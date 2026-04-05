3 "người đàn bà đẹp" của điện ảnh Việt: Cuộc sống phía sau ánh hào quang, lặng lẽ tuổi xế chiều

Người đàn bà đẹp của điện ảnh và những đổ vỡ phía sau

Nhắc đến NSND Minh Châu, khán giả nhiều thế hệ không thể quên hình ảnh Nguyệt trong Cô gái trên sông - vai diễn đã đưa tên tuổi bà lên hàng biểu tượng của điện ảnh Việt. Ánh mắt sâu, vẻ đẹp mong manh nhưng đầy nội lực của nhân vật đã khiến Minh Châu trở thành người đàn bà đẹp đặc biệt của màn ảnh.

Sau đó, bà tiếp tục khẳng định tên tuổi qua những tác phẩm như Người đàn bà nghịch cát hay Bí thư tỉnh ủy, với những vai diễn nhiều giằng xé nội tâm.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Minh Châu không chỉ nổi bật bởi tài năng mà còn bởi nhan sắc thanh tú. Nhưng cuộc đời riêng lại không trọn vẹn. Những đổ vỡ hôn nhân khiến bà sớm quen với việc sống một mình.

Giờ đây, khi đã bước vào tuổi 70, nữ nghệ sĩ vẫn một mình lẻ bóng, chỉ nhận lời tham gia những dự án thực sự phù hợp. Không gian sống của NSND Minh Châu giản dị, đôi khi chỉ có thú cưng làm bạn. Con gái duy nhất sống ở nước ngoài, nhưng phần lớn thời gian bà vẫn chọn ở lại Hà Nội, nơi gắn bó với cả thanh xuân và ký ức nghề nghiệp.

"Táo bà" và khu vườn 20.000m² của sự tĩnh lặng

Khác với vẻ đẹp điện ảnh của Minh Châu, NSND Minh Hằng lại ghi dấu ấn đậm nét trên sân khấu và truyền hình. Với khán giả đại chúng, chị quen thuộc qua hình ảnh "Táo bà" trong Gặp nhau cuối năm.

Ngoài ra, chị còn góp mặt trong nhiều phim như Người Hà Nội, Trở về giữa yêu thương hay Đấu trí.

Dành phần lớn sự nghiệp cho Nhà hát Tuổi Trẻ, Minh Hằng là một nghệ sĩ cống hiến bền bỉ. Nhưng phía sau sân khấu, cuộc sống riêng của chị lại nhiều biến động.

Hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, không con cái, NSND Minh Hằng dần thu mình lại. Ở tuổi ngoài 60, chị chọn sống trong một khu nhà vườn rộng lớn ở ngoại thành Hà Nội. Không gian ấy trở thành nơi trú ẩn bình yên, nơi chị trồng cây, chăm sóc thú cưng và tận hưởng sự tĩnh lặng.

Có người gọi chị là "NSND cô đơn nhất làng hài", nhưng nếu chứng kiến cuộc sống hiện tại của Minh Hằng, đó không phải là cuộc sống quá buồn bã. Chị vẫn giữ được sự lạc quan, thậm chí hài hước chỉ là không chạy theo sự náo nhiệt, cũng không cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những mối quan hệ mới.

Minh tinh huyền thoại và cuộc đời kín tiếng

NSND Trà Giang thuộc thế hệ vàng của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà là một trong những minh tinh đầu tiên, biểu tượng nhan sắc và tài năng từ những năm 1960-1980. Thời kỳ đó, hình ảnh của Trà Giang gắn liền với những bộ phim mang đậm dấu ấn lịch sử, nơi bà thể hiện vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa kiên cường của người phụ nữ Việt Nam mà tiêu biểu trong số này là Chị Tư Hậu.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, Trà Giang còn được bạn bè quốc tế biết đến như một gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đầu.

Khác với hai nghệ sĩ còn lại, bà từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với cố Giáo sư – Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Sau khi chồng qua đời, bà sống kín tiếng, gần như rút khỏi đời sống công chúng.

Con gái duy nhất – nghệ sĩ piano Bích Trà, hiện sinh sống ở nước ngoài. Ở tuổi ngoài 80, Trà Giang chọn một cuộc sống tĩnh lặng, dành thời gian cho hội họa và những thú vui cá nhân.