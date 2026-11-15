3 nhà khoa học Mỹ đã tính toán xong chính xác ngày "tận thế" từ 66 năm trước: Con số thực gây bất ngờ

Hơn sáu thập kỷ trước, ba nhà khoa học Mỹ đã dùng toán học để chỉ ra một ngày cụ thể mà dân số thế giới sẽ

Vào tháng 11/1960, tạp chí khoa học Science đăng một bài nghiên cứu với tiêu đề gây sốc: "Ngày tận thế: Thứ Sáu, 13 tháng 11, năm 2026" (Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026).

Tác giả của nghiên cứu là nhà vật lý người Mỹ gốc Áo Heinz von Foerster cùng hai đồng nghiệp Patricia Mora và Lawrence Amiot.

Nhóm tác giả sử dụng số liệu ước tính dân số thế giới từ khoảng năm 1 sau Công nguyên đến năm 1958, rồi đặt chúng vào một mô hình tăng trưởng dạng hyperbol, trong đó tốc độ tăng dân số càng nhanh khi dân số càng đông.

Theo công thức này, dân số thế giới sẽ tăng vọt tới cực hạn tại một thời điểm duy nhất. Nghiên cứu viết rằng "vào ngày này, dân số loài người sẽ tiến tới cực hạn nếu tiếp tục tăng như đã tăng trong hai thiên niên kỷ qua".

Ngày được chọn cũng có dụng ý. Thứ Sáu ngày 13 vốn bị coi là ngày xui xẻo ở phương Tây, giúp thu hút sự chú ý tới vấn đề bùng nổ dân số đang được tranh luận gay gắt khi đó. Ngoài ra, ngày 13/11 còn là sinh nhật của chính Heinz von Foerster, người sinh năm 1911.

Tuy vậy, nhóm tác giả không thực sự cho rằng dân số sẽ trở thành cực hạn. Theo một số phân tích sau này, thông điệp chính của nghiên cứu là mô hình tăng dân số kéo dài nhiều thế kỷ trước năm 1960 sắp chấm dứt và chuyển sang một quỹ đạo hoàn toàn khác.

Thực tế diễn ra đúng như vậy. Tốc độ tăng dân số toàn cầu đạt đỉnh khoảng 2% mỗi năm vào thập niên 1960 rồi chậm dần. Khoảng năm 1993, tức gần nửa chặng đường tới ngày "tận thế", tăng trưởng dân số thế giới bắt đầu tụt lại phía sau đường cong mà von Foerster tính toán.

Theo dự báo của Liên Hợp Quốc (UN), dân số thế giới sẽ đạt đỉnh khoảng 10,3 tỷ người vào thập niên 2080 sau đó giảm dần.

Điều trớ trêu là nỗi lo của thế giới hiện nay đã thay đổi hoàn toàn so với năm 1960. Khoảng 55% quốc gia trên thế giới, nơi sinh sống của hơn 2/3 dân số toàn cầu, đang có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế.

Với một nghiên cứu từng được nhắc tới như lời cảnh báo về bùng nổ dân số, việc "ngày tận thế" trôi qua trong bối cảnh nhiều quốc gia đang lo thiếu trẻ em lại trở thành câu chuyện nghịch lý được cộng đồng mạng thế giới chia sẻ rộng rãi.

Theo Euronews, ABC News