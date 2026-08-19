HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

3 người tử vong trong vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội

Thanh Hà
|

Vụ cháy ngày 19/8, tại xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ (Hà Nội) đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Khoảng 10h23 ngày 19/8, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháy tại Cụm Công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngay lập tức, cảnh sát PCCC& CNCH điều động khoảng 10 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn.

Tại hiện trường diện tích khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, chia ra cho nhiều đơn vị thuê. Trong đó, khu vực bị cháy là xưởng gỗ nội thất.

- Ảnh 1.

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường sáng 19/8. (Ảnh: Thanh Hà)

Vụ cháy gây sập đổ công trình xây dựng làm 3 người bị thương là Bùi Văn Đ. (SN 1986), Kim Tuấn A. (SN 2008), Vũ Như Th. (SN 1987), và 3 người tử vong là Vũ Ngọc Kh. (SN 1968, Hưng Yên), Nguyễn Văn T. (Nam Định), Đinh Tuấn A. (Nam Định).

- Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thanh Hà)

- Ảnh 3.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. (Ảnh: Thanh Hà)

Đến hơn 14h, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Được biết, các nạn nhân làm việc tại xưởng gỗ. Trong lúc làm việc đã xảy ra sự cố dẫn đến cháy, nổ.

Đám cháy được dập tắt lúc 14h cùng ngày. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tags

cháy

cháy xưởng gỗ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại