y Can, huyện Trấn Yên, Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Toàn tuyến cao tốc ùn tắc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 24C - 060.13 do anh Lê Thanh Hải (SN 1968 trú ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai) điều khiển theo chiều Lào Cai đi Hà Nội đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 88C - 247.15 do anh Lê Tuấn Anh (SN 1993, trú huyện Tam Dương Vĩnh Phúc) và xe ô tô tải pickup biển kiểm soát 29C 878.45 do anh Đặng Văn Quang (SN 1981, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người tử vong là anh Lê Tuấn Anh, 1 người bị thương trên xe bán tải đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ba ô tô bị hư hỏng nằm chắn toàn tuyến đường sau va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn giữa 3 ô tô khiến 1 người tử vong.

Nhận được tin báo, Cục Cảnh sát giao thong (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã nhanh chóng có mặt phân luồng, bảo vệ hiện tường và điều tra giải quyết theo quy định.

Hiện giao thông trên toàn tuyến đã thông suốt. Nhưng Cảnh sát giao thông vẫn lưu ý với người tham gia giao thông giữ khoảng cách khi di chuyển.