3 ngõ chợ là "thiên đường ẩm thực", thích hợp để "đánh chén" no nê ngày Hà Nội trở gió

Ở Hà Thành không quá khó để chúng ta tìm ra một hàng bán cháo sườn, bún riêu hay các đồ ăn vặt. Tuy vậy, nếu muốn thưởng thức được một hàng ngon, đúng điệu, lại còn mang không khí nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày thì chắc hẳn phải lần vào những con ngõ chợ. Dù nằm ẩn sâu giữa lòng thủ đô nhưng chẳng khác gì một "thiên đường ẩm thực", đã lạc lối vào rồi khó ai muốn ra.



Ngõ chợ Đồng Xuân

Ngõ chợ Đồng Xuân không phải cái tên quá xa lạ khi nằm ngay sát địa điểm ăn chơi số 1 Hà Nội - hồ Gươm. Con ngõ kéo dài chừng 200m thôi nhưng chẳng khác gì một Hà Nội thu nhỏ khi bán hầu hết các món ăn nổi tiếng.

Ảnh: @nngcmai

Trong đó phải kể đến cháo sườn sụn Huyền Anh, từ lâu đã trở thành món ăn đêm yêu thích của cả khách du lịch lẫn người dân địa phương. Vào những ngày trời se lạnh, sau một buổi đi chơi thả ga, còn gì tuyệt vời hơn khi được bưng bát cháo nóng hổi, nhai miếng sườn sụn giòn sần sật. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nhà này luôn nêm nếm đậm đà, nếu là một người ăn nhạt thì hãy cân nhắc trước khi quyết định ghé qua, kẻo phải bỏ dở bát cháo 40.000đ.

Ảnh: @tkaozilunflem, Ngọc Luna

Chè thập cẩm Yến luôn nằm trong top quán ăn hot hit ở ngõ chợ Đồng Xuân. Ở đây bán đủ các loại chè và bạn có thể mix tùy theo ý thích và đồng giá 20.000đ/cốc. Thêm một điểm cộng là cô chủ khá dễ tính, luôn vui vẻ trò chuyện và gợi ý cho các khách hàng.

Nếu như bún chả phố cổ bình thường đã thơm ngon thì bún chả que tre ở đây ở một tầm cao hơn khi giữ nguyên được hương vị của sả, tỏi băm nhuyễn và mùi khói khi nướng. Đặc biệt, đây là quán bình dân hiếm hoi còn bán chả xương sông, thay vì chả viên.

Ngoài ra, đến ngõ chợ Đồng Xuân, bạn có thể thử ăn bánh mì chuột thịt nướng, lòng trần cháo, xôi bọc chuối nếp nướng, phở tíu hay bánh tôm cô Ầm.

Ngõ chợ Khâm Thiên

Con phố Khâm Thiên đã quá nổi tiếng với các hàng phở nước, phở chiên phồng gia truyền. Nhưng chắc nhiều bạn không ngờ tới còn có một đoạn ngõ chợ quanh co dài chừng 700m bán những món ăn vặt ngon chẳng kém.

Cũng là nem rán như bao chỗ khác nhưng chiếc quán nhỏ với vài ba hàng ghế nhựa này đã gắn bó với các thế hệ ở đây suốt hơn 10 năm qua nhờ thứ nước chấm được nhận xét là "phê pha". Chưa kể, phô mai que "đi vào lòng người" với diện mạo béo ú nu, kéo được sợi dài và sữa chua "nhà làm" vẫn giữ giá 3.000đ/túi.

Không có địa chỉ cụ thể, hàng miến lươn nằm gọn ngay chân của khu tập thể trong ngõ chợ. Món hợp miệng khách nhất ở đây là miến trộn, phần miến dai dai, lươn giòn rụm hòa quyện với nước sốt cay cay, ăn kèm giá đỗ, rau răm và hành phi thơm, ngon hết sảy. Thông thường quán chỉ bán từ 6 giờ sáng đến khoảng 11 giờ trưa là hết hàng.

Ảnh: Đức Đức

Ngoài ra, ngay đầu ngõ chợ Khâm Thiên còn có một vài xe hàng bán thịt cuộn mía, bánh mì thịt xiên nướng, dồi sụn, xúc xích… mà người dân ở đây rất ưa thích.

Ngõ chợ Vĩnh Hồ

Khác với 2 địa điểm kể trên, ngõ chợ Vĩnh Hồ tương đối xa lạ với các tín đồ ẩm thực. Bởi, nó nằm khá sâu trong một con ngõ ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở, vừa không tiện đường, lại còn bị nhiều người lầm tưởng rằng chỉ bán đồ để các gia đình mua về chế biến.

Thế nhưng, đây lại là tụ điểm của rất nhiều hàng bún, miến với "tuổi đời" hàng chục năm. Trong đó, không thể không nhắc đến quán bún riêu ốc 30 năm tuổi ở 15B5 Vĩnh Hồ. Một bát đầy đặn với nước dùng thơm ngọt vị cua, ốc tươi giòn, bò trần mềm cùng với giò và rất nhiều hành phi có giá 35.000đ, lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng hoặc trưa.

Ảnh: Han Hyo Mii

Ở ngõ chợ Vĩnh Hồ cũng có hàng loạt quán bán bún cá chấm sốt me, nhưng được chấm điểm cao nhất là hàng bún Trung Vũ. Miếng cá phi-lê bản to, vỏ ngoài thơm giòn, bên trong mềm ẩm. Cộng thêm chả cá thác lác và giò tai tự làm, ăn kèm 2 loại nước chấm sốt me và mắm tỏi ớt.

Ảnh: Công Vũ

"Must try" ở khu chợ này phải nhắc đến hàng cháo sườn và xôi lá nếp. Ở đây ngoài bán đầy đủ những món ăn sáng mang hương vị tuổi thơ là cháo sườn quẩy, cháo đỗ đen, trứng vịt lộn thì còn có thêm xôi lá nếp.

Ảnh: Han Hyo Mii

Ngoài ra, bạn có thể thử những món hấp dẫn không kém như bún ngan mọc, cháo bí đỏ, bò nướng lá lốt hay bánh rán, bánh gối được bán ở các hàng ngay 2 bên đường.